Namen Lehrabgänger Kanton Obwalden 22.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Steffen Janick, Luzern (Ruag AG, Alpnach Dorf).

Der Lider, Sachseln (Nahrin AG, Sarnen).

Alvarez Pio Xavier, Giswil (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Goitom Yosan, Engelberg (Stiftung Erlen Engelberg, Engelberg).

Imboden Melanie, Ennetmoos (Amrhein Optik GmbH, Engelberg). Kathriner Tamara, Alpnach Dorf (Amrhein Optik Sarnen GmbH, Sarnen). Kiser Ramona, Giswil (Optik Ott AG, Sarnen).

Budmiger Kathrin, Kerns (Ruag AG, Alpnach Dorf). Schmid Lars (mit BM), Horw (Maxon Motor AG, Sachseln). Zulauf Michel, Kriens (Maxon Motor AG, Sachseln).

Note 5,5: Mathis-Rohrer Angela, Alpnach Dorf.

Note 5,4: De Sousa Alberto, Sarnen

Weiter haben bestanden: Feller Romaine, Oberdorf. Kaufmann Janine, Alpnach Dorf. Marques de Oliveira Santos Ana Christina, Sarnen. Nimonaj-Sadiku Lul­­jete, Sachseln. Zurmühlen Sina, Sachseln.

Halter Michael, Giswil (Garage Heimberg AG, Sachseln). Lenherr Vincenzo, Stansstad (Garage Alois Röthlin AG, Kerns).

Huwyler Sven, Sachseln (J. Windlin AG, Kerns). Joller Alain, Kerns (Auto Willi AG, Giswil). Joller Marcel, Stans (Garage Alois Röthlin AG, Kerns). Müller Ivo, Stalden (Garage Beeler AG, Kägiswil).

Achermann Cédric, Stans (Garage Alois Röthlin AG, Kerns). Aschwanden Loris, Ennetmoos (J. Windlin AG, Kerns). Luchs Sven, Kerns (J. Windlin AG, Kerns).

Imfeld Petra, Stalden (Feinbäckerei Röthlin AG, Kerns).

Note 5,5: Kiser Mike, Ramersberg (Stephan Thalmann AG, Ramersberg).

Weiter haben bestanden: Flück Robin, Kerns (Gasser Felstechnik AG, Lungern). Kathriner Thomas, Giswil (Alltec AG, Sachseln). Tännler Severin, Hasliberg Reuti (Alltec AG, Sachseln).

Hess Simon, Wolfenschiessen (Bürgi AG, Engelberg). Tornusciolo Dario, Sachseln (Josef Berwert AG, Wilen).

Studer Ronja, Giswil (Bücher Dillier GmbH, Sarnen).

Quni Gabriell, Sarnen (Garage und Spritzwerk, Kägiswil). Röthlin Marco, Sachseln (Garage und Spritzwerk, Kägiswil).

Mesquita Inês, Giswil (Coiffeur Fanger, Lungern). Schuler Sara, Kerns (Coiffure Fanger+Co., Sarnen).

Nufer Selina, Alpnach Dorf (Zahnpraxis Sachseln, Sachseln). Zurmühle Lea, Alpnach Dorf (Zahnarztpraxis Andreas-Kim Vogel, Alpnach Dorf).

Note 5,5: Fassbind Jan, Kriens (Kantonsspital Obwalden, Sarnen).

Jakober Dalin, Wilen (Pilatus Drogerie GmbH, Sarnen).

Kashtanjeva Luan, Luzern (Abächerli Media AG, Sarnen).

Note 5,4: Seiler Marc, Kägiswil (Elektro Huwyler AG, Kägiswil). Wallimann Quirin, Alpnach Dorf (Ettlin AG, Alpnach Dorf).

Weiter haben bestanden: Achermann Dominik, Ennet­moos (Elektro Ettlin AG, Kerns). Egger Elik, Kerns (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Gehrig Kilian, Alpnach Dorf (Ettlin AG, Alpnach Dorf). Huggler Pascal, Alpnach Dorf (Elektro Kaiser AG, Sachseln). Imfeld Damian, Sarnen (Elektro Furrer AG, Sachseln). Matter Guido, Sarnen (Gasser Elektro AG, Alpnach Dorf). Matter René, Sarnen (Amstrom AG, Giswil). Ming Roman, Giswil (Elektro Kathriner AG, Giswil). Rohrer Michael, St. Niklausen (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Röthlin Dominic, Ennetmoos (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Vogler Reto, Lungern (Elektro Kathriner AG, Giswil). Widmer Joël, Kerns (Elektro Kaiser AG, Sachseln).

