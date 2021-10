Forschung Obwaldner Mike Bacher wird Präsident der Internationalen Gesellschaft für Rechtliche Volkskunde Der amtierende Präsident Theodor Bühler übergab das Amt an Mike Bacher. Dieser ist an der Universität Luzern tätig. 25.10.2021, 15.11 Uhr

Präsident Theodor Bühler übergibt das Präsidium an Mike Bacher. Bild: PD

Die Internationale Gesellschaft für Rechtliche Volkskunde (IGRV) hat an ihrer diesjährigen Jahrestagung in Liechtenstein ein Wechsel im Präsidium durchgeführt. Neuer Präsident der IGRV ist nun der aus Obwalden stammende Rechtshistoriker und Kanonist Mike Bacher. Bacher, der an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern als wissenschaftlicher Assistent tätig ist, löst den Basler Theodor Bühler ab.

Die IGRV vereint Forschende aus den Fachbereichen der Rechtlichen Volkskunde, Rechtsarchäologie und Rechtsikonografie aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, heisst es in einer Medienmitteilung. Ziel dieser Disziplinen sei es, an der Schnittstelle von Rechtsgeschichte, Kulturgeschichte und Ethnologie zu forschen und den interdisziplinären Austausch zu fördern. Der besondere Schwerpunkt liege dabei in der Erforschung des «Rechts im Alltag» in Vergangenheit und Gegenwart.

Neuer Registerband erleichtert Forschung

Zudem wurde im Rahmen der Jahresversammlung eine neue Publikation vorgestellt, welche die Forschungen Rechtliche Volkskunde, Rechtsarchäologie und Rechtsikonografie in den letzten vier Jahrzehnten gleichsam überblicksartig zusammenfasst. Franz Gut, der die IGRV von 2004 bis 2015 präsidiert hatte, erarbeitete einen Registerband für die beiden Reihen «Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde» (1978–2007) und «Signa Ivris. Beiträge zur Rechtsikonografie, Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde» (seit 2008). Erstere Reihe ist innerhalb der Rechtswissenschaft auch als «Carlen-Reihe» bekannt, benannt nach deren Herausgeber Louis Carlen, welcher als Gründungspräsident der IGRV von 1986 bis 1996 vorgestanden war. Dank des neuen Registers werden die Publikationen in diesen Disziplinen besser erschlossen und ermöglichen damit den Forschenden, die bereits existierenden Arbeiten der vergangenen Jahrzehnte besser auszuwerten, heisst es in der Mitteilung weiter.