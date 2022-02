Ungültige Wahlzettel: Wer mitwählen will, muss Regeln einhalten

Gesamterneuerungswahlen Wer mitwählen will, muss die Regeln einhalten Bei den letzten Wahlen 2018 konnte jede zehnte Stimmabgabe nicht berücksichtigt werden, weil sie ungültig war. Das soll sich bei den Wahlen am 13. März nicht wiederholen. Philipp Unterschütz 15.02.2022, 17.25 Uhr

Screenshot aus dem Obwaldner Erklärvideo für die Wahlen 2022. Philipp Unterschütz / Obwaldner Zeitung

Ernüchterung herrschte in Obwalden nach den Wahlen 2018. Sage und schreibe knapp 10 Prozent der eingegangenen Stimmabgaben waren ungültig. Das war eine Verdoppelung im Vergleich zu den Wahlen von 2014. Spitzenreiter waren Sarnen (12,9%), Engelberg (12,8%) und Lungern (11,9%). Hauptgrund: Es wurde mehr als eine Liste in die Abstimmungscouverts gesteckt. Ein anderer Fehler war das Fehlen der eigenhändigen Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis.

Die vielen ungültigen Stimmen sorgten umso mehr für Frustration, weil der Kanton und auch die Gemeinden im Vorfeld sich viel Mühe gegeben und ausgiebig informiert hatten. Für die kommenden Wahlen hat der Kanton nun erneut verschiedene Massnahmen getroffen, um ungültige Stimmen möglichst zu vermeiden. «So wurde der Stimmrechtsausweis überarbeitet und das Unterschriftsfeld deutlich mit einem Piktogramm hervorgehoben. Die Wahlanleitung ist übersichtlicher gestaltet und es wird mehrfach darauf hingewiesen, dass nur ein Wahlzettel eingelegt werden darf», erklärt die Obwaldner Landschreiberin Nicole Frunz Wallimann. Zudem wurde ein Video produziert, in welchem der Wahlvorgang einfach und verständlich erklärt wird. Dieses befindet sich auf der Wahlwebsite www.wahlen.ow.ch. Auf dem Stimmzettelblock, in der Wahlanleitung und im Erklärvideo wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur ein Wahlzettel eingelegt werden darf.

Lose Wahlzettel haben sich in Obwalden nicht bewährt

Die Obwaldner Landschreiberin Nicole Frunz Wallimann. Bild: Robert Hess

Obwalden hatte früher die Wahllisten in einem Block verschickt. In Nidwalden, das tiefere Zahlen von ungültigen Stimmen hatte, waren es lose Zettel. 2018 machten Engelberg und Lungern ebenfalls den Versuch mit den losen Wahlzetteln anstelle des geleimten Blocks. «Das hat offensichtlich nichts gebracht, wir betrachten das als gescheitert», sagt Gemeindeschreiber Roman Schleiss heute. Landschreiberin Nicole Frunz erklärt: «Eine Analyse ungültiger Wahlzettel im Nachgang zu den Wahlen 2018 hat gezeigt, dass lose verschickte Wahlzettel keinen Einfluss auf die Zahl der ungültigen Stimmabgaben hatte. Bei der kommenden Gesamterneuerungswahl versenden alle Gemeinden wieder einen Wahlzettelblock.»

Roman Schleiss bestätigt, dass Engelberg wieder einen Block vorzieht. «Wir halten auf dem Deckblatt deutlich fest, dass nur eine Liste eingelegt werden darf und eine Stimmabgabe mit mehreren Wahlzetteln ungültig ist.» Und auch auf das Unterschreiben des Stimmrechtsausweises wird explizit nochmals aufmerksam gemacht. «Bei der Abstimmungen am vergangenen Wochenende zählten wir deswegen etwa 2 Prozent ungültige Stimmabgaben.» Und Roman Schleiss weist noch auf die Listenverbindung hin, welche zwei Parteien in Engelberg eingegangen sind. «Das ist ein rein technischer Begriff. Auch bei einer verbundenen Liste darf nur eine Liste eingelegt werden.» Und bei Unklarheiten solle man sich unbedingt an die Gemeinde wenden.

Auch die Gemeinde Sarnen will die Wählerinnen und Wähler nochmals besonders sensibilisieren. «Wir haben im ‹Info Sarnen› spezielle Wahlanleitungen abgedruckt, um die Stimmberechtigten auf das korrekte Wählen aufmerksam zu machen», sagt Gemeindeschreiber Max Rötheli. «Zudem werden wir während der Wahlzeit regelmässig über den digitalen Dorfplatz ‹crossiety› unter der Rubrik ‹Informationen aus dem Gemeindehaus› auf Stolpersteine beim richtigen Wählen hinweisen.»

Auch Nidwalden will ungültige Stimmen verhindern

Die Wahlanleitung sei lesefreundlicher und wesentlich kompakter gestaltet als noch vor vier Jahren, heisst es in Nidwalden von Seiten des Kantons. Die Grundregeln fürs Wählen sind gleich auf der Startseite der neu erstellten Wahlen-Website www.wahlen.nw.ch platziert. Dazu gibt es ein neues Erklärvideo, auf welches mittels QR-Code auch in der Wahlanleitung prominent hingewiesen wird und das natürlich auch auf Social Media verbreitet wird. «Es ist davon auszugehen, dass in der Regel bei der jüngeren Wählerschar, welche noch keine Erfahrungen mit Gesamterneuerungswahlen hat, am meisten Erklärungsbedarf besteht. Daher haben wir den Fokus verstärkt auch auf die Online-Kanäle gelegt», schreibt der Kanton auf Anfrage.