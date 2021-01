GEsundheitsgesetz Zukunft der Geburtenabteilung in Sarnen ist umstritten Die Geburtenabteilung des Kantonsspitals Obwalden ist beliebt aber rentiert nicht. Wie stark gefährdet nun das neue Gesundheitsgesetz das Angebot? Christian Tschümperlin 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geburtenabteilung des Kantonsspitals Obwalden ist beliebt: 80 Prozent aller Schwangeren aus dem Kanton gehen nach Sarnen, um zu Gebären. Doch aus Sicht des Gesundheitsökonomen Willy Oggier mangelt es der Abteilung an Wirtschaftlichkeit. Ihm zufolge brauche es rund 800 bis 1000 Geburten pro Jahr, damit eine Geburtenabteilung finanziell tragbar wäre. Im Kantonsspital Obwalden kommen aber jährlich nur rund 300 Kinder auf die Welt – viel zu wenig aus wirtschaftlicher Sicht (unsere Zeitung berichtete).

Im Kantonsspital in Sarnen kommen jährlich bis zu 300 Kinder auf die Welt. Zuwenig, finden einige. Doch der Hebammenverband wehrt sich.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 21. Januar 2021)

Spitalsratspräsident Thomas Straubhaar strebt mit der vorgeschlagenen Strategie eine Verringerung von personalintensiven und teuren Vorhalteleistungen an. Damit könnte aber aufgrund der medizinischen Anforderungen keine Geburtenabteilung mehr betrieben werden. Unserer Zeitung gegenüber sagte er jedoch auch: «Sollte das Volk letztlich Nein stimmen, so betreiben wir die Geburtenabteilung weiter.» Damals bezog er sich auf eine wahrscheinliche, künftige Volksabstimmung.

Derzeit befindet sich das neue Gesundheitsgesetz des Kantons Obwalden in Vernehmlassung. Der Kantonsrat soll voraussichtlich in diesem Sommer darüber befinden. Ob das Referendum ergriffen wird, ist derzeit noch offen. Dieses neue Gesundheitsgesetz hat auf den ersten Blick nichts mit der Geburtenabteilung zu tun. Jedoch fällt auf, dass die Geburtenabteilung zusammen mit anderen Abteilungen des Spitals aus dem gesetzlich verankerten Grundauftrag gestrichen wurde. Und zwar im Artikel 22. Das steht in dem Artikel: «Zur Erbringung von stationären und ambulanten Spitalleistungen, insbesondere der Grundversorgung, wird in Sarnen ein Kantonsspital mit mindestens folgenden Abteilungen geführt: Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Anästhesie. Das Kantonsspital arbeitet zur Standortsicherung eng mit anderen Spitälern, öffentlichen oder privaten Institutionen und Organisationen sowie mit weiteren Personen zusammen.» Unsere Zeitung hat bei der zuständigen Gesundheitsdirektorin nachgefragt, wie die Änderung zu interpretieren sei.

Spital muss modernisiert werden

Regierungsrätin Maya Büchi-Kaiser sagt auf Anfrage, dass die Versorgungssituation in der heutigen Form im Kanton Obwalden mittelfristig nicht mit demselben Versorgungsgrad aufrechtzuerhalten ist. «Dies insbesondere aufgrund von bundesrechtlichen Vorgaben und gesamtschweizerischen Entwicklungen», schreibt sie. Der Artikel 22 im Obwaldner Gesundheitsgesetz, das 2016 in Kraft trat, sei mit den festgehaltenen Abteilungen im Kantonsspital schweizweit einzigartig. «Solange dieser Artikel in der aktuellen Form bestehen bleibt, haben weder der Kantonsrat noch der Regierungs- oder der Spitalrat die Möglichkeit, das Kantonsspital zukunftsfähig zu machen.»

Aus diesem Grund habe der Regierungsrat beschlossen, eine Änderung dieses Artikels im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens vorzuschlagen, um die entsprechenden Rückmeldungen abzuholen. «Diese helfen uns, dabei abzuschätzen, auf welcher Ebene künftig weitergedacht werden kann.» Die Streichung der festgelegten Abteilungen des Kantonsspitals aus Artikel 22 soll einen Umbau des Angebots ermöglichen. «Der Regierungsrat oder der Spitalrat können das Angebot allerdings nicht selbst ändern. Dies liegt in den Händen des Kantonsrats.»

Der Vorschlag des Spitalrats, die Geburtenabteilung zu schliessen, beruht gemäss Büchi-Kaiser auf einer Wirtschaftlichkeitsanalyse. «Der Regierungsrat wird diese in seine weiteren Analysen, Überlegungen und Berechnungen miteinfliessen lassen. Es handelt sich hierbei nur um einen einzelnen Teil der gesamten Versorgungsstrategie, deren Ziel es ist, die Akutversorgung im Kanton Obwalden auch in Zukunft sicherstellen zu können.» Der Regierungsrat habe immer das Versorgungswohl der Obwaldner Bevölkerung als Ganzes im Fokus.

Pflegeverband fordert öffentliche Diskussion

Lea Pfenninger, Co-Präsidentin der Sektion Zentralschweiz des Schweizer Hebammenverbands, sieht die Gesetzesvorlage allerdings kritisch: «Wird die Änderung des Artikels 22 angenommen, so könnte es für die Geburtenabteilung am Kantonsspital Obwalden durchaus brenzlig werden.» Sie stellt fest: Änderungen des Leistungsspektrums des Kantonsspitals müssten dann nicht mehr per Abstimmung bestätigt werden, sondern Regierungsrat und Kantonsrat könnten festlegen, welche Abteilungen noch angeboten würden und welche nicht. «Da der Spitalrat bereits vorgeschlagen hat, die Geburtenabteilung aufgrund ungenügender Wirtschaftlichkeit zu schliessen, wäre zu erwarten, dass bei Annahme des neuen Gesundheitsgesetzes die Geburtenabteilung geschlossen werden könnte.»

Bei der Sektion Zentralschweiz des Schweizer Hebammenverbands ist man der Meinung, dass über eine so wesentliche Änderung der kantonalen Grundversorgung zwingend das Volk entscheiden muss. «Dies sollte nicht im Rahmen einer Vernehmlassung für viele verschiedene Gesetzesänderungen angegangen werden.» Der Pflegeverband fordert darüber eine öffentliche Diskussion. Denn: «Wird ein Leistungsspektrum im Kantonsspital Obwalden nicht mehr angeboten, würde dies einschneidende Konsequenzen für die Bevölkerung der Region zur Folge haben», befürchtet Pfenninger.

Kurze Wege sind für Mütter besser

Grundsätzlich zeigt die Co-Präsidentin zwar Verständnis für Regierungsrätin Büchi-Kaiser, welche sich dafür einsetzt, dass das Kantonsspital Obwalden nach möglichst wirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden kann. «Als Gesundheitsfachperson sehe ich aber andere Aspekte als ebenso wichtig an.» Sie appelliert an den Regierungsrat: «Eine gute medizinische Grundversorgung in der Region sollte einem auch etwas wert sein.» Als Grund nennt sie besonders Frauen, die in abgelegenen Regionen Obwaldens wohnen. «Der Weg in die Geburtsklinik sollte nicht zu weit sein. Dies ist für die Sicherheit von Mutter und Kind sinnvoll.»