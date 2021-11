Pilgerort Sorge und Trauer: Besuchende kommen mit den unterschiedlichsten Anliegen nach Flüeli-Ranft – Schwestern erzählen Schwester Marie-Laure Davigo ist begeistert von ihrem neuen Dienst im Ranft. Sie schätzt den spirituellen Ort, die Begegnungen und die Natur.

Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 24.11.2021, 16.30 Uhr

«Zum Ranft kommt mir ein Bild von einem Trichter in den Sinn. So viele Menschen aus so vielen Ländern mit so vielen Problemen oder Dank müssen tief hinunter in den Ranft», sagt Schwester Marie-Laure Davigo, die nun seit kurzem Dienst im Ranft tut, nachdenklich.

«Man muss von oben nach unten gehen in die Tiefe, um wieder nach oben zu gelangen.»

Neu ist Schwester Marie-Laure Davigo (links) im Ranft, wo sie mit Schwester Christa Fuchs Dienst tut.

Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 17. November 2021)

Im vergangenen Jahr fragte sie eine Schwester aus der Gemeinschaft Chemin Neuf, ob sie nicht in den Ranft wechseln wolle. «Zu diesem ‹verrückten› Mann?», habe sie im ersten Moment gedacht, erzählt sie. «Als ich dann darüber betete, wurde mir klar, dass Bruder Klaus ein Mann des Friedens und der Einheit war und ich sagte mit Freude Ja.»

Fasziniert von Natur, Stille und Tieren im Ranft

Bereut hat sie es bis jetzt offensichtlich noch nicht. Von ihrer neuen Umgebung zeigt sich die 62-Jährige fasziniert: von der Natur, der Stille und den Tieren. Gerade vor zwei Tagen habe sie Rehe gesehen, begeistert sie sich. Nach sieben Jahren hatte das Ehepaar Véronique und Joseph Hirsch den Ranft verlassen. Anfang September kam die gebürtige Pariserin, die gut Deutsch spricht. Sie lebt und arbeitet hier mit Schwester Christa Fuchs und anderen der Gemeinschaft Chemin Neuf in wechselnden Besetzungen.

Neue Besetzung im Ranft: Sr. Marie-Laure Davigo. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 17. November 2021)

Eigentlich ist der graue, nebelige Novembertag kein schöner Tag für einen Besuch im Ranft. In der kleinen Küche der Gemeinschaft ist es warm und gemütlich. Aus dem Haus Bethanien ist an diesem Tag Pater Hasso Beyer da. Er komme immer mal wieder, um praktische Arbeiten zu übernehmen, die für die Frauen zu schwer seien, erzählt er. Bei Chemin Neuf packen auch die Patres mit an.

Zu fünft sitzt man nach dem Essen beim Kaffee. Gekocht hat Johanna Hirzel. Sie ist am Tag zuvor für eine Woche mit ihrem Mann Koni aus Wetzikon angereist, um das Ranft-Team zu unterstützen. Das Ehepaar war im Oktober bereits schon einmal eine Woche im Ranft und zählt zu den Freunden der Gemeinschaft. Beide sind pensioniert und empfinden ihren Einsatz als Privileg.



Ranft auf Zeit als Privileg für Ehepaar aus Wetzikon

«Wir können hier unsere Talente voll einbringen und schätzen es, in einem Dienst zu sein, der umfassend ist», sagt Johanna Hirzel. Ihr Mann sieht es genauso. Die Kapellen öffnen, die kleine Glocke läuten, die Kerzen wechseln, Messdiener- und Sakristanen-Dienste für den Gottesdienst übernehmen, kleine handwerkliche Reparaturen ausführen oder einfach für Menschen und ihre Anliegen da sein – die Aufgaben sind vielfältig.



Sie helfen zurzeit im Ranft: Johanna und Koni Hirzel aus Wetzikon, hier beim Wechseln der Kerzen. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 17. November 2021)

Während Johanna und Koni Hirzel die Kerzen wechseln, laufen Besucher vorbei. Sie habe eigentlich noch keinen Tag erlebt, an dem niemand in den Ranft gekommen sei, erzählt Schwester Christa Fuchs, die hier seit 2014 im Einsatz ist. Eigentlich mag sie die ruhigere Jahreszeit im Winter. Sie sagt:

«Man hat mehr Zeit, um zur Ruhe zu kommen und zu beten. Wenn weniger Menschen hier sind, werden die Gespräche oder Fragen persönlicher.»

Fragen zu früheren Aufenthalten in der Kindheit oder warum jemand da sei, werden zu Türöffnern.

Schwester Christa Fuchs.

Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 17. November 2021)

Mit den unterschiedlichsten Anliegen kommen Besucher in den Ranft. Manche drücke die Sorge um die berufliche Situation, andere müssten mit der Trauer um einen geliebten Menschen klarkommen oder suchten eine Lösung in einem Familienkonflikt. Viele Probleme hingen auch mit der Coronasituation zusammen, weiss Schwester Christa.

Beiden Schwestern fällt der Zugang zu Menschen leicht. Schwester Marie-Laure Davigo hat byzantinische Kunstgeschichte studiert und als Restauratorin gearbeitet. Bevor sie vor 35 Jahren zur Gemeinschaft Chemin Neuf kam, brach sie ihr Studium kurz vor dem Ende ab. Nun beendet sie es doch noch, in ihrer Freizeit schreibt sie ihre Diplomarbeit über koptische Ikonen. Das Restaurieren von Ikonen fasziniere sie noch immer, wenn aus der dunklen Fläche allmählich die Person zum Vorschein komme, und der goldene Glanz. Sie findet einen Vergleich:



«Das ist wie bei einem Menschen: Du siehst nichts, und innen befindet sich ein Schatz.»