Note 5,6: Durrer Denis (mit BM), Kägiswil (Leister AG, Kägiswil).

Weiter haben bestanden: Duft Joris, Stansstad (Csem SA, Alpnach Dorf). Jung Anja, Hitzkirch (Maxon Motor AG, Sachseln).

Bucher Mirjam, Kerns (Stiftung Betagtenheim Kerns, Kerns). Mikolic Ivona, Alpnach Dorf (Residenz Am Schärme, Sarnen). Pejic Josipa, Sarnen (Residenz Am Schärme, Sarnen). Spinas Blanka, Sarnen (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Zgraggen Perella, Stansstad (Kantonsspital Obwalden, Sarnen).

Note 5,4: Bolfing Vanessa, Kerns (Maxon Motor AG, Sachseln). Rohrer Aline, Sachseln (Verein Kinderbetreuung Obwalden, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Bircher Claudia, Stansstad (Stiftung Rütimattli, Sachseln). Keiser Nadja, Neuenkirch (Kita Stärnähimu Alpnach Dorf, Alpnach Dorf). Zikollaj Leotrim, Kerns (Kita Stärnähimu Sarnen, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Britschgi Monika, Giswil (Einwohnergemeinde Sarnen, Sarnen). Egger Dominik, Brienz (Gasser Felstechnik AG, Lungern). Juric David, Luzern (Kanton Obwalden, Sarnen). Zumstein Roman, Giswil (Einwohnergemeinde Sachseln, Sachseln).

Note 5,5: Vogler Timea Maria, Flüeli-Ranft (Kantonsspital Obwalden, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Anderhalden Lea, Sachseln (dr Heimä, Giswil). Anjos Ferraz Carlota, Giswil (Residenz Am Schärme, Sarnen). Burch Alena, Sachseln (Eyhuis Lungern, Lungern). Burch Svenja, Alpnach Dorf (Stiftung Betagtenheim Kerns, Kerns). Dübendorfer Jessica, Giswil (dr Heimä, Giswil). Furger Lara, Kerns (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Gallati Monika, Alpnach Dorf. Imfeld Martina, Alpnach Dorf (Residenz Am Schärme, Sarnen). Kathriner Leonie, Sachseln (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Kohler Andrea, Alpnach Dorf (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Litschi Leandra, St. Niklausen (Spitex Obwalden, Sarnen). Pantelic Irena, Kriens (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf). Rohrer Fabienne, Flüeli-Ranft (Residenz Am Schärme, Sarnen). Schleiss Vanessa, Alpnach Dorf (Residenz Am Schärme, Sarnen). Spichtig Julia, Flüeli-Ranft (Stiftung Betagtenheim Kerns, Kerns). Vukajlovic Bojana, Luzern (Stiftung Erlen Engelberg, Engelberg). Windlin Alexandra, Kägiswil (Residenz Am Schärme, Sarnen). Zakirova Umida, Giswil (Eyhuis Lungern, Lungern).

Moser Sandro, Meiringen (Physical Center Mavric AG, Alpnach Dorf).

Binakaj Egnas, Lungern (Sutter AG Lungern, Lungern). Odermatt Matteo, Wolfenschiessen (von Atzigen AG, Kägiswil). Rohrer Silvan, Flüeli-Ranft (Imfeld Fahrzeugbau, Alpnach Dorf). Wolf Dario, Giswil (von Atzigen AG, Kägiswil).

Britschgi Marcel, St. Niklausen (Stutzer+Flüeler AG, Kerns). Brun Kevin, Sarnen (Pigaro GmbH, Sarnen). Ettlin Luca, Kerns (Stutzer+Flüeler AG, Kerns).

Rossacher Mirjam, Giswil (BLUMENparadies Sarnen GmbH, Sarnen). Widmer Katharina, Sarnen (Heinz Wüthrich AG, Alpnach Dorf).

