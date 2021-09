Gesundheit Giswiler wird neuer Spitalrat des Kantonsspitals Obwalden Der Regierungsrat hat Franz Eberli als neuen Spitalrat des Kantonsspitals Obwalden gewählt. Der 65-Jährige ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Stadtspital Waid und Triemli in Zürich. 03.09.2021, 16.46 Uhr

Der neue Spitalrat des Kantonsspital Obwalden, Franz Eberli. Bild: PD

Der Regierungsrat Obwalden hat Franz Eberli als neues Mitglied des Spitalrats des Kantonsspitals Obwalden gewählt. Der Arzt ersetzt dabei den per Juni 2021 vorzeitig zurückgetretenen Gabriel Schär. Eberli übernimmt so die restliche Amtsdauer bis 2022. Der 65-Jährige ist in Giswil aufgewachsen und wohnt in Uitikon Waldegg, Zürich. Seit 14 Jahren ist er Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Stadtspital Waid und Triemli in Zürich, wie der Regierungsrat mitteilt. Das Wahlgremium des Spitalrats ist der Regierungsrat. Die Gesamterneuerungswahlen des Spitalrats für die Amtsdauer 2022 bis 2026 stehen im kommenden Frühjahr an.