Obwaldner Kantonsrat will keine Dosieranlagen im Engelbergertal

Gesamtverkehrskonzept Obwalden Parlament bezeichnet Dosieranlage im Engelbergertal als «unzweckmässig» Das Gesamtverkehrskonzept erntet im Kantonsrat viel Lob. Fragen gab es trotzdem – zur Behördenverbindlichkeit, zu einem Ausbau der A8 oder zu Verkehrsmassnahmen in Engelberg. Philipp Unterschütz 27.01.2022, 17.08 Uhr

Der Obwaldner Kantonsrat tagt in der Aula Cher Sarnen. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 27. Januar 2022)

Ein umfangreiches Konzept mit hohem Detaillierungsgrad, kompakt gebündelt, ein gutes Grundlagenpapier mit genügend Raum zur Entwicklung - mit solchen Voten erteilte das Parlament den Verfassern und Beteiligten am Obwaldner Gesamtverkehrskonzept (GVK) gute Noten. Mit Nuancen tragen alle politischen Kräfte grundsätzlich das zentrale Konzept 4 V (Vermeiden, verlagern, verträglich gestalten und vernetzen) mit. Zu reden gab das 100-seitige Werk mit seinen Anhängen, das Ziele, Strategien und über 100 Massnahmen mit Prioritäten und Zuständigkeiten festhält, trotzdem.

Andreas Gasser (FDP, Lungern), Präsident der vorberatenden Kommission, sagte einleitend, dass es kritische Stimmen zur fehlenden Behördenverbindlichkeit des Konzepts gab. Und Silvia Zbinden (CSP, Sarnen) stellte in den Raum, es werde sich zeigen, ob das Konzept sein Ziel erreiche. Das hänge von der Umsetzung ab. Auch Max Rötheli (SP, Sarnen) meinte, die SP zweifle etwas an der Ernsthaftigkeit und würde sich deshalb eine Absichtserklärung der Regierung wünschen. Baudirektor Josef Hess (Parteilos) beruhigte, dass verschiedene Wege zu Behördenverbindlichkeiten führen würden. Die Regierung werde Richtplan-, Zonenplan- und partielle Gesetzesänderungen dafür aufgleisen. Andere Massnahmen seien sogar direkt realisierbar, sagte Josef Hess und beteuerte: «Der Wille ist da, alles umzusetzen.»

Das Parlament nahm schliesslich mit 49 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen Kenntnis vom Gesamtverkehrskonzept und vier Anmerkungen der vorberatenden Kommission, denen es schon vorgängig zugestimmt hatte. So wurde einstimmig die Anmerkung aufgenommen, dass im GVK explizit festgehalten wird, dass Strassenquerungen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes behindertengerecht zu gestalten sind.

Ablehnung der Dosieranlage im Engelbergertal

Mit 42 Ja gegen 8 Nein bei einer Enthaltung war das Parlament auch einverstanden, die Anmerkung der Kommission aufzunehmen, dass die Massnahme einer Dosieranlage im Engelbergertal talwärts vor Wolfenschiessen als «unzweckmässig» bezeichnet wird. Alex Höchli (CVP/Mitte), Talammann von Engelberg, erklärte, dass talauswärts der kritische Schwellenwert von 600 Fahrzeugen an jährlich 20 Tagen oder sechs Prozent des Jahres während zwei bis drei Stunden überschritten werde. Es sei klar, dass etwas dagegen unternommen werden müsse, auch wenn es ein eher seltenes Vorkommen sei. Engelberg trage denn auch alle Massnahmen mit, die in einer Arbeitsgruppe mit den Gemeinden im Engelbergertal definiert worden und ins GVK übernommen worden seien, wie zum Beispiel die Parkplätze auf dem Stand von 2010 zu belassen. Und man setze grosse Hoffnung auf den Halbstundentakt der Zentralbahn. «Die Dosieranlage erachten wir aber als unzweckmässig, weil sie Staus nur einfach bergwärts verlagert und nicht für einen besseren Verkehrsfluss sorgt.»

Diskutiert und angenommen wurden auch die Anmerkungen, für den Abschnitt des Velowegs Sarnen-Kägiswil eine Linienführung rechtsseitig der Sarner Aa zu priorisieren und für die Veloroute 702 im gefährlichen Abschnitt Oberwilen-Forst eine zeitgemässe und sichere Lösung zeitnah vorzuschlagen.

Warum fehlen Gedanken zu einem Ausbau der A8?

Interessante Informationen gab es auf ein Votum von Benno Dillier (CVP/Mitte, Alpnach). Dieser wies darauf hin, dass die A8 in die Jahre gekommen sei. Angesichts der Frequenzen, die teilweise so hoch wie am Gotthard seien, vermisse er im GVK Gedanken zu einem allfälligen späteren Ausbau der Strasse auf vier Spuren. Dies umso mehr, wenn man in Betracht ziehe, wie lange solche Projekte brauchen würden, bis sie schliesslich einmal umgesetzt werden könnten.

Baudirektor Josef Hess bestätigte «hart gesagt», dass es sich tatsächlich um ein Projekt «für die Grosskinder» handeln würde. Im Astra Bauprogramm, das bis 2040/50 reiche, sei kein derartiger Ausbau enthalten. Es gebe im GVK allerdings einen Hinweis auf ein Erhaltungsprojekt bei der A8. So solle der Mitteltrenner definitiv werden, es gebe neue Beläge und Wildtierkorridore. «Aber wir müssen der Realität ins Auge sehen. In den nächsten Jahren wird die A8 weder vierspurig, noch gibt es einen zweiten Loppertunnel.» Vorgesorgt worden sei aber insofern, dass man sich links und rechts der Autobahnen schon Landstreifen für spätere Ausbauten gesichert habe.

Peter Seiler (SVP, Sarnen) und Guido Cotter (SP, Sarnen) wiesen darauf hin, dass man das Problem statt mit Ausbauten auch mit Kapazitätssteigerungen wie beispielsweise der Abschaffung des Pannenstreifens lösen könne.