Frauenstimmrecht in Obwalden: Zur Abstimmung gab es Taschentücher für die Frauen daheim

Vor fünfzig Jahren setzte sich in sechs Obwaldner Gemeinden das Frauenstimmrecht durch – nur in Kerns nicht.

Marion Wannemacher 25.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast hätte das Coronavirus ein historisches Ereignis dieses Jahres vergessen lassen: Vor fünfzig Jahren erhielten die Frauen in sechs Obwaldner Gemeinden das Stimm- und Wahlrecht. Gross gewürdigt wurde diese Tatsache bislang wohl nicht, immerhin widmete Albert Imfeld dem Jubiläum einen Artikel im Gemeindeblatt von Giswil.

In der ganzen Schweiz wurde für das Frauenstimmrecht gekämpft, hier mit einer Demo in Bern im März 1969. Bild: Joe Widmer / Keystone Archiv

Historiker sei er nicht, bescheinigt er schmunzelnd auf Nachfrage, aber historisch interessiert. Imfeld ist Gründungsmitglied der heimatkundlichen Vereinigung Giswil. Quellen zusammen tragen, sichten, einordnen und gewichten, das sind die Aufgaben von Geschichtsforschern. Anekdoten und spannende Geschichten, wie die Frauen zu ihrem Stimmrecht kamen, gäbe es sicher aus jeder Obwaldner Gemeinde. Imfeld richtet in seinem Artikel den Fokus auf eine Podiumsdiskussion der Katholischen Arbeiterbewegung in Giswil. Diese fand ein Jahr vor der entscheidenden Abstimmung der Initiative statt und endete mit zwei Konsultativabstimmungen. Die grosse Mehrheit von 60 Anwesenden sprach sich für das Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf Gemeindeebene aus.



Knapp entschieden die Giswiler Männer für das Stimmrecht ihrer Frauen

Kurz darauf reichten dreizehn Giswiler ein Initiativbegehren beim Gemeinderat zum Frauenstimmrecht ein. In der Begründung hiess es: «Es kann nicht mehr länger geduldet werden, dass die Frauen in ihrem Recht beschnitten und als Menschen zweiter Kategorie betrachtet werden.» Ganz klar war das so wohl nicht allen Giswilern, denn das Abstimmungsergebnis zugunsten des Anliegens fiel an der Frühjahrsversammlung der Gemeinde Giswil am 11. April 1970 äussert knapp aus: 151 Stimmbürger waren dafür, 142 dagegen.

«Heute ist das Frauenstimmrecht selbstverständlich. Damals war es ein wichtiger Meilenstein», findet Edeltrud Bürgi aus Giswil, die das Ereignis als 30-Jährige miterlebt hat. Allerdings sei Politik nicht im Bewusstsein vieler Obwaldnerinnen verankert gewesen. «Da war kein Interesse, man musste sie wach schütteln», sagt die 80-Jährige aus heutiger Sicht augenzwinkernd.



Sie selber habe zwei Herzen in ihrer Brust gehabt. Sie sei davon ausgegangen, dass die Männer das meiste schon richtig entscheiden würden. «Ich war schon sehr fürs Frauenstimmrecht und fand, dass die Zeit reif dafür war, aber demonstrieren gegangen wäre ich dafür nicht.» Ein Gefühl, ob das nun ungerecht sei, dass Männer über Frauenrechte abstimmten, habe sich gar nicht erst bei ihr eingestellt. Ehemann Beat war sowieso gleicher Meinung und stimmte mit «Ja».



Ob es wirklich die historische Versammlung war, weiss sie heute nicht mehr ganz genau. Jedenfalls erinnert sich Edeltrud Bürgi daran, dass sie im Auftrag des Staatsbürgerlichen Verbands katholischer Schweizerinnen (Staka) Taschentücher an die Männer verteilte: «für ihre Frauen zu Hause».



Für den Staka engagierte sich auch Maria Küchler-Flury. Von Haus aus hatte sie Partnerschaft und Ehe als gleichberechtigt erfahren. Alle fünf Mädchen hätten in ihrer Familie ebenso einen Beruf erlernen dürfen wie die drei Buben – sie selber wurde Lehrerin. Nachdem sie Kinder bekommen hatte, engagierte sie sich in der Erwachsenenbildung.



