Wahlen Nidwalden / Obwalden: Parteien nutzen Smartvote verschiede

Gesamterneuerungswahlen Ob- und Nidwaldner Parteien nutzen Smartvote unterschiedlich Das Tool, das Wählerinnen und Wähler beim Finden passender Kandidierender unterstützen soll, ist für die Parlamentswahlen in Nidwalden und Obwalden und für die Regierungsratswahlen in Nidwalden verfügbar. Martin Uebelhart 26.02.2022, 05.00 Uhr

Zum ersten Mal begleitet Smartvote dieses Jahr die Gesamterneuerungswahlen in Obwalden und Nidwalden. Das Tool ermöglicht es, den Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund eines Fragebogens ein persönliches Profil zu erstellen, das als sogenannter Smartspider dargestellt wird. So lässt sich auf einen Blick erfassen, wo der Kandidat, die Kandidatin sich in gewissen Themenfeldern positioniert. Die Wählerinnen und Wähler haben die Möglichkeit, die gleichen Fragen zu beantworten. Das Resultat ist eine Auflistung jener Kandidierenden, die dem eigenen Profil am nächsten kommen.

Kann eine Hilfe für die Wählerinnen und Wähler sein: Smartvote. Bild: Florian Pfister (24. Februar 2022)

«Wir haben alle Parteien im vergangenen Herbst kontaktiert», sagt Michael Erne von Smartvote. Die Rückmeldungen seien unterschiedlich gewesen. «Es lief etwas harziger als in anderen Kantonen», hält Erne fest. Bei den Fragebogen habe man das Ziel verfolgt, die Themenbereiche abzudecken, die die Menschen in den beiden Kantonen beschäftigten.

Während für Wählerinnen und Wähler die Teilnahme an Smartvote kostenlos ist, kommt für die Parteien, die mitmachen, die Rechnung nach dem Wahltag: Pro Sitz im Parlament bezahlen sie 100 Franken, pro Sitz in der Exekutive 400 Franken.

Der Nidwaldner Mitte-Präsident Mario Röthlisberger hält Smartvote für ein «cooles Tool». Es vermittle einen guten Eindruck über die Kandidierenden. Insbesondere für Neuzuzüger oder Personen, die sich bisher noch nicht so mit Politik auseinandergesetzt hätten, könne das nützlich sein. Es sei daher wünschenswert, dass möglichst viele Kandidierende den Fragebogen ausfüllten.

Bruno von Rotz, Präsident der Obwaldner Schwesterpartei CVP – Die Mitte, kann Smartvote hingegen nicht so viel abgewinnen. «Wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt», sagt er. Die Mehrheit der Kandidierenden habe beschlossen, nicht mitzumachen. Dies auch vor dem Hintergrund früherer Erfahrungen mit Smartvote, wo Kandidierende «in eine Ecke gestellt» worden seien. Von Rotz denkt, dass Smartvote vor allem für Regionen geeignet sei, in denen man die Leute nicht so gut kenne. «Wir haben hier eine andere Ausgangslage.» Das sieht die Obwaldner SVP-Präsidentin Monika Rüegger ähnlich: «Die Wählerinnen und Wähler schauen auf die Personen.» Zudem sähen die Profile von Smartvote bei den Personen innerhalb der gleichen Partei immer ziemlich ähnlich aus. Das Tool sei für Obwalden sicher nicht matchentscheidend. «Wir setzen auf andere Werbung und überlassen es den Kandidierenden, ob sie mitmachen wollen.»

So hält es auch die Nidwaldner SVP: «Wir haben den Kandidatinnen und Kandidaten die Teilnahme freigestellt», sagt Präsident Roland Blättler. Er findet zudem, dass die Fragestellungen in eine bestimmte Richtung zielten. «In eine Richtung, die sich nicht zwingend mit unserer Wertehaltung deckt», betont er. Der Nidwaldner FDP-Präsident Raphael Bodenmüller findet die Idee von Smartvote grundsätzlich gut. «Wir machen mit», sagt er. Die Wählerinnen und Wähler könnten sich einfach einen Überblick über die zur Wahl stehenden Personen verschaffen. Jedoch hat auch er Vorbehalte gegenüber dem Fragebogen. Dieser sei eher tendenziös und Bodenmüller vermisst typisch liberale Fragen.

