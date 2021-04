Frau an der Spitze Diese Zugerin übernimmt die Zügel im Seniorenzentrum Wassen Ab Mai übernimmt Simone Imhof die Geschäftsführung des Seniorenzentrums Wassen. Was treibt die 37-Jährige in die Urschweiz? Und wie wird es ihr gelingen, frischen Wind ins Altersheim zu bringen? Kristina Gysi 26.04.2021, 05.00 Uhr

Simone Imhof scheint wie eine Frau, die nichts dem Zufall überlässt. Und doch ist es ein Zufall, der ihrer beruflichen Karriere bald eine Wendung bringen wird. Wie könnte man sonst erklären, dass es eine «stolze Zugerin» in die Urschweiz verschlägt. Von der einstigen Sekretärin der Zuger Polizei zur Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Wassen. Von der Stadt aufs Land.

Simone Imhof ist ab Mai die neue Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Wassen. Bild: Kristina Gysi (Wassen, 16. April 2021)

Als die 37-Jährige das Hauptgebäude des Seniorenzentrums Wassen betritt, winken ihr einige Heimbewohner zu, die gerade am morgendlichen Gottesdienst teilnehmen. Auch der Pfarrer hebt grüssend die Hand. «Genau deshalb bin ich hier», sagt Imhof wenig später im Büro. «Wegen der Menschen, die mich genauso brauchen wie ich sie.» Ab Mai nimmt Imhof hier die Zügel in die Hand. Keine Selbstverständlichkeit, wie ein Blick in ihren Lebenslauf zeigt: Sie ist erst seit zwei Jahren in der Pflegebranche aktiv.

Bis dahin war Imhof als stellvertretende Abteilungsleiterin Sicherheit und Gesundheit bei der Stadt Wädenswil tätig und zuvor als Sekretärin bei der Zuger Polizei. Dazu kommt ein Job als Personalberaterin in Luzern. Zuletzt arbeitete sie als Leiterin der ambulanten Dienste von Viviva Service und war Mitglied der Geschäftsleitung von Viviva Baar, besser bekannt unter Altersheime Baar. Zurzeit absolviert Imhof die Ausbildung zur Institutionsleiterin im sozialmedizinischen Bereich, kürzlich schloss sie den Master im Psychosozialen Management ab. Berufsbegleitend amtet sie als Prüfungsexpertin im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in Olten.

Wenig Erfahrung muss kein Nachteil sein

Pures Neuland ist die Tätigkeit im Seniorenzentrum also nicht, jedoch fehlt es Imhof an Erfahrung im Gebiet – was laut ihr Vor- und Nachteil zugleich sein könne: «Natürlich, Erfahrung ist immer gut», sagt sie. «Jedoch gehe ich diese Sache wohl anders an als jemand, der die Branche in- und auswendig kennt.» Innovativer zum Beispiel, vielleicht auch etwas mutiger. Genau das sei es, was die Pflegebranche brauche: neue Ideen und den Mumm zum Umschwung.

Welchen Umschwung wird sie bringen? Imhof hat schon Ideen. «Sie haben gesehen, wie viele Leute an den Messen teilnehmen», sagt sie und deutet auf die Tür, hinter der etwa ein Dutzend Heimbewohner den Worten des Pfarrers lauschen. «Wir haben eine der schönsten Kirchen hier. Warum schaffen wir die Leute nicht da hoch?» Hoch ins Chileli vo Wasse. Ja, ja, dann kämen Argumente wie Kostenpunkte oder Zeitaufwand, räumt Imhof ein. Dazu eine abwinkende Handbewegung. «Mag sein, dass das aufwendig wird, aber genau solche Dinge braucht es, um den Menschen hier ein schönes Leben zu ermöglichen.»

Und dann passte es zufällig

Das Gespräch macht deutlich, dass Simone Imhof vielleicht nicht mit reichlich Branchen-Know-how, dafür aber mit etwas anderem brillieren kann: Gespür. Imhof ist bei ihren Grosseltern aufgewachsen und gerade deshalb weiss sie, mit betagten Menschen umzugehen. Auch wenn sie mit ihren 37 Jahren um einiges jünger ist als die Bewohnenden im Seniorenzentrum. «Ältere Menschen können uns vieles lehren», so Imhof. «Sie haben uns den Weg geebnet, den wir heute gehen können.» Und dieser sei nun wirklich nicht schlecht.

