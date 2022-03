Forum Spitalstrategie verkommt zum Schmierentheater Leserbrief zum Artikel «Regierung will Spitalbericht weiter geheim halten», Ausgabe vom 1. März 06.03.2022, 18.39 Uhr

Einmal mehr hält der Regierungsrat an seiner Geheimniskrämerei fest und lehnt die Motion (Jaggi/Jöri CVP Mitte) bezüglich Offenlegung des Berichts der Taskforce ab. Auf Druck hin haben nur die kantonsrätliche Spitalkommission, die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission sowie die Kommission Versorgungsstrategie in den Bericht Einblick erhalten. Skandalöserweise ausgerechnet der Spitalrat als strategisches Organ nicht! Was soll diese Politik? Kann oder will die zuständige Departementsvorsteherin Maya Büchi sich intern nicht durchsetzen? Und dann kommt Kantonsrat Ivo Herzog und wirft dem Spitalrat vor, entweder nicht willens oder nicht in der Lage zu sein, Lösungen für unser Kantonsspital aufzuzeigen. Langsam verkommt das Ganze zu einem Schmierentheater.