Gestaltung der Fasnachtsplakette: Die Sarner Lälli-Zunft geht neue Wege Die Lälli-Zunft lanciert erstmals einen Gestaltungswettbewerb für die Fasnachtsplakette. Mitmachen können Künstler aus Obwalden und den angrenzenden Kantonen. Philipp Unterschütz 12.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lälli-Zunftmeister Stefan Krummenacher (Stefan I.) und Urs Krähenbühl (links) bei der Präsentation der Plakette 2020. Philipp Unterschütz (Sarnen, 7. Januar 2020)

Es geht so etwas wie eine Ära zu Ende. Mit Bravour und viel Humor hat der Krienser Künstler Urs Krähenbühl in den letzten zehn Jahren die Fasnachts-Mottos der Sarner Lälli-Zunft auf Plaketten umgesetzt. Mal winkte der Lälli aus einem Oldtimer, mal ritt er den Bullen und letztes Jahr steuerte er gar ein Raumschiff. Optisch drückte Urs Krähenbühl der Sarner Fasnacht einen Stempel auf.

Nächstes Jahr wird nun eine andere Handschrift die Plakette prägen. Die Lälli-Zunft lanciert einen Wettbewerb zur Gestaltung der Fasnachtsplakette 2021 – also zu ihrer Jubiläums-Fasnacht. Am 20. Februar 2021 ist es nämlich genau 100 Jahre her seit die Zunft gegründet wurde. Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Künstlerinnen und Künstler, die ihren Wohn- oder Arbeitsort im Kanton Obwalden oder einem der angrenzenden Kantone haben. Der Wettbewerb soll künftig jedes Jahr durchgeführt werden.

Künstler haben fast unbeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten

Abgesehen von Vorgaben zu Grösse oder in welchen Metallen die Plakette ausgeführt wird, haben die Künstlerinnen und Künstler freie Hand. «Wir wollen eine Plattform für lokale Künstler bieten und sind wirklich offen, dass die neue Plakette ganz anders aussehen dürfte als bisher», sagt Fabian Fanger, Obmann der Lälli-Zunft. Was man nicht toleriere, sei Sexismus, Rassismus, Politisches, Religiöses oder verachtende Inhalte. «Die Plakette soll die Fasnacht verkörpern, das Motto abbilden und zum Schmunzeln anregen». Man müssen den grossen Stellenwert im Auge behalten, «weil aus dem Verkaufserlös ein wichtiger Teil der Sarner Fasnacht finanziert wird», so Fabian Fanger.

«Es wäre sicher auch spannend, wenn sich Künstler beteiligen, die sich bisher nicht mit Fasnachtsthemen befasst haben», ergänzt Vize-Obmann Bruno Hochuli und sagt schmunzelnd: «Fasnachtsgerecht muss die Plakette aber schon sein, wir reden hier ja nicht vom Logo eines Bundesamtes.»

Der Gewinner muss im folgenden Jahr in der Jury Einsitz nehmen

Die eingereichten Arbeiten werden Mitte September anonymisiert von einer sechsköpfigen Jury beurteilt. Darin sitzen unter anderem der neue Zunftmeister (noch nicht bekannt), Marius Risi vom kantonalen Amt für Kultur und Sport oder alt Regierungsrat Paul Federer. Mit von der Partie ist auch der bisherige Plakettengestalter Urs Krähenbühl. Der jeweilige Sieger oder die Siegerin muss als Wettbewerbsteilnehmer ein Jahr pausieren und stattdessen im Folgejahr in der Fachjury Einsitz nehmen. Als Preisgeld winken dem oder der Erstplatzierten 1500 Franken. Für den zweiten und dritten Platz gibt es 300, respektive 200 Franken.

Urs Krähenbühl freut sich auf seine neue Rolle als Juror. Es sei eine gute Idee, dass nun auch andere Künstler mitmachen dürften. «Ich habe es nie als einen selbstverständlichen Dauerauftrag angesehen, dass ich für die Lälli-Zunft einige Jahre die Plakette gestalten durfte», meint er. «Als junger Künstler hätte ich damals solche Möglichkeiten auch sehr geschätzt, um auf mich aufmerksam machen zu können.»

Details müssen auf der kleinen Plakette erkennbar bleiben

Auf die Frage, ob er gewisse Künstlerkollegen an deren Handschrift erkennen würde, meint Urs Krähenbühl, das könnte schon möglich sein. «Aber darauf werde ich sicher nicht achten, sondern bei jedem Teilnehmer prüfen, wie das Sujet der Lälli-Zunft umgesetzt ist. Das Schwierigste daran ist, dass man die Details des viel grösseren Entwurfs nachher auch auf der kleinen Plakette deutlich erkennen kann.» Wichtig sei eine reliefartige Struktur mit Schattierungen, damit die Plakette am Schluss auch Tiefe habe. Mit Sicherheit hätten auch Künstler eine Chance, die sich noch nie mit Plaketten auseinandergesetzt hätten.

Auf der von Künstler Urs Krähenbühl gestalteten Plakette zum Motto «anno dazumal» grüsste der Lälli 2019 aus einem Oldtimer. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 8. Januar 2019)

Ob er im folgenden Jahr 2022 dann wieder als Bewerber beim Wettbewerb der Lälli-Zunft mitmachen werde, kann Krähenbühl noch nicht sagen. «Das ist noch sehr weit weg, aber es ist gut möglich.» Für 2021 habe er bereits seine Sujets an den Wettbewerben für die Luzerner und Krienser Fasnacht eingegeben.

Entwürfe müssen bis spätestens 28. August eingereicht werden. Vorgaben zum Wettbewerb und Reglement finden sich auf: www.laelli-zunft.ch unter der Rubrik 100 Jahre Lälli-Zunft.