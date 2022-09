Forum Den Erhalt des psy­chi­atrischen Angebots in Sarnen sichern Zum Referendum «Objekt­kredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen», Ausgabe vom 2. September Adrian Haueter-Zumbühl, Kantonsrat CVP/Die Mitte, Sarnen 09.09.2022, 15.55 Uhr

Die Obwaldner Stimmbevölkerung ist aufgerufen, sich am 25. September zum Objekt­kredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie am Standort Sarnen an der Urne zu äussern. Eine Sanierung sei zu teuer, berge bautechnische Unbekannte und sei für eine zukünftige Nutzung zu wenig flexibel, dies einige der Argumente der SVP, welche das Referendum ergriffen hat.