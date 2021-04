Gastronomie Obwalden verliert ein Konzertlokal, gewinnt dafür ein Esslokal für Nachtschwärmer Das Muffis Nachtrestaurant wird wirklich zum Restaurant. Wirt Peter Muff glaubt nicht, dass Livekonzerte mit vielen Gästen auf engem Raum bald wieder möglich sein werden und stellt sich deshalb neu auf. Philipp Unterschütz 15.04.2021, 05.00 Uhr

Peter Muff sieht keine Zukunft mehr für eine Bar mit Livemusik und ändert deshalb das Konzept von Muffis Nachtrestaurant. Künftig wird es zu einem Esslokal für Nachtschwärmer. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 14. April 2021)

Es hat sich einiges verändert im Muffis Nachtrestaurant im Parterre vom Gasthaus zum Landenberg. Im hinteren Teil des Lokals, wo früher Stehtische für rund 30 Gäste und die Eventbar zu finden waren, laden nun sieben 4er-Tische «zu einem geordneten Sitzbetrieb», wie es Gastgeber Peter Muff mit einem leichten Schmunzeln bezeichnet. Für die dezente, nicht allzu helle Beleuchtung sorgen neu Pendellampen, an den Backsteinwänden hängen grossformatige Schwarz-Weiss-Bilder der Beatles. Der Bereich in der Nähe des Eingangs wurde in eine Art Lounge mit Sofa und Sitzhockern verwandelt. Trotz all dieser Änderungen hat das «Muffis» seinen Charme mit der Mischung aus Industrial-Design und Pub-Atmosphäre behalten.

Die neue Einrichtung ist sichtbarer Ausdruck der Konzeptänderung, die Peter Muff in seinem Lokal vornimmt. Er wolle damit die Zeit nutzen, während der wegen Corona im Landenberg gezwungenermassen fast alles stillsteht. Er erklärt:

«Aus Muffis Nachtrestaurant wird nun wirklich genau das, was der Name sagt.»

Das heisst: weg vom bisherigen, reinen Barbetrieb mit Livemusik hin zu einem Restaurant, in dem man bis spät nachts essen kann. Ein Novum in Obwalden.

Zocken ums Tatar-Menu

Sobald die Restaurants in der Schweiz wieder den Betrieb aufnehmen dürfen, wird Muffis Nachtrestaurant jeweils von Mittwoch bis Samstag um 17 Uhr öffnen mit Open End, je nach Bedürfnis. Das Angebot der grossen Tafel mit Tex-Mex-Leckereien und insbesondere auch Tatar (Fleisch und Vegi) wird es zwischen 18 und 22 Uhr geben, anschliessend kann bis Betriebsschluss ab einer kleinen Karte gewählt werden. Geraucht werden darf künftig höchstens an der noch verbliebenen Bar.

Eine spezielle Idee ist das Tatar-Zocker-Menu, das es ab zwei Personen auf Vorbestellung gibt. Der Clou an diesem All-inclusive-Angebot ist, dass am Schluss mit Muffi gezockt wird, und wer Glück hat, bezahlt nichts für dieses All-inclusive-Menu. Nicht mehr im Angebot sind jedoch die beliebten Pizza-Burger, das sei logistisch einfach nicht auch noch möglich, sagt Muff.

Livekonzerte werden nicht so rasch wieder möglich sein

Zwar bekommt Obwalden nun also sein erstes Nachtrestaurant, dafür verliert es eine beliebte Konzertlokalität. Jedes Jahr fanden im «Muffis» 12 bis 16 Konzerte von nationalen und einheimischen Bands vor durchschnittlich etwa 100 Gästen statt. In den letzten zehn Jahren hat Peter Muff rund 150 Konzerte organisiert. Damit ist nun Schluss, Livemusik gibt es höchstens noch «unplugged» von Solisten oder Duos. Die rockige Hintergrundmusik wird künftig ab Konserve in einer angenehmen Lautstärke geliefert.

Die Organisation der Konzerte sei eine seiner Leidenschaften, deshalb habe er lange über die Konzeptänderung nachgedacht. «Aber ich glaube nicht, dass ich in näherer Zukunft wieder Konzerte, an denen viele Gäste für tolle Stimmung sorgen, hätte anbieten können. Wegen Corona wird ein Nachtleben, bei dem man sich auf engem Raum austoben kann, lange nicht mehr möglich sein», begründet er die Neuausrichtung des Lokals:

«Viele Gäste wollen wohl länger nicht mehr in Bars gehen, wo sie sich ungeschützt fühlen. Aber in Bars ist das schwierig, man sitzt und steht halt nahe beieinander.»

Peter Muff ist überzeugt von seiner Idee, aber wie bei allem Neuen natürlich gespannt, wie sie ankommen wird. «Ich vermisse meine Gäste und hoffe, dass sie auch in der neuen, Covid-konformen Umgebung ihr Bier trinken kommen. Und natürlich hoffe ich, mit dem neuen Angebot auch neue Gäste anziehen zu können.»

Das «Pappalappa» wartet auf die Wiedereröffnung

Keine Änderungen gibt es dagegen im Restaurant Pappalappa im ersten Stock des Gasthauses Landenberg. Momentan muss dieses geschlossen bleiben. Von Donnerstag bis Samstag gibt es abends den Lieferservice «Liferä, nid lafärä», mit dem Kunden im ganzen Sarneraatal und im angrenzenden Nidwalden beliefert werden. Insbesondere das Tatarangebot kommt an. Das Angebot ist entstanden, um mit den Kunden den Kontakt weiter pflegen zu können, aber auch, damit sich das Team treffen und gemeinsam etwas erarbeiten kann. Nach wie vor sind im «Landenberg» insgesamt sechs Personen beschäftigt.

Am 21. Juni ist Peter Muff genau 30 Jahre im «Landenberg», und vor 15 Jahren hat er Muffis Nachtrestaurant gestartet. «Ich erlebe seit einem Jahr ein Wechselbad der Gefühle. Immer wieder wechseln Vorgaben, Bestimmungen oder Verordnungen.» Er habe Verständnis für Vorsichtsmassnahmen und habe diese geradezu pingelig umgesetzt. «Aber jetzt muss etwas gehen, wir haben in der Gastronomie funktionierende Schutzkonzepte. Es ist nicht einzusehen, warum Hotelrestaurants offen sind oder im öffentlichen Verkehr ein Gedränge herrscht, während Restaurants zu bleiben müssen.»