«Für uns ist Smartvote wichtig», sagt Hanspeter Scheuber, Präsident der CSP Obwalden. Die Partei habe die Kandidierenden ermuntert, den Fragebogen auszufüllen, schon beinahe alle hätten das auch getan. «Es ist nicht immer ganz einfach, sich zu positionieren, doch besteht die Möglichkeit, zu jeder Frage noch etwas hinzuzuschreiben», so Scheuber. Gerade bei Personen, die man vielleicht nicht so gut kenne, erhalte man so Informationen, die über die Wahlbroschüren hinausgehen. Und gerade auch jüngere Leute, die digital affin seien, könnten sich so ein Bild machen. «Wir haben beschlossen, bei Smartvote mitzumachen und wir haben eine hohe Ausfüllquote», sagt Benjamin Kurmann, Präsident der SP Obwalden. Die Wählerinnen und Wähler könnten so ihre eigenen Positionen mit jenen der Kandidierenden vergleichen.

Ohne zu Zögern hätten die Grünliberalen Nidwalden entschieden mitzumachen, sagt Co-Präsident Matthias Christen: «Wir sind die Digitalisierungspartei.» In der heutigen Zeit gelte es, solche Tools zu nutzen. «Wir können so den Wählerinnen und Wählern unsere Positionen näherbringen.» Für sehr zweckmässig hält Patrick Matter, Co-Präsident der Grünliberalen Obwalden, Smartvote. «Die Wählerinnen und Wähler sehen auf einen Blick, was unsere Kandidatinnen und Kandidaten denken und wofür sie einstehen.» Dies erhöhe die Transparenz und erleichtere die Entscheidungsfindung der Wählerinnen und Wähler. Sich hinter Parolen zu verstecken, werde so schwieriger.

Bei der FDP Obwalden habe man den Kandidierenden alle möglichen elektronischen Kanäle vorgestellt, auf denen sie sich präsentieren könnten, sagt Co-Präsident Roland Kurz. Neben Smartvote auch Facebook oder Instagram zum Beispiel. «Welche Kanäle die Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Wahlwerbung nutzen, überlassen wir ihnen», hält Kurz fest. Smartvote sei ein gutes Tool, findet der Nidwaldner SP-Präsident Beat Ettlin. «Man kann sich ein Bild von den politischen Positionen machen.» Die Partei werde die Kandidierenden ermuntern, ein eigenes Profil zu erstellen.

Die Nidwaldner Grünen haben sich ebenfalls entschlossen, sich zu beteiligen. Alle 46 Kandidatinnen und Kandidaten für den Landrat hätten einen Zugang erhalten, sagt Parteipräsident Alexander Huser. «Da auch kantonale Themen gut abgebildet werden, ist das eine gute Möglichkeit, die Meinungsbildung der Wählerinnen und Wähler zu unterstützen.» Der Smartspider sage etwas aus, ist Huser überzeugt.

Noch nicht aktiv mit Smartvote auseinandergesetzt habe man sich bei Aufrecht Nidwalden, sagt Urs Lang. Er werde versuchen, sein persönliches Profil noch zu erstellen.

Bis am 25. Februar haben in Nidwalden knapp 60 Prozent und in Obwalden 53 Prozent der Kandierenden für das Parlament ein Smartvote-Profil erstellt. «Das ist deutlich tiefer als der Durchschnitt, den wir bei Wahlen in anderen Kantonen erreichen», sagt Michael Erne von Smartvote. Dennoch glaubt er, dass das Tool den Wählerinnen und Wählern etwas bringen kann. «Sie sehen, welche Kandidatinnen und Kandidaten mitmachen und haben die Möglichkeit, sich mit diesen zu vergleichen.» In beiden Kantonen haben sich schon mehrere hundert Wählerinnen und Wähler eine Wahlempfehlung von dem Tool erstellen lassen.

