Christian Schäli in den Obwaldner Regierungsrat

Forum Christian Schäli hat sich bewährt Leserinnenbrief zu den Obwaldner Regierungsratswahlen vom 13. März 18.02.2022, 12.06 Uhr

Vor vier Jahren habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass Christian Schäli der richtige Mann ist für die Wahl in den Regierungsrat. Und nach seiner ersten Legislatur in diesem Amt stelle ich fest, dass das immer noch stimmt.