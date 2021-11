Flugplatz Kägiswil: Gesuch zur Umnutzung eingereicht

Gesuch eingereicht Flugplatz Kägiswil: Diskussion um Lärmemissionen wird neu entfacht Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) hat ein Umnutzungsgesuch für den Flugplatz in Kägiswil eingereicht. Viel ändern würde sich mit einer Genehmigung nicht, wie FGOW-Präsident Ruedi Waser sagt. SP-Kantonsrat Guido Cotter fordert kürzere Flugzeiten zur Reduktion der Lärmemissionen und eine umfassende Prüfung der Flugsicherheit. Kristina Gysi 17.11.2021, 05.00 Uhr

Nun geht wieder etwas beim ehemaligen Militärflugplatz in Kägiswil. Dieser ist beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) seit September 2020 als ziviler Flugplatz eingetragen. Um eine definitive Betriebsbewilligung und ein Betriebsreglement zu erhalten, hat die Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) nun beim BAZL ein Umnutzungsgesuch eingereicht.

Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) hat beim Bundesamt für Zivilluftfahrt ein Umnutzungsgesuch für den Flugplatz Kägiswil eingereicht. Bild: Guido Müller (Sarnen, 28. Juni 2017)

Über den Flugplatz in Kägiswil befand das Obwaldner Stimmvolk bereits bei einer kantonalen Abstimmung im März 2013. Der Kredit von 1,8 Millionen Franken für Kauf und Rückbau des Areals von Armasuisse wurde abgelehnt. Daraufhin trat ein Baurechtsvertrag zwischen dem Kanton und Armasuisse in Kraft, die FGOW verabschiedete einen Mietvertrag mit dem Kanton. Dieser verfällt entweder mit der Genehmigung des nun eingereichten Gesuchs oder aber spätestens per 31. Dezember 2023.

Elektrisches Kleinflugzeug soll Lärm verringern

Ruedi Waser, Präsident der Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW). Bild: PD

Laut Ruedi Waser, Präsident der FGOW, würde sich durch eine Genehmigung nicht viel ändern: «Der Platz würde genau gleich genutzt wie bisher, Erweiterungen sind keine geplant.» Das Areal würde als ein offizielles Flugfeld deklariert, die in der Schweiz kleinstmögliche Kategorie eines Flugplatzes. Reserviert wäre das Flugfeld weiterhin für zwei Segelfluggruppen, eine Motorfluggruppe und die Fallschirmspringer. Die einzige Änderung: Das Flugfeld soll künftig auch als Helikopter-Landeplatz der Firma Rotex dienen.

Hinzu kommt das laut Waser schweizweit erste elektrisch angetriebene Kleinflugzeug. Dieses sei auch gleich ein erster Beitrag zur Reduktion des Fluglärms, der in den vergangenen Jahren für Diskussionen gesorgt hat. So hatte SP-Kantonsrat Guido Cotter im Dezember 2020 eine Interpellation zur Verringerung des Fluglärms in Obwalden eingereicht. Zwar höre man auch den elektrischen Kleinflieger durch seine Propeller gut, jedoch sei er bedeutend leiser als ein Motorflugzeug, so Waser. «Sämtlicher Fluglärm liegt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben oder gar weit darunter», betont er. Ohnehin wisse er nur von sehr wenigen Fluglärmreklamationen.

Kantonsrat Cotter fordert kürzere Flugzeiten

Aus Cotters Sicht ist das ganz anders. Nach seiner Interpellation habe er von vielen Anwohnerinnen und Anwohnern Rückmeldungen bekommen, die sich durch die Lärmemissionen nahe der verschiedenen Obwaldner Flugplätze gestört fühlen. Auch deshalb ist sich der Kantonsrat sicher: «Es wird Einsprachen gegen das Gesuch geben.»

SP-Kantonsrat Guido Cotter. Bild: PD

Nach den Plänen der FGOW dürfte unter der Woche weiterhin ab 8 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr, und jeweils bis zum Einbruch der Dämmerung geflogen werden. Zudem werde laut Waser täglich eine freiwillige Mittagspause eingelegt. Für Cotter sind diese Flugzeiten zu grosszügig: «Dem Ruhebedürfnis der Bewohner wird viel zu wenig Rechnung getragen», sagt er. Wenn es nach ihm ginge, dürfte täglich bis maximal 18 Uhr geflogen werden, mit einer Mittagspause von 12 bis 14 Uhr. Die Flugzeiten seien deutlich zu reduzieren, um die Lärmemissionen zu verringern. «Auch ist mindestens einmal pro Monat ein flugfreies Wochenende zu fordern.»

Unfall hätte verheerende Folgen

Laut Cotter muss das BAZL zudem zwingend die Flugsicherheit prüfen. «Da der Flugplatz Kägiswil an das Sarner Dorf grenzt, müssen die Flugzeuge teilweise in geringer Höhe über das Siedlungsgebiet fliegen», sagt er. «Wenn da jemand abstürzt oder auch nur Flugzeugteile runterfliegen, können die Folgen gravierend sein.» Und eine weitere Frage stellt sich der Kantonsrat: Wer bezahlt das alles? Würde das Gesuch nämlich angenommen, stünden Bauarbeiten mit Kosten von schätzungsweise 1,2 Millionen Franken an. Dies für eine Verkürzung und Verschmälerung der Piste und eine damit verbundene Rekultivierung von rund 1,4 Hektaren Land. Diese dient laut Waser als ein vom Kanton verordneter Realersatz für die örtlichen Bauern. «Die FGOW dürfte demnach kaum ins eigene Portemonnaie greifen müssen», so Waser.

Die Unterlagen zum Umnutzungsgesuch liegen noch bis zum Ende der Einsprachefrist am 26. November im Gemeindehaus Sarnen auf.