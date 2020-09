Gegen Erhöhung der Kinderabzüge und für Vaterschaftsurlaub: SP Obwalden fasst Parolen Die Kantonalpartei empfiehlt einzig, den Vaterschaftsurlaub anzunehmen. Alle anderen Vorlagen kritisieren die Sozialdemokraten – und empfehlen, sie abzulehnen. 07.09.2020, 13.35 Uhr

(stp) Die SP Obwalden hat zu den fünf eidgenössischen Abstimmungen Position bezogen. Wie es in einer Mitteilung der Partei heisst, haben die SP-Mitglieder die Parolen an der Generalversammlung vom 28. Juni und an der Mitgliederversammlung vom 2. September gefasst.