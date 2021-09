Flüeli-Ranft Runder Geburtstag der Franziskaner auf dem Hobacher: «Den einen oder anderen Überraschungsbesuch gibt es bestimmt» Vor fünfzig Jahren gründeten die Franziskaner in Flüeli-Ranft eine Sekundarschule. Ein Lichtblick sind für die Patres im Seniorenalter die Patres Reto Davatz und Mihai Perca.

23.09.2021

Wie hat man sich einen Ordensmann vorzustellen? Im Ordensgewand mit Kreuzkette um den Hals? Rein äusserlich kommt Pater Klaus Renggli wie ein Senior im karierten Flanellhemd und Strickpullunder daher. Im Kanton kennt und schätzt man den gebürtigen Entlebucher seit jeher. Vor 50 Jahren kam der Franziskaner-Pater nach Flüeli-Ranft. Damals war er 29.



«Ich weiss noch genau, ich kam direkt aus einer grossen Studentengemeinschaft in Rom. Mein Bruder brachte mich an einem regnerischen Junitag vom Bahnhof Luzern ins Flüeli, wo niemand auf mich wartete.» Bald sollten sich die Räume des neuen Gebäudes mit Leben füllen.

Von Lausbubenstreichen und dramatischen Ereignissen

Pater Klaus Renggli (links) und Pater Xavier Tachel sind seit dem Anfang dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Flüeli Ranft, 20. September 2021)

Am 22. September 1971 startete der Orden eine Sekundarschule von 7. bis 9. Klasse. Diese wurde im Internatsbetrieb geführt. Gemeinsam mit Pater Klaus Renggli waren auch Pater Xavier Tachel und zwei weitere Ordensbrüder von Anfang an dabei. Sie übernahmen Aufgaben wie die Leitung der Schule, den Unterricht oder die spirituelle Begleitung. Sie arbeiteten mit Laien zusammen.



Noch heute muss Pater Klaus Renggli an die eine oder andere Anekdote denken. Wie zum Beispiel, als eine Gruppe Jugendlicher den Plan hatte, an der Melchaa im Ranft nachmittags bräteln zu gehen. Es war genau besprochen worden, wo das sein sollte. «Als ich plötzlich Rauch aus dem Wald aufsteigen sah, wusste ich, dass es nicht mehr gut war. Die Feuerwehr musste denn auch die ganze Nacht Feuerwache halten.» Zum Glück hielt sich der Schaden in Grenzen.

Weit tragischer war der Unfalltod von Pater Pius Schüler oder die Infektion eines Schülers mit Hirnhautentzündung. Dieser hatte Kontakt mit einer Musikband aus Südamerika und steckte so andere an. Zwei Schüler starben.



Vom Internat zum systemischen Therapieheim

Gestartet hatte das Internat mit 26 Schülern. Durch den Bau eines neuen Schulgebäudes 1985 und die Einrichtung einer zehnten Klasse wurden bis Ende der 80er-Jahre 60 Schüler daraus. Mit der Wirtschaftskrise Anfang der 90er-Jahre sanken dann die Schülerzahlen, der Kostendruck stieg, im Orden fehlte es an Nachwuchs. «Wir stellten fest, dass die Schüler von ihren Familien her immer komplexere Probleme mitbrachten, das brauchte Zusatzpersonal.» 1998 musste die Schule schliessen.



Eine Bedarfsabklärung bei Institutionen der Jugendhilfe in der Deutschschweiz in Zusammenarbeit mit Bund, Kanton und Gemeinde ergab, dass es ein Heim für verhaltensauffällige Schüler brauche. Bis Anfang 1998 gab es grünes Licht vom Kanton und von der Provinz der Franziskaner für eine Stiftung. Mit dem Einzug des ersten Schülers im Januar 1999 startete das durch das Bundesamt für Justiz anerkannte Systemische Schul- und Therapieheim für verhaltensauffällige Schüler. Es bot ein Netzwerk aus Schule und Therapieheim mit Partnerfamilien für die Schüler in den Ferien, an Wochenenden und in Time-out-Phasen. Bis 2008 fungierte Pater Klaus Renggli als Stiftungspräsident, Bruder Xavier Tachel war Spiritual.



