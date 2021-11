An der Gemeindeversammlung blickt Sachseln auf gute Finanzlage

Gemeindeversammlung Sachseln bleibt finanziell gut aufgestellt Sachseln sieht im Budget 2022 ein leichtes Defizit von 307'837 Franken vor. Neue Kredite stehen für Musikschulräume und die Flüelistrasse an. Romano Cuonz 05.11.2021, 14.36 Uhr

Mit seinem Steuerfuss von 4,45 Einheiten steht Sachseln an kantonal vierter Stelle. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 14. April 2021)

Sachselns Finanzchef Werner Nolte kann mit Genugtuung auf die Zahlen im Budget 2022 der Gemeinde Sachseln blicken: «Wir gehen davon aus, dass sich die finanziellen Verhältnisse in unserer Gemeinde im nächsten Jahr nicht gravierend negativ verändern werden», erklärt er. Vorgesehen ist fürs kommende Jahr ein moderater Aufwandüberschuss von 307'837 Franken. Damit schliesst das Budget 2022 um 569'256 Franken besser ab als das Budget 2021.

«Bei den natürlichen Personen rechnen wir mit kontinuierlichen Steuererträgen», erläutert Nolte. Die Ergebnisse der Grossunternehmen und jene der kleinen und mittleren Betriebe aber würden von der regionalen und globalen Wirtschaftslage abhängen. «Corona hat uns immer noch fest im Griff, die budgetierten Erträge basieren auf Erfahrungszahlen und Prognosen des Bundes», sagt Nolte. Gemäss Finanzhaushaltsgesetz ergibt sich für das Budget 2022 eine Berechnungsgrundlage für die Steuererträge von 16,03 Millionen Franken. «Beruhigend ist auch», so Nolte weiter, «dass die Gemeinde Sachseln in den letzten Jahren genügend Rücklagen bilden konnte.» Damit liessen sich selbst unvorhergesehene Kosten abfangen.

Steuerfuss bleibt bei 4,45 Einheiten

«Auch nachdem grosse Investitionen für die Schulhausbauten Türli und Arni weitgehend getätigt sind, ist Sachseln wirtschaftlich solide und fundiert aufgestellt», hält Werner Nolte fest. Die budgetierte Pro-Kopf-Verschuldung von 2265 Franken werde nach 2022 kontinuierlich sinken. Bis 2027 hofft man, wieder bei rund 1500 Franken zu stehen. Noch immer erhebt Sachseln für die Schulhausbauten eine Zwecksteuer von 0,25 Einheiten.

«Bevor wir Steuerrabatte oder Steuersenkungen vornehmen könnten, müssten wir erst einmal darauf

verzichten können»,

erklärt Gemeindepräsident Peter Rohrer. In der momentanen Situation aber wolle man am bisherigen Gesamtsteuerfuss festhalten. «Kantonal sind wir damit an vierter Stelle», sagt Rohrer.

Ein Blick auf die Traktanden der katholischen Kirchgemeinde zeigt: Diese will ihren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern ein kleines Steuergeschenk machen. Der Antrag für das Budget 2022 sieht dort einen einmaligen Steuerrabatt von 0,8 Einheiten vor.

Kredite von 705'000 Franken

Total rechnet Sachseln 2022 mit Nettoinvestitionen von 3,795 Millionen Franken. Für die Schulhausbauten Arni (Kindergarten) und Türli (Primarschule) bleibt 2022 lediglich noch ein Restposten von 170'000 Franken. 366'000 Franken sind für den Hochwasserschutz Sarneraatal und Wildbachsanierungen am Sigetsbach und beim Entwässerungsprojekt Juch vorgesehen. Auch für die Kanalisation müssen 610'000 Franken aufgebracht werden. Ein Kleintanklöschfahrzeug für Flüeli Ranft kostet die Gemeinde 245'000 Franken.

An der Herbstgemeindeversammlung werden Sachslerinnen und Sachsler über zwei weitere Kredite befinden. Zum einen geht es um die Umwandlung der alten Schulküche im Schulhaus Mattli in Räume für die Musikschule Sachseln. «Wir erachten dies als sehr zweckmässig, entsteht doch so eine Art Musikschulzentrum mit kurzen Wegen zu weiteren Musikschulräumlichkeiten im Schulhaus Stuckli», begründet Gemeindepräsident Peter Rohrer den Antrag.

Gleich drei Jahre wird der Ausbau der Flüelistrasse im Abschnitt Salzbrunnen bis Sattelrank Sachseln dauern. Die Flüelistrasse, die einen Tagesverkehr von 1400 Fahrzeugen aufweist und für Reisecars der einzige Zubringer zum Pilgerort ist, wurde in den vergangenen Jahrzehnten in mehreren Etappen saniert und ausgebaut. Nun ist der letzte 1700 Meter lange Abschnitt an der Reihe. Dort ist heute ein Kreuzen zweier Reisecars nur im Schritttempo möglich. Die Strasse soll auf 6,8 Meter verbreitert werden. Auch erhalten die Anwohner entlang der Strasse als sichere Verbindung vom Nahwandel bis Sattelrank ein Trottoir. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf vier Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung muss nun den Gemeindeanteil von 435'000 Franken bewilligen.

Hinweis: Die Gemeindeversammlung Sachseln mit der Ehrung von erfolgreichen Personen findet am Mittwoch, 24. November, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal Mattli statt.