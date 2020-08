Bildstrecke Für den Geburtstag der Schweiz fuhr sogar die Fruttbahn nachts Auch dieses Jahr wurde der Nationalfeiertag auf der Melchsee-Frutt gefeiert. Dank Extrafahrten der Gondelbahn konnten auch Auswärtige teilnehmen. Matthias Piazza 02.08.2020, 17.10 Uhr

Mit Trinklern, Lampions und Fackeln war die Festgemeinde am 1. August unterwegs. Die Teilnehmer kamen in den Genuss eines rund fünfzehnminütigen Feuerwerks. Regierungsrat Josef Hess hielt die Festrede an der 1.-August-Feier auf der Frutt. Bild des Feuerwerks auf der Frutt. Die Gäste wurden mit diversen musikalischen Einlagen unterhalten. Die Gäste wurden mit diversen musikalischen Einlagen unterhalten. Impressionen von den Feierlichkeiten auf der Frutt.