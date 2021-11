Giswil: Darlehensschulden «dr Heimä» werden zu Stiftungskapital

Abstimmung Zwei Millionen «dr Heimä»-Darlehensschulden in Giswil werden zu Stiftungskapital Darlehen in der Höhe von 3,5 Millionen Franken bekam die Stiftung Betagtensiedlung dr Heimä von der Gemeinde. Sie muss nicht mehr alles zurückzahlen. Matthias Piazza 28.11.2021, 15.35 Uhr

Das Alterszentrum dr Heimä. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 26. Oktober 2021)

Der Stiftungsrat hat den Gemeinderat um eine Teilumwandlung des Darlehens von 1992 in der Höhe von 2 Millionen Franken in Stiftungskapital ersucht. Dem Antrag, welchen der Gemeinderat an die Urne brachte, stimmten die Giswiler am Sonntag mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 74,7 Prozent (1387 Ja zu 469 Nein) zu, bei einer Stimmbeteiligung von 69,9 Prozent. Für den ersten Erweiterungsbau 1994 stellte die Gemeinde der Stiftung 1992 ein zinsloses Darlehen in der Höhe von 2,5 Millionen Franken zur Verfügung. 350'000 Franken wurden schon zurückbezahlt. Der Restsaldo von aktuell 150'000 Franken wird vereinbarungsgemäss in den nächsten drei Jahren zurückbezahlt.