Charlie Lutz stellt in der Galerie Hofmatt Sarnen aus

Von Schmetterlingen und Schlagzeilen Der Flügelschlag eines Schmetterlings vermag den Verlauf instabiler Systeme zu ändern. Charlie Lutz bebildert die Theorie in der Hofmatt. Romano Cuonz 12.06.2022, 17.00 Uhr

Der in Obwalden und Zug tätige Künstler Charlie Lutz bespielt die Räume der Galerie Hofmatt Sarnen.

Man traut seinen Augen kaum, wenn man zurzeit den Gewölbekeller der Galerie Hofmatt betritt: Im Raum schweben zahlreiche Plexiglasrohre, und es braucht nur einen leisen Luftzug oder eine flüchtige Berührung, damit sie wie Mobiles in Schwingung geraten. Peter Bucher vom Galerieteam fragt sich denn auch: «Werden die Glasrohre plötzlich zu Laborgläsern der Virenforschung, Kanonenrohren des Krieges oder Fernrohren in eine unsichere Zukunft?» In und um die Röhren hat der in Sarnen und Zug tätige Künstler Charlie Lutz Schmetterlinge gesetzt. Und ausgerechnet diese fragilen Insekten erschliessen dem Publikum die Welt der rätselhaften Installation.

Der Forscher Edward N. Lorenz stellte einst die Frage: «Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?» Dies prägte in der «Chaostheorie» den Begriff «Schmetterlingseffekt». Charlie Lutz ist davon fasziniert und stellt fest: «Manchmal genügt ein verzögerter Flügelschlag eines Schmetterlings, um den künftigen Verlauf instabiler Systeme zu ändern: Das Virus. Der Befehl zum Krieg. Aber auch der erste Schritt zum Frieden.» Lutz lässt zahlreiche Interpretationen zu, warum und wie das fragile System der Welt aus der Balance geraten kann. Dies, indem er auf dem steinernen Boden Hunderte Schlagzeilen aus Zeitungen sät. Eine kaum zu bewältigende Nachrichtenflut. Da liest man etwa: «Das Schlimmste wird noch kommen» «Mörder Putin» oder «Welche Mittel helfen gegen Corona?»

Lutz spinnt seine Gedanken weiter: gegenüber im engen, dunklen Kellergang. «Schnee von gestern» titelt er die dortige Installation. In den Nischen liegen vor sich hinschmelzende Eisblöcke, naturgetreu aus Acrylglas gestaltet. Darin eingeschlossen Worte: «Ich verschwinde», «Hoffnung», «Zukunft», «Angst», «Zuversicht…». Galerist Peter Bucher mutmasst in seiner Rede: «Ein Hoffnungsschimmer aus dem Kellergeschoss, das sonst eher nachdenklich macht?»

Bilder und Haikus zum Panorama

Auf ebenso eindrückliche wie überraschende Weise geht Charlie Lutz aufs alte Landschaftsbild im Panoramazimmer ein. Wer den Raum betritt, steht vor sieben Bildern, die auf dünnen Rohren stehen und in alle Richtungen streben. Mitten im Raum sind sie. Im Kreis gruppiert. Besuchende staunen, weil sie zuerst ihren Rückseiten begegnen. Man muss sich bewegen, will man in die Landschaften gelangen, die der Künstler dem Panorama entgegensetzt. Die Kunstwerke und das alte Panoramabild werden zwischen Künstler und Betrachter gerückt und der Ausstellungstitel «Dazwischen» wird erlebbar.

Auf einen zweiten Blick entdeckt man auf der Rückseite der Bilder Haikus, die Lutz geschrieben hat. Liest man sie, glaubt man, ganz sacht, den Flügelschlag des Schmetterlings wahrzunehmen: «Zischt die Gischt darob / Und fegt der Wind hinüber / Lacht mein Spiegelbild.» Je länger man im Raum steht, desto mehr gewinnt man den Eindruck, dass der Künstler hier, mit sorgsam gewählten Worten, Pinselstrichen und Farben, den unabsehbaren Folgen eines Schmetterling-Flügelschlags, seine zuversichtlichen Gedanken entgegenzusetzen weiss.

Als Erinnerung oder Emotion gespeichert

Zuversichtlich stimmt auch die helle Farbigkeit, die lebendige farbliche Bewegung in den Malereien, die Charlie Lutz im Treppenhaus zeigt. Der Künstler selber sagt: «Ich schaue in die Landschaft, sammle Erfahrungen, nehme vieles wahr und speichere es als Erinnerung oder Emotion in meinem Kopf.» Davon versuche er später eine Spur, eine Art Stimmung auf seine Bilder zu bringen. Aber nicht eine Stimmung, die eine eindeutige Geschichte erzähle. Viel eher lasse sie dem Betrachter die Möglichkeit, seine eigenen Geschichten hineinzuprojizieren! Und so entsteht erneut jenes «Dazwischen.» Der Bereich zwischen Künstler, Werk und Betrachter.

Ähnliches gilt für die Bilder im Galerieraum. Hier ist der Mensch das Thema des Künstlers. Er beschäftigt sich mit dessen Umwelt, betrachtet ihn als Figur und Wesen, analysiert seine gesellschaftliche Situation, seine Beziehungen, die innere und äussere Sicht. Auf den Bildern zu sehen sehr dominante oft emotional geladene menschliche Figuren in Korrespondenz zueinander. Farbflächen, Pinselstriche und Zeichnungslinien machen Stimmung, nehmen Bezug auf die Figuren.

Charlie Lutz schafft es auch beim vierten Mal, die Galerie Hofmatt zu verzaubern und dabei das Publikum zu bezaubern.

Hinweis: Ausstellung «Dazwischen» von Charlie Lutz in der Galerie Hofmatt, Sarnen. 11. Juni bis 10. Juli. Geöffnet: Samstag und Sonntag 14 – 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. O79 830 42 08.

