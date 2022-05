Gemeindeverwaltung Kerns Benjamin Flück wird Leiter des Bauamtes Benjamin Flück übernimmt am 1. September die Leitung des Bauamtes Kerns. Der 33-Jährige ist im Baselbiet aufgewachsen und wohnt seit kurzem in Kerns. 16.05.2022, 14.36 Uhr

Benjamin Flück (33) aus Pratteln BL. Bild: PD

Benjamin Flück ist gelernter Hochbauzeichner mit mehrjähriger Erfahrung als Bauleiter. Aktuell arbeitet er im Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-Landschaft und ist dort für die Gesuchprüfungen «Gebäudehülle und Energienachweise» zuständig, wie die Gemeinde Kerns in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Stellenbesetzung wurde notwendig, weil Roger Burri nach neunjähriger Tätigkeit die Leitung des Bauamtes per 31. August 2022 abgibt. Er wird in Zukunft als Craniosacral-Therapeut tätig sein. «Erfreulicherweise bleibt Roger Burri der Gemeinde Kerns in einem reduzierten Pensum während einer Übergangszeit als Mitarbeiter im Bauamt erhalten. Dadurch wird die Einarbeitung von Benjamin Flück optimal gewährleistet», heisst es im Schreiben der Einwohnergemeinderatskanzlei. (sez)