Schulungen in Staatsbürgerkunde sorgten daheim für Diskussionen

Die Frauen vom Staka legten mit gezielten Veranstaltungen die Wurzeln für die politische Bildung der Obwaldnerinnen. «Das sorgte daheim natürlich für Diskussionen», erzählt Maria Küchler-Flury. An ihre Erleichterung, als in der Gemeinde Sarnen das Frauenstimmrecht angenommen wurde, erinnert sie sich noch gut. «Jetzt kommt es gut. All die Bemühungen zeigen Früchte», sagt sie. Sie sollte Recht behalten: Aufgrund eines Initiativbegehrens, das die Landsgemeinde im April 1972 annahm, konnte eine Urnenabstimmung stattfinden. Im September 1972 bekamen die Obwaldnerinnen endlich ihr kantonales Stimmrecht. Als erste Gemeinderätin Obwaldens wurde Lena Betschart-Jöri in Alpnach gewählt, Rosa Häcki von Engelberg als erste Kantonsrätin und die Landsgemeinde von 1992 stimmte für Maria Küchler-Flury als erste Regierungsrätin Obwaldens.



Maria Küchler-Flury wurde an der Landsgemeinde 1992 zur ersten Regierungsrätin Obwalden gewählt. Bild: Archiv OZ

Ende gut - alles gut? Die Frauen von sechs Gemeinden erhielten 1970 ihr Stimmrecht. Die Kernserinnen allerdings mussten in die Röhre schauen. Maria Küchler erinnert sich:

«Allgemein wurde über Kerns gespottet.»

Es sollte die letzte Zentralschweizer Gemeinde werden, bei der das Frauenstimmrecht angenommen wurde. Auch Hildegard Bucher mag sich erinnern, dass hie und da gestichelt wurde, wenn es hiess, dass man von Kerns stamme. Die heute 83-Jährige verbindet ein spezielles Erlebnis mit dem Thema.



Am 5. März 1972 hatten die Kernser mit einem Mehr von 62 Stimmen ein Frauenwahlrecht abgelehnt. Eine erneute Abfuhr erteilten sie der Vorlage im September 1972 mit 376 gegen 238 Stimmen. Einen Hoffnungsschimmer gab das 1980 von André Egger und Hildegard Bucher gegründete Komitee «Gleiche Partner, gleiche Rechte». Der Kontakt mit André Egger habe sich ganz zufällig ergeben, erzählt die heute 73-Jährige. «Wir wurden Gotte und Götti vom selben Kind, trafen bei einer Einladung zusammen und kamen auf das Thema zu sprechen. André schlug die Gründung des Komitees vor.» Bald engagierten sich beide in Leserbriefen und gezielten Aufklärungskampagnen in der Schule.



Den Durchbruch erzielte eine Petition des Komitees - zehn Jahre später am 30. November 1980. «Die gemeindeinterne Abstimmung an der Urne war an einem Adventssonntag», erinnert sie sich noch genau, und auch wie sie gebibbert habe, dass diese nicht angenommen würde. «Stäärnä fyyfi, das wäre peinlich für die Gemeinde gewesen», findet sie noch heute.



Was schliesslich zur Annahme geführt hat, darüber kann schliesslich nur spekuliert werden. Myrta Ettlin, die sich 2018 in ihrer Maturaarbeit mit dem Frauenstimmrecht in Obwalden befasst hat, nennt darin als wesentliche Triebfeder die «Angst, dass das fehlende Frauenstimmrecht in der Gemeinde ein schlechtes Licht auf diese werfen und sie touristisch, aber auch wirtschaftlich unattraktiv machen könnte.»

Für sie sei es jedenfalls keine «Palastrevolution» gewesen, betont Hildegard Bucher heute. «Alle Frauen haben an diesem Mittag am 30. November 1980 gekocht, wie immer», fügt sie lächelnd hinzu. Auch heute sei es für sie keine Wahnsinnstat gewesen, was sie da gemacht hätten. Immerhin, das sehen andere wohl anders. 20 Jahre später bekam Hildegard Bucher Besuch von einem Journalisten der West-Schweizer Tageszeitung «24 heures», der die Geschichte aufschrieb.