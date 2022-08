Flüeli-Ranft Margrit Spichtig-Hofer steht mit Herz und Jodel im Kiosk ihre Frau Seit 22 Jahren ist ihr Gesicht im Paxmontana-Kiosk eines der ersten, das Besucher sehen. Spontan jodelt sie auch für Gäste oder mit ihnen. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Margrit Spichtig-Hofer im Paxmontana-Kiosk. Bild Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 29. Juli 2022)

Margrit Spichtig-Hofer öffnet den Paxmontana-Kiosk. Sie stellt die Kaffeemaschine an, das Schild mit dem Glace-Angebot vor die Tür und richtet die Tische unter den Kastanien. Auf jedes Set im Hüsler-Karo kommt eine Vase mit frischen Blumen.

Margrit Spichtig-Hofer berät eine Touristin aus Neuchâtel. Bild Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 29. Juli 2022)

Nicht viel später bestellt jemand aus dem Dorf sein Zmorge: einen Kaffee und einen Nussstengel. Ein Ehepaar aus dem Thurgau ist wieder mal mit Gottemeitli im Flüeli. Die Dreijährige hat einen kleinen Kinderring gefunden und steckt ihn stolz an den Finger. Eine Touristin aus Neuchâtel fragt nach Ausflugstipps.

Margrit Spichtig-Hofer im Paxmontana-Kiosk im Umgang mit den Gästen. Bild Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 29. Juli 2022)

Stammgäste bringen ihr traditionell Willisauer Ringli

Das Erste, was Besucher in Flüeli-Ranft zu Gesicht bekommen, ist der Paxmontana-Kiosk. Seit 22 Jahren steht Margrit Spichtig-Hofer hier ihre Frau. Als die Kinder Andrea, Eveline und Thomas zehn, acht und sechs Jahre waren, nur einen Tag in der Woche, dann mit immer mehr Pensum. Heute ist sie für den Einkauf verantwortlich und so etwas wie die freundliche Visitenkarte vom Flüeli. Zu ihren vielen Stammkunden gehören eine Vierergruppe aus Pfäffikon (Schwyz) oder etwa Wallfahrer aus Willisau, die ihr gar traditionell Willisauer Ringli bringen. Bei der Abfahrt winkt sie ihnen mit der Obwaldner Fahne zum Ade.

Margrit Spichtig-Hofer mit den Ansichtskarten im Paxmontana-Kiosk. Diese verkauften sich mittlerweile wieder sehr gut, berichtet sie. Bild Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 29. Juli 2022)

Marion Wannemacher

Die gebürtige Kernserin richtet Getränke und Plättli, verkauft Souvenirs und Glace. Im Kiosk gibt es ein breites Sortiment von Trockenfleisch, Würsten, Alpkäse über Devotionalien, Ansichtskarten, die wieder schwer im Kommen sind, und den Rennern: Kerzen aus Einsiedeln. Geduldig beantwortet sie die immer gleichen Fragen nach Geburtshaus, Wohnhaus von Bruder Klaus, Ranft und Älggi oder nach Wanderwegen.

«Häufig brauchen die Menschen aber einfach jemand, der ihnen zuhört», erzählt sie. «Jeder hat so seinen Rucksack», weiss sie aus Erfahrung. Sie selber profitiere auch von den Gesprächen. Und wenn ihr danach ist, stimmt sie einen Jodel an.

«Jodeln ist für mich wie Medizin»

«Jodeln ist für mich wie Medizin. Es ist einfach ein göttliches Geschenk», sagt sie. In der Gegend ist sie als Jodlerin bekannt. 21 Jahre waren sie und ihrer Zwillingsschwester Berta Odermatt Vorjodlerinnen im Jodlerklub Fruttklänge Kerns. Sie hatten internationale Auftritte im Duett in Österreich, Deutschland, Holland und Italien. Die beiden begleiteten ausserdem die Kernser Singbuben auf zwei Japan-Tourneen.

Als ihre Kinder klein waren, jodelte die Mama mit ihnen. Bald kamen «Gespännli» dazu und das «Kinderchörli» war geboren. Zeitweise kamen bis zu 20 Flüeler Kinder zu Margrit Spichtig-Hofer. Vor allem im Advent freuten sich viele an den Konzerten. Ein echtes Highlight war der Tagessieg vom Prix-Walo-Sprungbrett 2012. «Die dabei waren, erinnern sich immer noch gerne daran», erzählt Margrit Spichtig.

An einem Tisch beim Kiosk haben sich zwei Frauen niedergelassen. Nach einem Besuch im Ranft geniessen sie ein kühles Getränk. «Wir gehen immer zur Margrit», erzählt Maria Kunz aus Kerns. «Sie ist aufgestellt und fröhlich. Und wenn sie mal keinen Spruch auf Lager hat, jodelt sie.»

Gemeinsames Jodeln half über die Pandemie

Nicht immer ist Margrit Spichtig-Hofer lustig drauf. Tief innen gibt es auch eine melancholische Seite. Ihr und anderen half der Jodel über die düstersten Zeiten der Pandemie. Jodler-Kolleginnen besuchten sie im Kiosk. «Wir jodelten gemeinsam auf Abstand und freuten uns daran», erzählt die 59-Jährige und zeigt ein Album mit Bildern von spontanen Einlagen unter den idyllischen Kastanienbäumen.

Zu sehen sind auch spezielle Besuche: Ein Clown knabbert mit knallroter Pappnase genüsslich seine Glace, ein Gast trägt stolz seinen Papagei auf der Schulter. Auch das Inserat eines Kollegen vom Paxmontana hat sie eingeklebt: «Ab heute gibt es jeden Sonntag eine kleine musikalische Darbietung von unserer Margrit. Unser Tipp: Besuche Margrit im Kiosk am Dorfplatz, sie gibt gerne spontan auch ein Ständchen.»

Auch heute dürfen Besucher auf musikalische Einlagen zählen. Gerade kürzlich gab sich Margrit einen Nachmittag lang ein Stelldichein und bezog Jodelwillige mit ein. Nachbar Marco Amrein von der Weinstube schätzt die musikalischen Einlagen: «Sie sind eine Bereicherung. Margrit macht etwas fürs Flüeli, da geht was», sagt er zustimmend.

Anfang September wird Margrit Spichtig 60 Jahre alt. Zum Geburtstag schenkt sie sich und andern ein Konzert. Unterstützt wird sie seit mehreren Jahren von Musikfreunden wie Simone Aufdermaur, Lukas von Moos, Trudy Schär sowie Komponist und Dirigent André von Moos. Und auch Träume hat die lebenslustige Flüelerin noch: «Ich würde gern noch mal eine CD herausbringen – mit all meinen Eigenkompositionen.»

Jodlerkonzert: Muisig verbindet. Sonntag, 4. September 2022, 17 Uhr Pfarrkirche Sachseln, Türkollekte zu Gunsten der Winterhilfe.

