Gastronomie «Jetzt muss rasch Hilfe kommen»: Obwalden schliesst Restaurants ab Weihnachten Der Obwaldner Regierungsrat hebt die Ausnahmebewilligungen bei den Öffnungszeiten für Restaurants und Läden per 25. Dezember auf. Für die Branche sei die Schliessung brutal, sagt Gastro-Präsident Bruno della Torre. Martin Uebelhart und Christian Glaus 21.12.2020, 19.18 Uhr

Der Obwaldner Regierungsrat hat die epidemiologische Lage im Kanton neu beurteilt und entschieden, die Ausnahmebewilligungen per Freitag, 25. Dezember 2020, aufzuheben. Restaurants müssen bis auf weiteres geschlossen bleiben. Sonntagsverkäufe sind ab dem 25. Dezember ebenfalls untersagt. Dieser Entscheid gebe den Betreibern der betroffenen Betriebe eine gewisse Planungssicherheit, schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung. «Der Regierungsrat schätzt die Anstrengungen all der Unternehmen, die in den vergangenen Wochen und Monaten gute Schutzkonzepte erstellt und eingehalten haben. Wir bedauern, dass nun viele Betriebe trotzdem schliessen müssen», wird Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser in der Mitteilung zitiert.

Die Obwaldner Wirte wurden von der Regierung am Montagabend über den Schliessbefehl informiert – zeitgleich mit der Öffentlichkeit. «Wir haben sehnlichst auf einen Entscheid gewartet, damit wir Planungssicherheit haben», sagt Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden. Positiv sei, dass die Wirte bis zur Schliessung der Restaurants ein paar Tage Vorlauf haben.

Politischer Druck von ausserhalb war zu gross

Die Restaurants im Rest der Zentralschweiz wurden bereits vor gut einer Woche geschlossen. Die Wirte in Obwalden hätten in den letzten Tagen «eine gute Grundauslastung» gehabt, sagt della Torre. Dass die Schliessung auch in Obwalden kommt, habe er erwartet. «Der politische Druck von ausserhalb des Kantons war gross.»

Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden, vor seinem Gasthaus in Kerns. Bild: Pius Amrein (6. November 2020)

Die Schliessung sei «brutal für unsere Branche», sagt der Gastro-Präsident. «Jetzt muss rasch Hilfe kommen.» Wie diese aussehe, sei noch nicht geklärt. Unbestritten ist für Bruno della Torre aber, dass die Härtefallregelung nicht reicht:

«Mit dieser wird die Hälfte der Betriebe nicht überleben. Es braucht eine Branchenlösung, da sind Bund und Kanton in der Pflicht.»

Maya Büchi sagt auf Anfrage: «Es sind ausserordentlich schwierige Entscheide, die der Regierungsrat treffen muss.» Sie persönlich zerreisse es fast, wenn sie sehe, was das für das Gewerbe und den Tourismus bedeute. Doch die Massnahmen seien notwendig mit Blick auf die Versorgungskapazitäten im Gesundheitswesen. In Nidwalden sei die Auslastung im Spital hoch, ebenfalls in Luzern.

«Da wir in Obwalden keine eigene Intensivpflegestation haben, sind wir auf das Luzerner Kantonsspital angewiesen.»

Auch das Spitalpersonal müsse entlastet werden. Sie möchte keinen Arzt in die Lage bringen, über eine Triage von Patienten entscheiden zu müssen.

Aufgrund der nicht mehr gänzlich gewährleisteten Kapazitäten im Gesundheitsbereich erfülle der Kanton Obwalden die vom Bund vorgegebenen Voraussetzungen für Ausnahmeregelungen nicht mehr, so die Regierung. «Mit der Aufhebung der Ausnahmebewilligungen wollen wir eine weitere Belastung des Gesundheitswesens verhindern. Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat Vorrang», sagt Maya Büchi.

Auch die Regierung erwartet Hilfe von Bund

Der Bund habe die schweizweite Schliessung der Restaurants sowie von Kultur-, Freizeit- und Sportbetrieben verordnet. Deshalb erwartet der Regierungsrat, dass der Bund seine Verantwortung wahrnehme und für die volle Entschädigung des Umsatzausfalls aufkomme. Der Regierungsrat sei sich bewusst, dass diese Entscheide einschneidende Konsequenzen für die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen hätten. Mit seinem Entscheid verfolge er das Ziel, die Zahl der Ansteckungen und die Belastung der Gesundheitsversorgung möglichst rasch zu senken. «Wir hoffen, mit den harten Einschnitten eine Entlastung der epidemiologischen Lage zu erreichen», hält Maya Büchi fest.