Bissig Fabian, Giswil (Korporation Giswil, Giswil). Ferwerda Sven, Stans (ARGE Forst Sarnen, Stalden). Herzog Andreas, Grosswangen (Riebli Forst AG, Giswil). Kathriner Marco, Stalden (ARGE Forst Sarnen, Stalden). Michel Peter, Melchtal (Korporation Sachseln, Flüeli-Ranft). von Rotz Marco, Kerns (Korporation Kerns, Kerns). Wallimann Martin, Alpnach Dorf (Korporation Alpnach, Alpnach Dorf). Windlin Mike, Kerns (Abächerli Forstunternehmen AG, Giswil).

Bude Jan, Malters (Gartenbau Markus Eisenring GmbH, Stalden).

Britschgi Belinda, Stalden (Portmann Garten AG, Kägiswil). Rohrer Fabian, Flüeli-Ranft (Portmann Garten AG, Kägiswil).

Tschopp Alex (mit BM), Sachseln (Trigonet AG, Sarnen).

Imboden Ylaria, Stans (Hinz und Kunz AG, Sarnen).

Schachinger Neo Bryant, Giswil (Haustechnik Blättler AG, Giswil).

Note 5,5: Fenk Nadja, Kägiswil (Felsenheim Sachseln, Sachseln).

Steiner Elias, Kerns (M&T von Rotz GmbH, Kerns). von Wyl Luca, Stans (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). Windlin Res, Giswil (Holzbau Bucher AG, Kerns).

Chagas Brasil David Willyam, Stans (H+ Hotel & SPA Engelberg, Engelberg). Islam Shoriful, Sarnen.

Glutz Luca, Rothenburg (H+ Hotel & SPA Engelberg, Engelberg).

Harmath Jan, Stans (Vocom Informatik AG, Alpnach Dorf).

Note 5,5: von Rotz Joel, Kerns (Maxon Motor AG, Sachseln).

Bünter Chantal, Kerns (Bucher AG, Kerns).

Cina Deborah, Sachseln (Kaufmann Hans, Kerns).

von Ah Urs, Giswil (Bike-Atelier GmbH, Giswil).

Berchtold Nicol, Sarnen (Restaurant Schweizerhaus GmbH, Engelberg). Durrer Sarina, Kerns (Residenz Am Schärme, Sarnen). Eichmann Elias, Engelberg (Restaurant Schweizerhaus GmbH, Engelberg). Gugelmann Shay, Lungern (Kantonsspital Obwalden, Sarnen).Küchler Andri, Sarnen (Stiftung Betagtenheim Kerns, Kerns). Milojevic Lazar, Sarnen (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf). von Ah Thomas, Giswil (Schlüssel Gastro GmbH, Alpnach Dorf).

Haas Nico (mit BM), Sachseln (Maxon Motor AG, Sachseln). von Wyl Silas (mit BM), Kägiswil (Maxon Motor AG, Sachseln).

Amador Tavares Nelson Flavio, Wilen.

Note 5,4: Kiser Lara, Kerns (Autospritzwerk André Kiser GmbH, Kägiswil).

Ettlin Jan, Kerns (Hans Rohrer AG, Alpnach Dorf). Röthlin Mathias, Melchtal (Vogler GmbH, Sachseln).

Note 5,6: von Moos Manuel, Flüeli-Ranft (von Moos Reto, Flüeli-Ranft).

Note 5,5: Burri Samuel, Obernau (Albert-Huwiler Markus, Alpnachstad).

Note 5,4: Bucher Samuel, St. Niklausen (Vogler Peter, Flüeli-Ranft). Käslin Markus, Kerns (von Ah-Gut Daniel, Flüeli-Ranft). Ming Simon, Lungern (Windlin-Wettstein Walter und Yvette, Kerns). von Bergen Lisa, Hasliberg Reuti (Seiler-Stalder Niklaus, Kägiswil).

