Geschlossene Beizen Alpnacher Gastronomen verlängern ihre gemeinsame Take-away-Aktion Die Kampagne mit dem Alpnacher Take-away-Pass kommt an. Nach dem neusten Entscheid des Bundesrates wird das Angebot bis März verlängert. Matthias Piazza 26.02.2021, 16.24 Uhr

Die Kochlehrlinge Thomas von Ah (links) und Lukas Wettstein bereiten im Landgasthof Schlüssel ein Take-away-Menu zu. Bild: PD (Alpnach, 13. Februar 2021)

Wer mindestens einmal bei jedem der neun Alpnacher Gastrobetriebe etwas als Take-away bestellt hat, wird mit einem Geschenk belohnt und nimmt an der Verlosung für ein Wellness-Weekend in einem Walliser Fünfsterne-Hotel teil. Die Aktion, welche die Alpnacher Wirte gemeinsam Ende Januar lancierten, kommt an.