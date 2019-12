Führungsposition in Engelberg neu besetzt Peter Schmidli übernimmt von Joe Kretz als Abteilungsleiter Bildung und Kultur bei der Gemeinde. 18.12.2019, 17.11 Uhr

Peter Schmidli Bild: PD

(pd/mst) Peter Schmidli übernimmt per 27. April 2020 die Stelle als Abteilungsleiter Bildung und Kultur der Einwohnergemeinde. Damit wird er Nachfolger von Joe Kretz, welcher sich nach 36 Dienstjahren pensionieren lässt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 51-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die letzten drei Jahre war er als Abteilungsleiter an der Berufsschule Uri tätig.