Der FC Sarnen stand kurz vor dem Aus: Jetzt hat er sich gefangen

Generalversammlung Der FC Sarnen stand kurz vor dem Aus: Jetzt hat er sich trotz Corona gefangen Die 88. GV zeigt, der FC Sarnen ist gut aufgestellt. Der Verein war während der Pandemie nicht untätig und ist heute schuldenfrei. 08.09.2021, 11.54 Uhr

Ivo Sigrist (l.) und Camillo Omlin (r.) wurden von Präsidentin Nathalie Giger für ihre Tätigkeit für den Verein geehrt. Bild: PD

Noch im November 2019 stand aufgrund eines akuten Personalmangels im Vorstand sowie auf verschiedenen Trainerpositionen die Auflösung des Vereins zur Debatte. Dieses Szenario konnte aber erfolgreich abgewendet werden: An der Generalversammlung 2020 konnte der Vorstand laut Mitteilung des Vereins wieder vollständig besetzt werden, die Statuten wurden angepasst und der Verein legte sich eine neue Strategie zurecht.

Kooperation mit anderen Vereinen verstärkt

Die Coronapandemie bremste zwar einstweilen den Spielbetrieb aus, die Saison 2020/2021 konnte nur in verkürzter Form absolviert werden.

«Dennoch war der Vorstand

nicht untätig»,

hält Präsidentin Nathalie Giger in ihrem Jahresbericht fest, der ebenso wie sämtliche Ressort-Berichte von der Generalversammlung einstimmig genehmigt wurden. Verstärkt wurde unter anderem die Zusammenarbeit mit dem FC Sachseln und dem FC Kerns: «Die Rekrutierung von Trainerinnen und Trainern ist und bleibt insbesondere im Jugendbereich eine grosse Herausforderung. Die Kooperation mit anderen Vereinen ist ein Gewinn für alle Beteiligten», heisst es in der Mitteilung.

Zwischen der ersten Mannschaft und dem Vorstand wurde mit Randy Wyrsch ein Sportkoordinator eingesetzt und schliesslich wurde per Ende März 2021 das Nutzungsrecht an den Gastroräumlichkeiten im Sporthaus Seefeld gegenüber der Einwohnergemeinde Sarnen aufgelöst. Seit dem 1. Mai vermietet die Einwohnergemeinde Sarnen als Eigentümerin des Sporthauses Seefeld das Restaurant an die Sport Café Seefeld GmbH unter der Leitung von Michel Weiss. «Wir müssen während unserer Heimspiele weiterhin nicht auf Verpflegung verzichten und werden zukünftig vom Sport Café Seefeld verköstigt», erklärte Nathalie Giger.

Club profitiert von Omlin-Transfer

In finanzieller Hinsicht hat der Verein die Coronapandemie bisher einigermassen unbeschadet überstanden, dies auch dank eines Beitrags aus dem Obwaldner Hilfsfonds für Härtefälle sowie Zuwendungen der Betriebsausfallversicherung. Ein interessantes Detail am Rande: Der FC Sarnen partizipiert am Transfererfolg ihres ehemaligen Juniors Jonas Omlin vom FC Basel zu Montpellier HSC. Nathalie Giger konnte erfreut bilanzieren: «Der Verein ist heute schuldenfrei.» Die Jahresrechnung 2020/2021 sowie das Budget 2021/22, welches ausgeglichen ausfallen soll, wurden denn auch diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Alle Anwesenden des Vorstands: Isidor Krummenacher, Peter Schifferle, Alexander Burch, Camillo Omlin, Nils Wolfisberg, Nathalie Giger, Hansruedi Nyffenegger und Christine Fluri (v. l.). Bild: PD

Schweizer-Meister-Titel für 50+-Mannschaft

Für das sportliche Highlight des Jahres sorgte die 50+-Mannschaft: Die von Matthias Kellenberger und Peter Schulz trainierte Equipe holte in sensationeller Manier den Schweizer-Meister-Titel. Die erste Mannschaft hat in der abgelaufenen Spielzeit 2020/2021 zwar den Abstieg aus der 2. Liga interregional hinnehmen müssen, ist jedoch solide in die neue 2.-Liga-Saison gestartet. Auch vom anderen Ende der Altersskala gibt es erfreuliche Nachrichten: In der abgelaufenen Spielzeit konnten 140 Juniorinnen und Junioren ihrem geliebten Hobby frönen.

Malik Sidler folgt auf Camillo Omlin

In den Grundzügen bleibt die Führungscrew des FC Sarnen bestehen. Sämtliche Bestätigungswahlen erfolgten einstimmig und waren von Applaus begleitet. Einen gewichtigen Wechsel gibt es im Bereich Sponsoring. Nach sechs Jahren Tätigkeit als Vizepräsident und Sponsoring-Verantwortlicher tritt Camillo Omlin zurück. «Wenn Camillo nicht wäre, würden wir nicht mehr hier sitzen. Er hat insbesondere in den vergangenen eineinhalb Jahren derart viel für den Verein getan: Wir danken dir von Herzen!», würdigte Nathalie Giger ihren Vizepräsidenten. Als Nachfolger wählte die Generalversammlung Malik Sidler, einen ehemaligen Spieler der ersten Mannschaft.

Von den coronabedingten Schwierigkeiten nicht unterkriegen lassen hat sich die Abteilung Events unter der Leitung von Christine Fluri und Peter Schifferle. Der Sponsorenlauf sowie auch der beliebte Samichlaus-Abend konnten im Jahr 2020 coronakonform durchgeführt werden. Hingegen musste der OKB-Cup leider abgesagt werden. «Fürs laufende Jahr sind wieder einige Anlässe geplant», kündigte Peter Schifferle an. Die Abteilung Marketing plant eine Überarbeitung des Webauftritts www.fcsarnen.ch und weiterhin im Bereich soziale Medien aktiv zu sein. Nach rund 30 Minuten konnte Nathalie Giger die 88. Generalversammlung des FC Sarnen mit einem Dank an alle Clubmitglieder beenden.