Ein dringend nötiger Umbau des in die Jahre gekommenen Gebäudes mit Tiefgarage scheiterte an den Einsprachen aus der Nachbarschaft. Die Stiftung Juvenat erwarb das ehemalige Mädcheninstitut der Melchtaler Benediktinerinnen und zügelte 2017 zum neuen Standort. 2018 endet die Vertretung der Franziskaner Konventualen im Stiftungsrat.



Was wird aus den ehemaligen Schulräumen?

Bereits seit Frühjahr 2014, als die Auszugspläne bekannt wurden, versuchten die Franziskaner-Patres, neue Mieter oder Käufer für ihre Immobilie zu finden. Doch alle Bestrebungen, Flüchtlinge aufzunehmen, oder Anfragen bei sozialen Unternehmen, Behindertenorganisationen oder Privatschulen führten ins Leere. Zwischenzeitlich war gar die Rede von einem Kulturzentrum für den Kanton Obwalden oder von einer Einrichtung als Hospiz für die Begleitung Sterbender.

Dazu kam ein weiteres Problem. Im Zuge der gescheiterten Umbaupläne war das Gelände 2013 zur Sonderbauzone Hobacher erklärt worden. Diese dient laut Baureglement der Gemeinde Sachseln «dem Betrieb der Schule der Stiftung Juvenat der Franziskaner». Alle Bemühungen der Franziskaner, diese vom Tisch zu bringen, scheiterten bislang. So ist beispielsweise der Umbau zu Wohnungen und Nutzung für Gewerbe nicht möglich, was die Möglichkeiten extrem einschränkt. Bisherige Umbaupläne waren nicht zonenkonform.



Der Ressortvorsteher Bau und Umwelt der Gemeinde Sachseln, Kari Kiser, bezieht sich auf das Raumplanungsgesetz. «Dieses verbietet für die Sonderbauzone weiterhin eine Wohnnutzung mitten in der Landwirtschaftszone.» Er teilt mit, dass die Gemeinde voraussichtlich am 28. November an der Urne im Rahmen einer Teilrevision der Ortsplanung unter anderem über den Zusatz «oder artverwandter Institutionen» abstimmen werde. Dies eröffne neben der Abwartswohnung eine breitere Nutzungsmöglichkeit.



Aktuell hat die Franziskaner-Gemeinschaft die Dachwohnung der Schule an Holzbildhauer Reto Odermatt vermietet. Auch nutzt er die ehemaligen Werkräume als Atelier und gibt dort Kurse. Als weitere Mieterin hat sich eine Obwaldner Musikerin gefunden. Beide sind daran, ein Konzept zu entwickeln, das der Zone entspricht.

Die Franziskaner-Patres in Flüeli-Ranft (von links): Klaus Renggli, Damian Mennemann, Reto Davatz, Xavier Tachel und Mihai Perca. Bild: Manuela Jans-Koch (Flüeli Ranft, 20. September 2021)

Leben in Gemeinschaft heisst füreinander da sein

Ein Lichtblick war die Verstärkung durch die Patres Reto Davatz und Mihai Perca, die in den Pfarreien Sachseln und Kerns tätig sind. Seitdem leben sie zu fünft auf dem Hobacher. Auch Pater Klaus engagiert sich als Seelsorger in den umliegenden Pfarreien. Fünfmal in der Woche halten sie einen Gottesdienst in ihrer Kapelle. Und wie in einer Familie kümmern sie sich umeinander: Die Patres Xavier Tachel und Damian Mennemann benötigen Pflege, die übrigen Patres wechseln sich auch im Küchendienst ab.



Ihr Jubiläum feiern die fünf nicht öffentlich. Zu vielen Ehemaligen haben sie aber noch einen guten Kontakt. «Den einen oder anderen Überraschungsbesuch gibt es bestimmt», sagt Pater Klaus Renggli.