Ein Zufall war es also, der Imhof ab Mai in die Geschäftsführung des Seniorenzentrums Wassen bugsiert. Zu Stande gekommen ist er im Rahmen ihrer Ausbildung zur Heimleiterin – die sie bereits angefangen hatte, bevor sie überhaupt wusste, dass Wassen womöglich bald jemand Neues suchen würde. Am 1. Januar verschickte Imhof einen Steckbrief, der das gegenseitige erste Kennenlernen der Kursteilnehmer ermöglichen sollte. Eine Sparte dieses Steckbriefs hiess «Berufsperspektiven im Visier». Imhof schrieb dazu: Führung eines Urner Altersheims. Uri deshalb, weil ihr Mann wenige Monate zuvor eine Stelle bei der Urner Kantonspolizei angenommen hatte. Das Paar zog nach Altdorf. Und Simone Imhof, noch nicht sehr lange in der Geschäftsleitung von Viviva Baar tätig, konnte sich vorstellen, eines Tages ebenfalls in der Urschweiz Fuss zu fassen. Dass diese Möglichkeit so schnell eintreffen könnte, hatte sie jedoch kaum erwartet. Durch einen Bekannten aus der Urner Altenpflegebranche wurde sie schliesslich auf die freie Stelle in Wassen aufmerksam und bewarb sich kurzerhand – offensichtlich mit Erfolg.

Der neuen Herausforderung blickt Imhof freudig entgegen. Hat sie ein Erfolgsrezept? Oder eines, von dem sie sich Erfolg verspricht? «Reden», sagt sie knapp. Kommunikation sei das A und O. Ohne ginge es nicht. Ein Beispiel sei die Sprechstunde, die gerade im Pflegebereich weit verbreitet sei. Von Geschäftsführern anderer Altersheime kenne sie zum Beispiel das Prinzip der Bürotür, die an einem fixen Tag der Woche für eine Stunde offen ist. In dieser Zeit können Heimbewohnende, ihre Angehörigen oder Mitarbeitende kommen und ihre Anliegen äussern. «Nicht, dass diese Methode schlecht wäre, aber bei mir soll diese Türe grundsätzlich oder zumindest, wenn immer möglich, offen sein.» Zudem werde sie vor ihrem Stellenantritt einen Briefkasten aufstellen, den die Mitarbeitenden mit Inputs, Ideen oder Erwartungen befüllen können. Zwar sei der Briefkasten nicht als Wunschkonzert zu verstehen, aber: «Der Dialog mit dem Team ist enorm wichtig.»

Eine strenge Chefin mit klarer Linie

Simone Imhof ist guter Dinge für ihren Stellenantritt im Mai. Bild: Kristina Gysi (Wassen, 16. April 2021)

Im Gespräch macht Imhof einen lockeren Eindruck, offen, witzig, wortgewandt. Ganz ähnlich dem, wie sie das Urner Völkchen beschreibt: «Die Leute hier reden frisch von der Leber weg, sind zugänglich und direkt.» Das gefalle ihr. «Man duzt sich auch eher, als dass man sich siezen würde. Lässig.» Als Chefin dürfte Imhof jedoch etwas weniger «locker» sein. «Meine besten Chefs waren nicht jene kumpelhaften Vorgesetzten mit einem Laissez-faire-Führungsstil», so Imhof. Deshalb werde auch sie keine solche Chefin sein. Eine klare Linie wolle sie haben, streng sein, aber auf einer menschlichen Ebene. «Individuell auf die Persönlichkeiten der Mitarbeitenden eingehen und da ansetzen. Ohne, dass es ungerecht wird.» Das sei ihre Stärke. Ein Feierabendbierchen müsse natürlich auch seinen Platz haben – nur nicht an erster Stelle.