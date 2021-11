Als das Rütlischiessen verschoben werden musste

Geschichte einer Tradition Nicht nur Corona, sondern auch Munitionsmangel und Föhnstürme haben das Rütlischiessen in der Vergangenheit verhindert Dieses Jahr findet das 158. Rütlischiessen, wie die Tradition es will, am «Mittwoch vor Martini» wieder statt. Unter der Leitung der Stammsektion Engelberg-Anderhalden werden sich an die 1000 Schützinnen und Schützen auf dem Rütli messen und so den «Rütligeist» weitertragen. Doch wie kam es eigentlich zu der Tradition? Mike Bacher 08.11.2021, 16.00 Uhr

Die Rütlischützen anno 1902. Bild: PD

Es gehört zu den traditionsreichsten Schiessen der Schweiz: Das Rütlischiessen, welches am kommenden Mittwoch zum 158. Mal durchgeführt wird. Nicht zuletzt aufgrund seines Durchführungsorts nimmt es einen beinahe legendären Rang ein. Der viel beschworene «Rütligeist» verbindet die Rütlischützen untereinander und weist zugleich auf die Anfänge unseres Bundesstaats hin. Denn der Anlass entstand ab 1861 auf Anregung von Luzerner Liberalen, welche den jungen Bundesstaat von 1848 befürworteten und zugleich dessen Verankerung in der Tradition des sagenumwobenen Rütlischwurs sahen.

Wenn sich also jeweils am Mittwoch vor dem St.Martinstag (11. November) an die 1000 Schützinnen und Schützen sowie nochmals so viele Gäste und «Schlachtenbummler» auf dem Rütli treffen, ist es mehr als ein Schiesswettkampf. Wendel Odermatt, Präsident der Rütlischützengesellschaft Engelberg, hält fest:

«Es ist der Ausdruck der engen Verbundenheit mit den Vorfahren, welche den Grund zur eidgenössischen Freiheit legten.»

Föhnstürme, Munitionsmangel und die Spanische Grippe



Rasch gestellten sich zu den Luzerner Stadtschützen auch liberale Schützen aus Uri, Schwyz und Nidwalden hinzu. Obwalden wurde ab den 1860er-Jahren durch Engelberger Schützen vertreten, welche unter der Führung von Eduard Cattani (1841–1908) regelmässig daran teilnahmen. Sie waren es auch, welche 1874/75 bei der Gründung der «Vereinigten Rütlischützen der IV Waldstätte» mitwirkten, welche bis heute als Trägerin des Schiessens fungiert. Die Organisation hingegen liegt abwechslungsweise bei einer der fünf Stammsektionen.

Seit 1908 auch der 1885 gegründete Schützenverein «Anderhalden» als Rütlisektion für den alten Kantonsteil hinzukam, bilden Engelberg und Anderhalden formell die «Rütlisektion Obwalden», wobei Engelberg als Vorort fungiert. Gemäss diesem Turnus wären Engelberg-Anderhalden bereits 2020 Organisator gewesen. Aufgrund der Covid-19-Massnahmen musste allerdings das 158. Rütlischiessen verschoben werden. Nicht das erste Mal in seiner Geschichte: Föhnstürme, die Spanische Grippe oder auch Munitionsmangel während des Zweiten Weltkriegs hatten bereits eine Absage oder Verschiebung zur Folge.

Abt Christian Meyer als Festredner

Da das Rütlischiessen dieses Jahr als Zertifikatsanlass stattfinden darf, ist die Durchführung des traditionellen Ablaufs gewährleistet. Gästesektionen aus der ganzen Schweiz werden mit ihren Spezialitäten den eidgenössischen Gemeinsinn symbolisieren, das seit 1864 übliche «Ordinaire» als Mittagsmahl ausgeschenkt und Repräsentanten aus Politik, Militär und Gesellschaft begrüsst werden. Die Musikgesellschaft Engelberg spielt auf und am Nachmittag wird nach dem Schiessen zur Schützengemeinde auf dem Rütli geblasen.

Aufgrund des letztjährigen 900-Jahr-Jubiläums des Benediktinerklosters Engelberg wirkt dieses Jahr Abt Christian Meyer als Festredner: «Überrascht über die Anfrage, werde ich mich der Herausforderung stellen und versuchen, den hohen Erwartungen der Rütlischützen gerecht zu werden.» So ist das Rütlischiessen somit auch für Obwalden sowohl ein sportlicher als auch ein kultureller Anlass, der in einer über 150-jährigen Tradition die eidgenössische Vielfalt in der Einheit verkörpert.