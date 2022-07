Gesundheitswesen Direktor Andreas Gattiker verlässt das Kantonsspital Obwalden Nach knapp fünf Jahren als Spitaldirektor nimmt Andreas Gattiker eine neue Herausforderung an. Er wird CEO der Spitäler Schaffhausen. 05.07.2022, 10.37 Uhr

Andreas Gattiker hat die operative Führung des Kantonsspitals Obwalden (KSOW) laut einer Mitteilung des Spitals am 1. Februar 2018 in einer schwierigen finanziellen Situation übernommen. Gemeinsam mit der Spitalleitung und den Mitarbeitenden habe er konsequent an der finanziellen Verbesserung gearbeitet, sodass das Spital heute auf einer soliden Basis stehe.