Führungswechsel in Sachsler Firma Einer von zwei Chefs der Baufirma will sich eigenen Projekten widmen.

Geschäftsführer ab Neujahr: Markus Odermatt.(Bild: PD)

(pd/mvr) Die Firma B + B Bau AG hat am Mittwoch ihre Belegschaft informiert, dass die gemeinsame Tätigkeit der beiden bisherigen Geschäftsführer Markus Odermatt und Peter Spichtig per Ende Jahr in beidseitigem Einverständnis aufgelöst wird. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, hat Spichtig entschieden, sich nochmals neu zu orientieren und wird sich künftig eigenen Projekten widmen.

Beide Unternehmer betonen, dass die Zusammenarbeit in einer anderen Form weiterhin bestehen bleibe, um gegenseitige Synergien nutzen zu können. In den letzten zehn Jahren hätten die beiden Geschäftspartner die Firma erfolgreich geführt und im Markt positioniert. Sie konnten den Personalbestand um 15 auf 50 Angestellte steigern und auch die Umsatzzahlen stetig erhöhen.

Peter Spichtig leitete die Firma zehn Jahre mit Odermatt. (Bild: PD)

Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten

Nach über zehn erfolgreichen Jahren übernimmt nun Markus Odermatt ab Neujahr die alleinige Geschäftsführung. Trotz interner Veränderung der Geschäftsführung werde das operative Geschäft unverändert bleiben. Die Firma bleibe weiterhin bei ihren Kernkompetenzen im Hoch- und Tiefbau. Auch personelle Änderungen gebe es keine. Alle Arbeitsplätze würden erhalten bleiben.