Weiter haben bestanden: Bachmann Kilian, Hasliberg Hohfluh (Töngi Andreas, Grafenort). Burch Jonas, Stalden (Albert Urs, Alpnachstad). Dähler Armin, Hasliberg Hohfluh (Waser-von Ah Markus, Kerns). Durrer Dario, Melchsee-Frutt (Holenstein-Röthlin Ursula, Kerns). Gasser Benedikt, Alpnach Dorf (Halter Peter und Michèle, Stalden). Käslin Stefanie, Ennetbürgen (Aufdermauer Martin, Kerns). Michel Romina Heidi, Grindelwald (Erlebnisbauernhof Weid, Kerns). Odermatt Lars, Buochs (Küchler-Zgraggen Stefan, Alpnach Dorf). Vogler Markus, Sachseln (Reinhard Martin, Kerns). Windlin Adrian, Kerns (Enz-Barmettler Hubert, Giswil).

Consten Jan, Kerns (Bio-familia AG Sachseln, Sachseln).

Kawfar Basith, Kerns (BR Bauhandel AG, Kägiswil).

Aschwanden Mario, Oberdorf (Post CH AG, Sarnen). Gasser Christian, Lungern (Sika Manufacturing AG, Sarnen). Kaiser Adrian, Hergiswil (Ruag AG, Alpnach Dorf). Kasper Kilian, Alpnach Dorf (Post CH AG, Sarnen). Pieper Matthias, Horw (Maxon Motor AG, Sachseln). Polat Anakin, Ennetmoos (Nahrin AG, Sarnen).

Bulgheroni Deborah, Beckenried (Capraro Malerei-Decor AG, Sarnen). Lang Fabio, Sarnen (Malergeschäft Durrer GmbH, Kerns). Ramsauer Sebastian, Alpnach Dorf (Capraro Malerei-Decor AG, Sarnen). Rohrer Christa, Melchtal (Malergeschäft Durrer GmbH, Kerns).

Salih Abdelrahim, Stans (Capraro Malerei-Decor AG, Sarnen).

Note 5,4: von Rotz Timo, Kerns (B+B Bau AG, Sachseln).

Durrer Cédric, Giswil (PK Bau AG Giswil, Giswil). Durrer Gabriel, Kerns (Eberli Bau AG, Sarnen). Ettlin Mirco, Alpnach Dorf (Bürgi AG, Alpnach Dorf). Gyürüsi Robert, Alpnach Dorf. Kaiser Sandro, Alpnach Dorf (Bau und Montage von Ah GmbH, Kägiswil). Kathriner Patrick, Stalden (Stephan Thalmann AG, Ramersberg). Kujovic Eldar, Sachseln (Josef Berwert AG, Wilen). Ming Nico, Kägiswil (Gasser Felstechnik AG, Lungern). Odermatt Jens, Sarnen (Eberli Bau AG, Sarnen). Wallach Max, Baar (Gasser Felstechnik AG, Lungern).

Note 5,6: Bächler Denise, Alpnach Dorf (IDC AG, Sarnen).

Note 5,7: Gasser Elena, Lungern (Hausarztpraxis Dorfplatz, Sachseln).

Weiter haben bestanden: Burch Sarah, Alpnach Dorf (Hausarztpraxis Sarnen, Sarnen). Künzli Laura, Stans (Dr. med. Thomas Eldner GmbH, Alpnach Dorf). Schön Melinda, Dallenwil (Dr. med. Christoph Ehrat, Engelberg).

Note 5,4: Zurmühle Pascal, Kägiswil (Wolfisberg Metallbau AG, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Bucher Roman, Melchtal (Wolfisberg Metallbau AG, Sarnen). Durrer Lukas, Kägiswil (Iromet AG, Alpnach Dorf). Meyer Ilajah, Wilen (Metallbau Widmer AG, Alpnach Dorf). Schoninger Tim, Horw (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil). Zumstein Silvio, Lungern (Imfeld Metall- und Stahlbau AG, Lungern).

Note 5,4: Küttel Lukas, Buochs (Iromet AG, Alpnach Dorf).

Weiter hat bestanden: Anderhalden Marc, Sarnen (Iromet AG, Alpnach Dorf).

Hiyabu Merhawi, Sachseln (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil). Horisberger Oliver, Giswil (Iromet AG, Alpnach Dorf). Khesho Sarwan, Luzern (Metallbau Widmer AG, Alpnach Dorf). Tekle Haben, Sarnen ­(Wolfisberg Metallbau AG, Sarnen). Umer Seid, Kägiswil (Metallbau Widmer AG, Alpnach Dorf). Wallimann Nils, Alpnach Dorf (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil).

