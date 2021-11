Gemeindeversammlung CVP/Mitte Giswil stimmt dem Kredit für Schulhaus-Erweiterung zu An der Giswiler Gemeindeversammlung wird über einen Kredit in der Höhe von 3,6 Millionen abgestimmt: Die CVP/Mitte Giswil setzt sich für das Projekt zur Schulhauserweiterung ein. 05.11.2021, 18.09 Uhr

Der Vorstand der CVP/Mitte Giswil hat in einer Medienmitteilung seine Empfehlungen zu den Traktanden der Gemeindeversammlung vom 24. November bekanntgegeben. Die Ortspartei empfiehlt, alle Punkte gutzuheissen. «Der Kredit für die Erweiterung des Schulhauses 1968 in der Höhe von 3,6 Millionen Franken liegt der CVP/Mitte besonders am Herzen», schreibt die Partei in ihrer Medienmitteilung weiter.