Gesellschaft Jugendliche verschanzen sich zu Hause: Die Kesb appelliert an die Eltern Lieber früher als zu spät: Eltern sollen sich bei einer Fachstelle melden, wenn sich die Kinder zu sehr in die eigenen vier Wände zurückziehen. Zuvor soll aber unbedingt das Gespräch gesucht werden. Florian Pfister 10.05.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gescheitertes Lehrverhältnis, Stress mit Gleichaltrigen, Mobbing und Schwierigkeiten zu Hause. Solche negativen Erlebnisse können bewirken, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene total aus dem sozialen Leben zurückziehen, anstatt sich ihren Schwierigkeiten zu stellen. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) ruft in Obwalden deshalb die Eltern dazu auf, bei Problemen nicht zu zögern und Hilfe anzufordern.

Die betroffenen Jugendlichen verbringen Wochen oder Monate in ihrem Zimmer und kapseln sich nach und nach von der Welt ab.

Einige Jugendliche verbringen ihre Zeit in ihren Zimmern und meiden dabei die sozialen Kontakte. Symbolbild: Sam Thomas

Die Situation hat sich in Obwalden seit Ausbruch der Pandemie nicht verschärft, wie Monika Keller, Leiterin der Kesb Obwalden, sagt. Dennoch sei gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um darauf aufmerksam zu machen. «Wir stellen fest, dass die Leute eher zurückhaltend sind, wenn es um externe Hilfe geht. Gerade jetzt, wo wir uns aufgrund der Krise zurückziehen müssen», sagt Monika Keller:

«Es ist schwieriger einzuschätzen, wann eine Situation unbedenklich ist oder eben nicht.»

Nicht immer ist aber gleich Sorge angebracht. «Der Rückzug gehört zum Jugendalter dazu», erklärt Keller. «Die Psyche macht in diesem Alter einen Entwicklungsschub.» Besonders alarmierend ist die Situation, wenn sich die Jugendlichen nicht nur ins eigene Zimmer zurückziehen, sondern auch während einer längeren Zeit keiner Arbeit oder schulischen Tätigkeit nachgehen. Oft können sich Jugendliche nicht selbst aus ihrer Situation befreien. Deshalb sind sie auf externe Hilfe angewiesen.

In Nidwalden mehren sich die Fälle

In Nidwalden haben sich die Fälle seit dem vergangenen Herbst gehäuft. «Wir hatten wiederholt dringliche Fälle, in denen die Eltern massiv an den Anschlag kamen», sagt Katharina Steiger, Präsidentin der Kesb Nidwalden. «Es waren Hilferufe. Wir mussten schnell abklären, was es braucht, um den Jugendlichen zu helfen.» Die Kesb komme erst ins Spiel, wenn alle anderen Massnahmen wie Jugend- und Familienberatungsgespräche ausgeschöpft sind. In manchen Fällen bleibt trotz aller Hilfestellungen nur noch der Weg über eine psychologische Beratung oder eine stationäre Behandlung.



Inwiefern die Zunahme der Fälle mit den Massnahmen der Pandemie zusammenhängt, kann Steiger nicht abschliessend beurteilen.

«Die Vermutung liegt aber auf der Hand. Die Jugendlichen können sich weniger bewegen und das hat sicherlich Auswirkungen auf ihre Gefühlswelt und ihr soziales Verhalten.»

Soziale Kontakte finden auch online statt

Auch im Kanton Uri gibt es Fälle von Jugendlichen, die sich zurückziehen. Sebastian Züst, Leiter von Kontakt Uri, betont aber, dass die sozialen Kontakte dabei nicht zwingendermassen ausbleiben. «Oft handelt es sich nur um einen örtlichen Rückzug. Soziale Kontakte finden bei den Jugendlichen heutzutage auch viel online statt. Dabei machen sie mit Freunden Hausaufgaben oder chatten mit der Freundin oder dem Freund.»

Dennoch sei das Risiko in der aktuellen Situation nicht zu unterschätzen, dass die Jugendlichen sich komplett in die eigenen vier Wände zurückziehen. «Viele Junge konnten ihren Tätigkeiten über längere Zeit nicht mehr nachkommen. Sie konnten nicht mehr in ihren Verein und den Jugendtreff, um viele Kollegen zu sehen.» Umso wichtiger sei es gewesen, dass die Jugendlichen mittlerweile mehr Freiheiten in Bezug auf die Coronamassnahmen erhalten haben.

Eltern sollen auf ihre Kinder eingehen

Einen weiteren Grund für den Rückzug der Jugendlichen sieht Züst bei den Anforderungen der aktuellen Gesellschaft. «Das soziale Leben bedeutet oft auch Druck und Stress. Unsere Leistungsgesellschaft fordert viel von den jungen Menschen. Junge ziehen sich zurück, um eine sorgen- und stressfreie Zeit zu geniessen.» Eltern müssten mit ihren Kindern reden. Sie sollen sich dafür interessieren, was sie in ihrer Freizeit machen, was sie online tun und warum sie sich beispielsweise zurückziehen. Sie sollen die Lebenswelt der Kinder kennen lernen. Nicht nur oberflächig, wie Sebastian Züst betont.

Wenn es dann Anzeichen dafür gibt, dass das Kind unter etwas leidet, sollen sich die Eltern bei einer Fachstelle melden und dabei die Hemmschwelle überwinden. Er rät ihnen, sich nicht mit anderen Eltern und Erziehungsmethoden zu vergleichen, weil nicht alle unter denselben Problemen litten.

«Hilfe holen hat nichts mit Versagen zu tun, sondern ist ein Zeichen von Achtsamkeit. Und schon gar nicht damit, dass man schlechte Eltern sein könnte.»

Konkrete Zahlen zu den Fällen gibt es nicht. Die Fachstellen raten den Jugendlichen in dieser Situation mutig zu sein und sich wirklich Hilfe zu holen. Die Eltern sollten sich besser früher als später an eine Beratungsstelle oder die Kesb wenden. «Denn je länger der Rückzug dauert, desto schwieriger ist der Weg zurück», erklärt Monika Keller. Wo um Unterstützung nachgefragt wird, ist weniger wichtig, als dass sich jemand traut, dies zu tun.