Goitom Yafit, Engelberg (Frey + Cie Elektro AG, Engelberg).

Durrer Pascal, Kerns (Auer Power GmbH, Sarnen).

Kiser Severin, Ramersberg (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns).

Zemp Deborah, Wilen (von Ah Druck AG, Sarnen).

Note 5,6: Kiser Timon, Baar (Ruag AG, Alpnach Dorf).

Note 5,5: Busch Leo, Walchwil (Luftwaffe – Flugplatzkommando Alpnach, Alpnach Dorf). Henggeler Renato, Oberägeri (Ruag AG, Alpnach Dorf).

Note 5,4: Omlin Thomas, Flüeli-Ranft (Sika Manufacturing AG, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Gabriel Dominik, Kerns (Maxon Motor AG, Sachseln). Gasser Cyril, Lungern (Maxon Motor AG, Sachseln). Imsand Alessio, Beckenried (Ruag AG, Alpnach Dorf). Küchler Lorenz, Alpnach Dorf (Maxon Motor AG, Sachseln). Kuster Benjamin, Alpnach Dorf (Ruag AG, Alpnach Dorf). Omlin Remo, Sachseln (Leister AG, Kägiswil). Santhakumar Maurice Reginald, Engelberg (Gebr. Odermatt AG, Engelberg).

Jovanovik Tamara, Horw (Abächerli Media AG, Sarnen).

Imfeld André, Lungern (Sika Manufacturing AG, Sarnen). Morandin Angelo, Stans (Elfo AG, Sachseln).

Haile Suzan, Rothenburg (Restaurant Schweizerhaus GmbH, Engelberg).

Berdux Fabienne, Alpnach Dorf (Hotel Paxmontana AG, Flüeli-Ranft).

Duraku Mustaf, Engelberg (Schleiss AG, Engelberg). Gasser Patrick, Alpnach (Krummenacher Sanitär AG, Kägiswil). Hess Severin, Engelberg (Schleiss AG, Engelberg). Röthlin Elias, Kerns (Krummenacher Sanitär AG, Kägiswil). Vucicevic Daniel, Kerns (Reinhard Haustechnik AG, Sarnen).

Note 5,6: Burch Marco, Giswil (Möbel Abächerli AG, Giswil).

Note 5,5: Durrer Aline, Kerns (Schreinerei Röthlin AG, Kerns). Habermacher Sara, Kerns (TG Gasser AG, Giswil).

Note 5,4: Rohrer Jacqueline, Melchtal (Holzbau Bucher AG, Kerns). Schälin Nils, Sarnen (Müller Die Fachschreinerei, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Bucher Lea, Kerns (Walter Spichtig AG, Sachseln). Kränzlin Sandro, Kägiswil (Karl Rohrer AG, Sachseln). Ming Nadine, Kägiswil (Josef Rohrer AG, Flüeli-Ranft). Vogler Remo, Lungern (Karl Rohrer AG, Sachseln).

Note 5,6: Kibrom Abel, Lungern (HP Gasser AG, Lungern).

Weiter hat bestanden: Feja Hannes, Kägiswil (Amschwand AG / A. Britschgi AG, Alpnach Dorf).

Note 5,6: Odermatt Michael, Engelberg (Titlis Bergbahnen, Engelberg).

Note 5,4: Zurkirch Kai, Wolfenschiessen (Titlis Bergbahnen, Engelberg).

Weiter haben bestanden: Bucher Linus, Sarnen (Korporation Kerns, Kerns). Steiner Niklas, Kriens (Korporation Kerns, Kerns).

Britschgi Janik, Stalden (von Rotz Gebäudehülle Plus AG, Kerns). Lopes Luiz Gabriel, Buochs (Abdichtungsbau Durrer AG, Alpnach Dorf). Mulcahy Conor Seàn, Engelberg (BEPA Heinz Imboden AG, Engelberg).

Bucher Oliver, Kerns (Dillier-Wyrsch AG, Sarnen).

Note 5,4: Waser Michael Simon, Giswil (Amstrom AG, Giswil).

Weiter hat bestanden: Worthington Eliot, Root (Elektro Furrer AG, Sachseln).

Burch Lena, Stalden (Tierarztpraxis Foribach, Sarnen).

