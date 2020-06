Gipfelsturm am Titlis muss warten

Wegen vorgezogener Revisionen fahren die Bahnen am Wiedereröffnung am Samstag nur bis Trübsee. Dafür gibt’s im Herbst keine Pause. Derweil erwartet man am Stanserhorn am Samstag einen grossen Ansturm.

Philipp Unterschütz 04.06.2020, 17.18 Uhr