Forum Wer hat die Adressaten für diese Umfrage bestimmt? Zu einem Fragebogen zur Altersfreundlichkeit der Gemeinde Sarnen. 16.11.2021, 14.32 Uhr

Letzte Woche bekam ich von der Gemeinde Sarnen Post. Die Vorsteherin des Departements Soziales und Gesellschaft hat mir einen Brief geschrieben, persönlich adressiert. Ich musste zweimal lesen, ob der Brief wirklich an mich adressiert ist. Da werde ich doch gebeten, einen Fragebogen auszufüllen zum Thema «Erleben Sie Sarnen als altersfreundliche Gemeinde».

Ich habe Jahrgang 1960, also geht es noch einen Moment bis zu meiner Pensionierung. Wie soll ich der Gemeinde helfen und mich kompetent an der Befragung beteiligen, in meinem Alter? Ich bin noch voll im Berufsleben, bin gesund, fit und aktiv, wofür ich dankbar bin.

Die Befragung wird von der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sarnen und Pro Senectute durchgeführt und enthält 49 Fragen aus neun für das Älterwerden wichtigen Themenkreisen. Ich bin überrascht, ich kann von diesen 49 Fragen praktisch keine beantworten, da ich diese Angebote noch nicht benutze und diese mich nicht betreffen.

Einige Fragen aus dem Fragekatalog, die ich mit «Trifft überhaupt nicht zu» bis «Trifft eher zu» oder «Weiss ich nicht» beantworten sollte:

«Fahrdienste und Hauslieferungen ermöglichen die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs.»

«Einsame Menschen werden mit ihren je eigenen Bedürfnissen wahrgenommen und mit Respekt aus ihrer Isolation herausgeholt.»

«In der Gemeinde begegnet man älteren Menschen mit Respekt und bietet ihnen, wo gewünscht, Hilfe an.»

«Kultur, Religion, Sexualität können offen ausgelebt werden und niemand wird deshalb diskriminiert.»

Sind Einwohnerinnen und Einwohner mit Jahrgang 1960 für die Gemeinde bereits betagt oder alt? Und denkt die Gemeinde, dass wir aus Erfahrung sprechen können? Das Begleitschreiben der Umfrage ist übrigens mit einer übergrossen Schrift geschrieben.

Wer hat die Adressaten für diese Umfrage bestimmt? Wer hat bestimmt, dass Menschen mit 61 Jahren diese Fragen kompetent und aus Erfahrung beantworten können? Diese Umfrage macht wenig Sinn, wenn ich praktisch alle Fragen mit «Weiss ich nicht» beantworten muss. Was bringt es meiner Wohngemeinde, wenn sie von mir den Fragebogen so ausgefüllt retour bekommt? Warum werden nicht nur die Menschen angeschrieben, die diese Fragen kompetent und aus Erfahrung beantworten können?

Monika Weber, Sarnen