Neiger Manuel, Kägiswil (Einwohnergemeinde Sarnen, Sarnen). Wallimann Cyrill, Dallenwil (Stiftung Rütimattli, Sachseln).

Note 5,5: Wallimann Flavia, Alpnach Dorf (Planteams.ch AG, Kägiswil).

Weiter haben bestanden: Gasser Kilian, Lungern (Gasser Bauplanung GmbH, Lungern). Jakober Yannis, Sachseln (ArchitekturTEAM AG, Sarnen). Langensand Yanik (mit BM), Alpnach Dorf (Konzept4 AG, Sarnen). Omlin Patrick, Sarnen (Architekturbüro Beda Dillier, Sarnen). Röthlin Livia, Kerns (Punkt Architekten GmbH, Sarnen). Spichtig Ciril, Alpnach Dorf (Ingenieurbüro ZEO AG, Alpnach Dorf).

Bürgi Silvan, Lungern (HP Gasser AG, Lungern). Ettlin Jonas (mit BM), Kerns (Holzbau Bucher AG, Kerns). Keltsch Jakob (mit BM), Dachsen (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Schmid Michael, Horw (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Stöckli Simon, Alpnach Dorf (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Wirz Adrian, Sarnen (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen).

Barmettler Samuel, Oberdorf (Dosenbach-Ochsner AG, Sarnen). Berisha Ilirjana, Kerns (Dillier-Wyrsch AG, Sarnen). Kjamili Metin, St. Niklausen (Cl. Buchmann GmbH, Sarnen).

Dimoska Martina, Alpnach Dorf (Papeterie Spichtig AG, Sarnen). Djukanovic Nikola, Engelberg (Titlis Sport AG, Engelberg). Halter Julia, Sachseln (Schuhe Blaettler AG, Sarnen). Reinhard Erin, Alpnach Dorf (Dolomiten Sport AG, Sarnen). Saadedine Aisha, Ebikon (ComDataNet AG, Sarnen).

Note 5,5: Vogler Jolanda, Lungern (Einwohnergemeinde Lungern, Lungern).

Note 5,4: Flück Samira (mit BM), Kerns (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Mathis Seline (mit BM), Ennetmoos (Kanton Obwalden, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Bäbi Sina, Kerns (Einwohnergemeinde Kerns, Kerns). Berchtold Mike, Giswil (maxon motor ag, Sachseln). Berisha Rafaella, Dallenwil (Die Mobiliar, Sarnen). Blazic Lidija, Sachseln (Einwohnergemeinde Giswil, Giswil). Britschgi Stefanie, Alpnach Dorf. Burch Cora, Sarnen (Einwohnergemeinde Sachseln, Sachseln). Burch Joëlle, Alpnach Dorf (Einwohnergemeinde Alpnach, Alpnach Dorf). Burch Romina, Stalden (Korporation Kerns, Kerns). Buschor Gian, Sarnen (Raiffeisenbank Obwalden, Sachseln). Buser Amelie, Sarnen (Bio-familia AG Sachseln, Sachseln). Charnier Julien, Meiringen (Dillier-Wyrsch AG, Sarnen). Colledani Lorena, Kägiswil (Stiftung Zukunft Alter, Wilen). Eisenring Nicole, Stalden (Maxon Motor AG, Sachseln). Flühmann Laura, Meiringen (Sika Supp­ly Center AG, Sarnen). Halter Jenny, Giswil (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Imboden Dana, Stans (Einwohnergemeinde Engelberg, Engelberg). Imfeld Chiara, Lungern (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Jankovic Janis, Willerzell (H+ Hotel & SPA Engelberg, Engelberg). Jung Paula (mit BM), Kerns (Kanton Obwalden, Sarnen). Knezevic Stefan, Engelberg (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Knubel Jasmin, Lungern (Maxon Motor AG, Sachseln). Krasniqi Alma, Lungern (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Krummenacher Benjamin, Sarnen (Einwohnergemeinde Sarnen, Sarnen). Marques Monteiro Maria Ines, Sarnen (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Meier Norina, Sachseln (Hotel Paxmontana AG, Flüeli-Ranft). Michel Lea Maria, Sachseln (Leister AG, Kägiswil). Michel Sari, Kerns (Engelberg-Titlis Tourismus AG, Engelberg). Ming Jill, Lungern (NH Akustik + Design AG, Lungern). Murali­tharan Mithuran, Stans (Einwohnergemeinde Sarnen, Sarnen). Odermatt Gabriela, Alpnach Dorf (CSS Versicherung, Sarnen). Odermatt Jacqueline, Kerns. Omlin Anna-Lena, Sachseln (Titlis Bergbahnen, Engelberg). Roth Noemi (mit BM), Kerns (GHA Glashandel Alpnach AG, Alpnach Dorf). Russi Rahel, Sarnen (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Sigrist Gina, Alpnach Dorf (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). von Flüe Carmela, Flüeli-Ranft (Sika Supply Center AG, Sarnen). von Rotz Dalia, Sachseln (Nahrin AG, Sarnen). Wälchli Nicolas (mit BM), Buochs (BDO AG, Sarnen). Yesilova Cenk, Sarnen (Kanton Obwalden, Sarnen). Yoganathan Nithrsha, Emmenbrücke (Ausgleichskasse Obwalden, Sarnen). Zivanovic Srecko, Sachseln (Raiffeisenbank Obwalden, Sachseln).

