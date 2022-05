Gemeindeversammlung Kerns bewegt sich auf Erfolgskurs An der Frühlingsgemeindeversammlung der Einwohnergemeinde und der Korporation Kerns genehmigen die Stimmberechtigten die Jahresrechnungen 2021. Robert Hess 11.05.2022, 19.28 Uhr

Die Kernser Betagtensiedlung Huwel, an deren 3. Ausbauetappe die Einwohnergemeinde Kerns 2021 ein Darlehen von vier Millionen Franken gewährt hat. Bild: Robert Hess (Kerns, 10. Mai 2022)

Die Einweihung der 3. Ausbauetappe der Betagtensiedlung Huwel, die ausgezeichnete Organisation des Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfestes sowie die Präsentation von erfreulichen Abschlüssen der Jahresrechnungen 2021 der Einwohnergemeinde und der Korporation waren «Kernser Höhepunkte» in den vergangenen drei Wochen. Mit der Schulraumerweiterung, dem Aus- und Neubau des Entsorgungs- und Werkhofs sowie der Einführung des Geschäftsführermodells im Gemeinderat, stehen in nächster Zeit weitere bedeutende Entscheide und Projekte an. Erfreulich war am Dienstagabend, nach der Lockerung der Schutzmassnahmen, auch die Rückkehr der Gemeindeversammlung von der Dossenhalle ins kleinere «Stammlokal» Singsaal. Auch der traditionelle Apéro nach der Versammlung konnte wieder genossen werden. Einzig der Aufmarsch der Stimmberechtigten war mit gut 50 Personen nur «mittelprächtig», wie ein Stimmbürger bemerkte.