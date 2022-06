Der Kampf der Obwaldnerinnen um Gleichheit geht weiter

Frauenstimmrecht Der Kampf der Obwaldnerinnen um Gleichheit in der Politik geht weiter Am Frauenapéro des Frauenforums Obwalden bilanzierten Politikerinnen 50 Jahre Frauenstimmrecht. Marion Wannemacher 12.06.2022, 11.57 Uhr

Gleich zweimal hatte das Frauenfondue des Frauenforums Obwalden wegen der Pandemie verschoben werden müssen. Jeweils sollte es um 50 Jahre Frauenstimmrecht in Obwalden gehen. Landfrauen. Frauenbund und Kantonsrätinnen wechseln beim Organisieren ab. Dieses Jahr nun waren die Kantonsrätinnen an der Reihe. «Bisher waren 15 Frauen und 40 Männer im Kantonsrat», sagte Kantonsrätin Veronika Wagner, «neu sind es 9 Frauen und 46 Männer. Wir wollen Frauen motivieren, sich an der Politik zu beteiligen.»

Mit einem Podium bilanzierte der Frauenapéro vom Frauenforum Obwalden das Jubiläum des Frauenenstimmrechts im Kanton. Von links: Hildegard Bucher-Imfeld, Myrta Ettlin, Regierungsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler, Moderatorin Veronika Wagner, Trudy Odermatt-Spichtig, Bernadette Halter Zeier. Bild: Marion Wannemacher (Alpnach, 10. Juni 2022)

Ernüchternde Bilanz der Geschlechterverhältnisse im Kantonsrat

Der Tenor für mehr Frauenpower in der Obwaldner Politik war am Podium des Frauenapéro im Schlüssel in Alpnach unisono. Gemeinsam bilanzierte die fünfköpfige Runde unter der kompetenten Moderation von Veronika Wagner 50 Jahre Frauenstimmrecht in Obwalden. An der Gesprächsrunde nahmen die neu gewählte Regierungsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler, die ehemalige Kantons- und Gemeinderätin und amtierende Oberrichterin Bernadette Halter Zeier, die ehemalige Kantons- und Gemeinderätin Trudy Odermatt Spichtig, die Petitionärin Hildegard Bucher-Imfeld und Myrta Ettlin, Studentin der Politikwissenschaften, teil.

Ernüchtert kommentierte die Runde die Geschlechterverhältnisse der vergangenen Kantonsratswahl. Trudy Odermatt-Spichtig brachte es für alle auf den Punkt: «Jetzt sind wir wieder gleich weit wie Anfang der Neunziger. Das ist der geringste Frauenanteil seit 1990.» Myrta Ettlin fragte rhetorisch, wie lange es gehe, bis Männer und Frauen auf dem gleichen Stand seien.

Man wollte aber nicht jammern, sondern die Einführung des Stimmrechts im Kanton Obwalden vor 50 Jahren feiern. Hildegard Bucher-Imfeld erzählte, wie sie mit André Egger durch eine Petition dem Frauenstimmrecht in Kerns zum Durchbruch verholfen hatte. Kerns war 1980 die letzte Zentralschweizer Gemeinde, in der das Frauenstimmrecht angenommen wurde - zehn Jahre später als alle anderen Obwaldner Gemeinden.

Es brauchte die Unterschrift des Ehemannes zum Mieten der Wohnung

Es waren andere Zeiten: Die Frauen hingen ja von ihren Männern ab. Diese stimmten darüber ab, ob sie wählen dürften. Trudy Odermatt-Spichtig stiess sich während ihrer Lehre bei der Gemeindekanzlei daran, dass ledige Mütter einen Beistand erhielten. Auch empfand sie die Ungerechtigkeit darüber, dass Frauen oft einen grossen Teil des Geldes für den gemeinsamen Hausbau beisteuerten, das Haus aber nur auf den Namen des Mannes eingetragen wurde. Als Bernadette Halter Zeier nach neun Ehejahren in Bern studieren und sich dort eine Wohnung mieten wollte, habe die Liegenschaftsverwaltung die Unterschrift ihres Mannes verlangt.

Viel profitiert haben Frauen vom Staatsbürgerlichen Frauenverband Obwalden (Staka). Frauen lernten in Weiterbildungen, wie sie Sitzungen leiten oder Protokolle führen mussten. Auch der Besuch von Kantonsratssitzungen stand auf dem Programm. Eine wichtige Rolle spielte auch der Zusammenschluss von Frauenorganisationen für Anlässe um sich zu vernetzen. Daraus war unter anderem das Frauenforum Obwalden entstanden. Trudy Odermatt-Spichtig, die diese Beispiele ins Feld führte, gab sich überzeugt: «Vieles muss man heute wieder an die Hand nehmen, um Frauen für die Politik zu motivieren.»

Damals wie heute geht es für Frauen, die sich politisch engagieren wollten, darum, wie sie die Familien- und Haus-Arbeit managen. Die frisch gewählte Regierungsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler erzählte ein Müsterchen aus der Praxis: Hatte sich doch ein Fernsehsender im Interview nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erkundigt, ob sie alles rund um die Kinder organisiert habe. «Einen Mann hätten sie das nicht gefragt», sagte sie. Kaufmann-Hurschler die acht Jahre Kantonsrätin war, bekannte: «Ja, man kann offen sagen, es ist streng, sich als Familienfrau in der Politik zu engagieren, aber es gibt einem auch viel zurück.»

Sowohl sie als auch Myrta Ettlin betonten, wie wichtig es sei, die Männer zu sensibilisieren und mit in die Aufgaben in der Familie mit einzubeziehen. Es gehe darum, wirklich alle Aufgaben aufzuteilen, sagte die Studentin. «Es braucht eine Selbstreflexion über die eigenen Geschlechterrollen.»