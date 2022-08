Leserbrief: Vorbeugen ist besser als Wunden lecken

Forum Vorbeugen ist besser als Wunden lecken Leserbrief zur Ausbreitung von Wölfen. 11.08.2022, 15.16 Uhr

Noch sind die «bösen Wölfe» nicht in der Gegend von Ob- und Nidwalden. Was noch nicht ist, kann noch werden, und dann? Laut Zeitungsberichten der NZZ und Tagesanzeiger haben Wölfe im Knoauer Amt des Kantons Zürich und im Kanton St.Gallen mehrere Schafe in der Nacht zum Tode gerissen. Man stelle sich den quälenden Tod der weidenden Schafe vor. Irgendwann werden sie einerseits von einem Wolf anderseits vom Wolfsrudel brutal überfallen. Das daraus entstandene Elend: herum liegende tote und halbtote Schafe.

Laut Medienberichten sollen sich die wandernden Wölfe um 25 Prozent vermehren, wo aber eigentlich kein voriger Platz in unseren Gebirgskantonen vorhanden ist. Nach jeden «Überfällen» auf die vom Wolf begehrten Schafe tut man sich schwer den streunenden Wolf abzuschiessen, angeblich erst nach einer gewissen Anzahl. Statt vorzubeugen, müssen weitere Schafe ihre Qualen des Reissens durch den starken Wolf erleiden.

Es wäre an der Zeit, dass die Mitglieder von Interessensgruppen also Befürworter für die Freiheit der Wölfe, mal so Qualen erleiden könnten. Ob da nicht eine Änderung des Denkprozesses stattfinden würde.

Es ist ein Leichtes zu sagen, die Schafsherden müssen besser eingepfercht oder durch Herdenhunde geschützt werden. Wofür schaffen wir Stellen von Wildhütern? Schafe sind zwar keine Wildtiere, werden aber immer von wildernden Wölfen auf bestialische Art getötet.

Was soll’s, dem Wildhüter sei die Kompetenz zu erteilen, dass durch den zuständigen Regierungsrat vom zugeteilten Departement, nach freiem Ermessen Wölfe abschiessen zu können. Insbesondere wenn Rudel auftauchen und zu wenig Freiraum vorhanden ist. Gut zu wissen, die Jagdpatente werden erteilt für die jährliche Regulierung des Wildbestandes. So sollen die Wildhüter ein «Patent» erhalten, sich stark vermehrende Wolfsrudel auszumerzen. Vorbeugen ist immer noch besser als heilen, ich meine im Nachhinein «Wunden lecken».

Meinrad Grüniger, Ennetbürgen