Nach Michelle Gisins Gold: Engelberg ist im Freudentaumel

Gisin holt Gold «Michelle hat den Olymp erreicht»: Engelberg ist im Freudentaumel nach dem Gold in der Kombination Michelle Gisin holt an den Olympischen Spielen Gold in der Kombination. In Engelberg ist man für das Rennen extra früh aufgestanden – und traut der Sportlerin noch viel zu. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Am Tag des Triumpfs (Gold in der Kombination) sind die Engelberger aus dem Häuschen. So auch Talammann Alex Höchli: «Vor den Rennen bin ich immer angespannt. Mit Michelle habe ich zwar nicht mitgeweint, aber mitgefühlt.» Bei Olympischen Spielen denke man fälschlicherweise immer zuerst an Medaillen. Selbst ein Diplom sei eine riesige Leistung. Höchli sagt: «Ich habe den Slalom live mitverfolgt – heute hat Michelle den Olymp erreicht. Sie hat das Häkchen gesetzt und das tönt nicht abgehoben. Es bedeutet nichts anderes, als dass das höchste sportliche Ziel erreicht worden ist.»

Dieses Gold werde Michelle noch mehr Kraft und Motivation für weitere sportliche Grosstaten verleihen und Höchli schwärmt von der Olympiasiegerin:

«Sie ist für mich eine ansteckend aufgestellte, intelligente und belesene Persönlichkeit, die das Leben geniesst.»

Beeindruckt zeigt er sich vom Familiendrive der Gisins und erwähnt: «Sie symbolisiert eine geeinte Familie, wo jedes Mitglied das andere durch alle Tiefs und Hochs unterstützt.» Die «Stars» übernehmen in der Gesellschaft eine wichtige Vorbildfunktion und die junge Generation schaue zu ihnen hoch. Das seien sich Michelle und auch andere wie Marco Odermatt bewusst, führt Alex Höchli aus.

Auch Feriengäste lassen sich vom Engelberger Goldfieber anstecken

Gisins Gold bewegt nicht nur den Talammann. Familie Trünty aus Berikon, Aargau studiert beim Eingang des Restaurants die Menukarte und verbringt die Ferien seit 1973 in Engelberg.

Auch Feriengäste, hier die Familie Trünty aus dem Kanton Aargau, freuen sich für Michelle Gisin. Bild: Ruedi Wechsler (Engelberg, 17. Februar 2022)

Am Morgen erfuhren sie übers Handy vom Erfolg aus Peking. Tochter Lea zeigt sich beeindruckt von Gisins Allrounder-Qualität. Vater Trünty ist tief bewegt von der Last, den die Athleten ausgehalten haben und ergänzt:

«Feuz, Gut, Odermatt, Gisin und alle anderen haben dem immensen Druck standgehalten und geliefert.»

In der Sportmittelschule Engelberg waren in den letzten beiden Wochen viele Nachtschichten angesagt. Geschäftsführer Eskil Läubli begegnete am Morgen vielen verschlafenen Gesichtern und erzählt: «Es herrschte anfangs eine besinnliche und ruhige Stimmung und als Mikaela Schiffrin ausschied, ging ein Raunen der 40 Schülerinnen und Schüler durch die Reihen. Als Michelle Gisin und Wendy Holdener ins Ziel fuhren, wechselte es schlagartig zur Hochstimmung.»

Eskil Läubli, Geschäftsführer Sportmittelschule Engelberg (links) und der sportliche Leiter Oliver Koch. Bild: Ruedi Wechsler (Engelberg, 17. Februar 2022)

Läubli erzählt noch eine Anekdote von Michelle Gisin: «Beim Konditionstraining im Kanton Uri fuhr sie mal mit dem Rennvelo in eine Autobahneinfahrt. Die Polizei eskortierte sie dann ab der Nationalstrasse.» Die Reflexion sei eine ihrer grossen Stärken, so Läubli. Beeindruck von Michelle Gisin ist der sportliche Leiter der Sportmittelschule, Oliver Koch. Sie habe in den letzten Monaten viel durchgemacht (Pfeiffersches Drüsenfieber). «Im Sommer trainierte Michelle öfters bei uns. Für Sportler gibt es nichts Schlimmeres, als wenn sie sich nicht richtig bewegen können. Gisin hat bewiesen, dass sie im Slalom und Speed schnell sein kann und ihr Selbstvertrauen ist ausgeprägt.» Sie sei ein richtiges Rennpferd.

Gisin bald Gesamtweltcupsiegerin?

Wenn sie ihre vorhandene Konstanz ausspielen könne, sehen Läubli und Koch die Olympiasiegerin als kommende Gesamtweltcupsiegerin. Viele Faktoren und die Konstellation müssten mitspielen. Die letzten Jahre standen ihr die Überfliegerinnen Schiffrin und Vlhova vor der Sonne.

Nach Aussage von Talammann Alex Höchli ist am nächsten Dienstag, 22. Februar, um 19 Uhr im Sportingpark Engelberg ein Empfang geplant.

