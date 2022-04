Obwalden: Der Amphibienbestand wird nach 40 Jahren neu beurteilt

Geschützte Amphibien Im Kanton Obwalden wird nach 40 Jahren der Amphibienbestand erneut beurteilt Zur Erfassung des Amphibienvorkommens wurde im Kanton Obwalden Mitte der 1980er-Jahre erstmals ein Amphibieninventar erstellt. Nun werden die Vorkommen der Tiere ein weiteres Mal systematisch untersucht. Auch die Bevölkerung ist aufgerufen mitzuhelfen. 21.04.2022, 17.01 Uhr

Unbeirrt von Gefahren wandern viele Amphibienarten im Frühling über Strassen an ihr Laichgewässer. Dabei werden diese häufig von Fahrzeugen erfasst und überfahren. Deshalb wird in Obwalden jeweils im Frühjahr an drei Standorten ein mobiles Amphibienleitwerk aufgestellt. Wie das Amt für Wald und Landschaften des Kantons Obwalden in einer Mitteilung schreibt, tragen Freiwillige die Tiere, die in Kesseln gefangen werden, täglich ans Laichgewässer. An einigen weiteren Stellen gebe es fix eingerichtete Leitsysteme. «Landwirte, Werkhofmitarbeitende und zahlreiche freiwillig engagierte Obwaldnerinnen und Obwaldner setzen sich jeden Frühling mit viel Elan dafür ein, dass über 1000 Amphibien sicher ans Laichgewässer kommen», schreibt der Kanton Obwalden in einer Mitteilung.

Der nachtaktive Feuersalamander lässt sich fast nur zufällig beobachten. Bild: PD

Die Zerschneidung der Landschaft durch Strassen, das Trockenlegen von Feuchtlebensräumen wie Teiche, Auen, Moore, der Fischbesatz in Laichgewässern sowie die Ausräumung und intensive Nutzung der Kulturlandschaft führten zu einem starken Rückgang der Amphibien. Heute gelten alle neun in Obwalden lebenden Arten als geschützt, zwei Arten sind gemäss Roter Liste stark gefährdet und drei verletzlich. «Amphibien haben in natürlichen Kreisläufen eine ausgesprochen wichtige Funktion, sind sie doch Nahrung von vielen Tieren – sowohl an Land als auch im Wasser. Fehlen sie als Nahrung, geht es anderen Tieren auch schlecht», erklären die Verantwortlichen des Kantons. Damit seien Amphibien wichtige Zeiger artenreicher Lebensräume. Sie zu fördern und ihre Lebensräume zu erhalten, sei ein wichtiger Beitrag für eine lebenswerte und vielfältige Natur.

Seltene Arten nur schwer zu sichten

Um die Amphibienvorkommen erfassen und deren Zustand beurteilen zu können, erstellt der Kanton Obwalden nach rund 40 Jahren wieder ein Amphibieninventar. Damit werde unter anderem eine wichtige Basis für gezielte Förder- und Schutzmassnahmen geschaffen. Geplant ist, dass in den Jahren 2022 und 2023 rund 50 Gebiete vier Mal besucht und systematisch auf Amphibien abgesucht werden. Gleichzeitig werde die Bevölkerung aufgerufen, Beobachtungen via Webfauna-App oder mit Foto, Angabe der Anzahl und Koordinaten an die Projektverantwortliche zu melden.

Nicht alle Amphibien aber wandern im Frühjahr an ein Laichgewässer und lassen sich dort einfach beobachten und zählen. Der nachtaktive Feuersalamander könne häufig nur über Zufallsbeobachtungen erfasst werden. Das Gleiche gelte für den glänzend schwarzen Alpensalamander, auch «Rägemoli» genannt: An warmen Sommerregentagen oder nach einer taureichen Nacht begegnen sie uns mit etwas Glück auf alpinen Wanderwegen oder Alpweiden. Um mehr über diese zwei Arten zu erfahren, seien Beobachtungen aus der Bevölkerung deshalb sehr viel wert, schreibt der Kanton in seiner Mitteilung. (pd/inf)