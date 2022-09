Giswil Auto überfährt Wolf: Hätte das Tier sowieso auf der Urner Abschussliste gestanden? Eine Genanalyse soll Aufschluss über die Abstammung des Wolfes geben. Derweil hätten die Personen im Auto richtig reagiert – Hinweise auf einen Strafbestand bestehen keine. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 19.09.2022, 18.00 Uhr

Der Wolf erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Bild: Amt für Wald und Landschaft OW (18. September 2022)

Der Wolf sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Auch in der Zentralschweiz ist das Raubtier aktuell in aller Munde. Während der Kanton Uri vor rund einem Monat eine Abschussverfügung für einen Wolf erliess, weil er seit Anfang Juli insgesamt 13 Schafe im Urner Oberland gerissen hatte, gab es in Obwalden zuletzt keine Hinweise auf Wolfspräsenz. Das änderte sich diesen Sonntag.

Um 4.20 Uhr morgens kam es in Giswil zu einem Zusammenprall zwischen einem Wolf und einem Auto. Das Auto war auf der Panoramastrasse von der Mörlialp in Richtung Giswil unterwegs, als es im Bereich Gehri zum Unfall kam. Der Wolf wurde dabei vom Auto so stark erfasst, dass er wohl direkt beim Aufprall an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma verstarb, sagt Cyrill Kesseli, Leiter Fachbereich Wildtiere und Jagd beim Kanton Obwalden, auf Anfrage.

Cyrill Kesseli, Obwaldner Jagdverwalter. Bild: PD

Die Personen im Fahrzeug informierten nach dem Zusammenprall sofort den Wildhüter. Dieser habe sie dazu angewiesen, im Auto auf ihn zu warten, was sie auch getan hätten. Der Wildhüter konnte nur noch den Tod des Tieres feststellen. Dadurch, dass sich die Personen gleich gemeldet haben, seien sie ihrer Verpflichtung nachgekommen, sagt Cyrill Kesseli weiter. Die Beschreibung der Umstände deute klar auf einen Unfall hin. Kessler:

«Da keine Hinweise auf eine absichtliche Handlung oder einen Strafbestand bestehen, wird der Fall nicht weiter untersucht.»

Kam der Wolf aus Uri?

Der Wolf jedoch werde untersucht. Innerhalb eines Monats erwartet man einen Obduktionsbericht des Instituts für Fisch und Wildtiergesundheit (Fiwi) in Bern. Dieses untersucht den Gesundheit- und Nährzustand des Tieres vor seinem Tod sowie die genaue Todesursache. Zudem lässt sich mittels Genanalyse die Abstammung des Tieres feststellen.

«Ob es sich beim überfahrenen Tier um den Wolf handelt, der im Kanton Uri zum Abschuss freigegeben wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden», so Kesseli. Denn von diesem Wolf hat man nur Bissspuren, anhand deren momentan versucht wird, die DNA zu ermitteln. «Ob sich die DNA überhaupt einem Individuum zuordnen lässt, ist offen», sagt Josef Walker, Leiter Abteilung Jagd des Kantons Uri. Das Resultat wird nächstens erwartet.

Folgende Aussage dürfte bei einigen Nutztierhaltern in Obwalden für etwas Erleichterung sorgen: Bei dem Wolf handelte es sich um ein junges, männliches Tier. Diese seien in der Regel nicht im Rudel, sondern alleine unterwegs. Es bestehen derzeit keine Hinweise, dass sich momentan noch weitere Wölfe innerhalb der Obwaldner Kantonsgrenzen aufhalten. Dies könne sich laut Cyrill Kesseli jedoch jederzeit ändern.

Wild auf der Strasse: Das empfiehlt der TCS Bei Wild auf der Strasse Licht auf Abblendung schalten, starkes Licht irritiert das Tier.

Geschwindigkeit verringern und das Tier, falls möglich, durch Hupen verscheuchen.

Wenn ein Tier die Fahrbahn überquert, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass noch weitere folgen. Bei einem Zusammenprall Bremsen und Fahrspur halten.

Auf panikartige und riskante Ausweichmanöver verzichten. Ein Crash-Versuch des TCS hat gezeigt, dass ein Ausweichmanöver weit schlimmere Folgen haben kann als ein direkter Zusammenstoss mit dem Wild. Verhalten nach Wildunfall Warnblinker einschalten, Unfallstelle mit Pannendreieck sichern.

Polizei benachrichtigen. Wildunfälle sind meldepflichtig. Die Polizei bietet die entsprechenden Fachleute auf.

Sich dem Tier nicht nähern.

Auf Polizei, Wildhüter, Jäger oder Tierarzt warten.

