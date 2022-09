Leserbrief: Referendum setzt Psychiatriestandort aufs Spiel

Forum Referendum setzt Psychiatriestandort aufs Spiel Beitrag zum Referendum gegen den Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. 05.09.2022, 14.02 Uhr

Die gemeinsame Psychiatrie OW/NW am Standort in Sarnen wurde im Jahre 2017 mit der luzernischen Psychiatrie (Lups) zusammengeschlossen. Im Konzept der Lups wurde Sarnen als stationärer und ambulanter Standort weiterhin belassen, ein Vertrauensbeweis für Obwalden. In der Zusammenarbeitsvereinbarung wurde aber auch festgehalten, dass der Standort nicht mehr den Ansprüchen einer modernen stationären Psychiatrie genüge und deshalb renoviert und modernisiert werden müsse.