Abegg Tamara, Kerns. Amstutz Saskia, Ennetmoos. Beaud Fiona, Stansstad. Bitterli Patricia, Sachseln. Bucher Irina, Sarnen. de la Vega Leandro, Lungern. Durrer Karin, Dallenwil. Ettlin Nicole, St. Niklausen OW. Felber Jacqueline, Buchs LU. Frank Christoph, Ennetbürgen. Gisler Benjamin, Alpnach Dorf. Halter Antonia, St. Niklausen OW. Hess Magdalena, Engelberg. Jovanovic Aleksandra, Emmenbrücke. Lê Jade, Alpnach Dorf. Lüönd Nils, Stans. Reinhard Simone, Alpnach Dorf. Rohrer Lukas, Sachseln. Röthlin Flavia, Kerns. Scheunpflug Fabian, Sarnen. Schläpfer Sascha, Kerns. Spieser Lisa, Kerns. Sutter Julian, Sachseln. von Flüe Rafael, Sachseln. Wirz Simon, Sachseln. Zimmermann Fernanda, Stans .

Arata Neil, Lungern. Bucher Jeremias, Kerns. Colyer Melvin, Kastanienbaum. Dällenbach Joel, Stans. Diethelm Gian, Giswil. Durrer Nando, Kerns. Elmiger Patrick, Sarnen. Ettlin Cyrill, Kerns. Flüeler Jessica Sarah, Stansstad. Gasser Pedro, Lungern. Gehrig Remo, Buochs. Holzer Jan Andreas, Sachseln. Imfeld Philipe, Giswil. Jann Patrick, Buochs. Kaiser Nils, Hergiswil NW. Mathis Jerôme, Hergiswil NW. Odermatt Jonas, Dallenwil. Omlin Sandra, Flüeli-Ranft. Pichler Sandro, Kerns. Rogger Adrian, Giswil. Schälin Pascal Ivan, Flüeli-Ranft. Schläppi Diego, Guttannen. Schleiss Jan, Alpnach Dorf. Stähli Silvan, Sarnen. Vogler Marc, Kerns. Wallimann Jan, Alpnach Dorf. Waser Elin, Büren NW. Weh Jeanne, Buochs. Wyss David, Sarnen. Zberg Silja, Wilen (Sarnen).

Amstutz André, Sarnen. Bender Mauro, Hergiswil NW. Burgener Lars, Stans. Delvento Olivier, Alpnach Dorf. Heini Lukas, Ennetbürgen. Howald Sandro, Stans. Kawfar Ashik, Kerns. Mambelli Matteo, Stans. Meienberg Levin, Buochs. Nägeli Pirmin, Hasliberg Reuti. Odermatt Nadine, Kerns. Wälchli Noël, Buochs. Waser Cedric, Sarnen.

Jans Benedikt, Stansstad. Käslin Tobias, Buochs. Kuldija Enna, Alpnach Dorf. Mathis Simon, Ennetbürgen. Odermatt Louis, Sarnen. Scherer Andrin, Ennetbürgen. Schwarzenberger Vivien, Stalden (Sarnen). Truttmann Mauro, Buochs. Walker Tamara, Lungern.