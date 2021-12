Wheel Park Sarnen Biken drinnen statt draussen: Sarnen erhält einen Mountainbike-Indoorpark Anfang nächstes Jahr soll der Park seine Eröffnung feiern. Hinter dem Projekt steht ein Nidwaldner. 09.12.2021, 16.44 Uhr

Robin Gilli, Initiant und Inhaber des Wheel Parks Sarnen, im neu entstehenden Indoorpark für Mountainbikes. Bild: PD

Die Arbeiten sind momentan voll im Gang und doch schon jetzt sieht man, was der Indoorpark für Mountainbikes zu bieten hat: Auf 2500 Quadratmeter umfasst der Wheel Park verschiedene Mountainbike-Trails, Obstacles und Kickers sowie einen Airbag. Eine beheizte Lounge mit Blick auf die Trails und Sprünge, eine Outdoor-Bar im Sommer und ein Shop mit Bike-Equipment, Bike-Vermietung und Merchandising werden zudem für einen erlebnisreichen Aufenthalt sorgen. Der Wheel Park mit dem Kicker-Airbag-Angebot sei die erste Anlage dieser Art in Europa, wie es in einer Mitteilung heisst. «Schaut man auf andere Trendsportarten wie Skaten, BMX oder Klettern, haben sich diese auch immer zuerst draussen etabliert und erst dann drinnen durchgesetzt. Dies ist beim Mountainbiking nicht anders», wird Robin Gilli in der Mitteilung zitiert.