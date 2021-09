Ruedi Rymann hat jetzt eine Gedenkstätte in Giswil

Giswil Die Gedenkstätte für den Ehrenbürger und Sänger Ruedi Rymann steht Ein Edelweiss aus Bronze erinnert an Ruedi Rymann. Es prägt die neue Gedenkstätte im Grossteiler Friedhof in Giswil. Primus Camenzind 10.09.2021, 16.53 Uhr

Die Familie Rymann vor der Gedenkstätte. Ruth Rymann, Käthi Ming-Rymann, Trudi Rymann, Ruedi Rymanns Witwe Hilda Rymann sowie Silvia Rymann und Peter Rymann (von links). Bild: Primus Camenzind (Giswil, 9. September 2021)

«Ruedi schaut uns zu, weil wir uns heute versammelt haben und uns an ihn erinnern.» Es sind die Worte des Gastgebers und Gemeindepräsidenten Beat von Wyl, anlässlich der Einweihung der Gedenkstätte, welche dem unvergesslichen Jodler, Sänger und Komponisten gewidmet ist. Mit «Wiä machsch dui doch miär so wyt», einem Vers im Jodellied «Älplerzyt», spannte von Wyl den Bogen zu jenen zehn Jahren, welche der am 10. September 2008 verstorbene Rymann auf der Alp verbringen durfte. «Dr Gämsäli-Jeger», sein wohl bekanntestes Lied, sei hingegen von jenen 37 Jahren geprägt, die Ruedi als Wildhüter verbrachte. Sein «inniges Verhältnis» zu den Wildtieren habe wohl zu dieser Komposition geführt, sagte der Redner. «Man ist versucht, einen Menschen wie ihn zu verklären, so viele goldene Qualitäten hat er uns gezeigt. Ruedi selber blieb jedoch immer auf dem Boden», betonte von Wyl.

Er wies schlussendlich auch auf die humorvolle Seite des Geehrten hin. Namentlich erwähnte der Gastgeber Lieder wie «Häxäschuss» (1988) «äs Piär, äs Piär, der lescht dr Durscht fir wenig Gäld» (1967). Der Dauerhit «Dr Schacher-Seppli» habe landauf, landab eine dermassen grosse Ausstrahlung erzielt, dass in Giswil ein gleichnamiger und von vielen Leuten begangener Erlebnisweg geschaffen wurde.

In der Folge weihte der Giswiler Pfarrer Gabriel Bulai die Gedenkstätte just an jener Ecke des Friedhofs ein, wo der im Alter von 75 Jahren verstorbene, heutige Ehrenbürger von Giswil, seine Grabesruhe fand.

Gedanken des Künstlers

Karl Imfeld, Bildhauer. Bild: Primus Camenzind (Lungern, 8. September 2021)

Der Bildhauer Karl Imfeld aus Lungern wurde vom Giswiler Gemeinderat mit der künstlerischen Gestaltung der Gedenkstätte beauftragt. «Ich war sehr überrascht, dass man mir diese Aufgabe überhaupt zutraute», gibt Imfeld zu verstehen. «Es war keine leichte Aufgabe! Eines wusste ich sofort: Ich werde nicht ein weiteres Mal <den Schacher Seppli> auf den Sockel stellen, denn ich wollte mit diesem Auftrag tiefgründige Gedanken verfolgen.» Auf der Suche nach einem Symbol, welches dem Wesen von Rymann entspricht, stiess der Künstler auf das Edelweiss. «Es wächst in einsamer Höhe, in der Stille. Als Komponist wusste Ruedi genau, dass er exakt diese Stille brauchte, um seine Lieder zu komponieren.»

Der Bildhauer ist der Überzeugung, dass dieses Liedgut «um das Edelweiss herum angesiedelt» ist. «Die Bergblume müsste deshalb als Symbol passen.» In der Tat: Die Mitte der Gedenkstätte ziert ein in Bronze gegossenes Edelweiss von über einem Meter Höhe. Dahinter bildet das Gemäuer des Friedhofs eine Ecke. Zwei ebenfalls bronzene Platten in Mauerhöhe treffen sich in dieser Ecke und tragen die Inschriften der Stätte und ein kleines Porträt des Giswiler Ehrenbürgers. «Drei Gubersteine in der Front machen aus dem Ganzen eine Einheit und dienen als Sitzgelegenheit und für die gewünschte Ruhe und Besinnung», betont Imfeld.

Das klingende Vermächtnis

Das wertvollste Erbe, welches Ruedi Rymann seiner anwesenden Frau Hilda und den fünf Kindern hinterlassen hat, ist Musik und Liedgut. Dieses «klingende Vermächtnis» war an der Einweihung deshalb unverzichtbar. Tochter Silvia (Gesang), Sohn Peter (Schwyzerörgeli), Heinz Della Torre (Trompete) sowie Rita Burch (Bassgeige) trugen mit ihren Einlagen wesentlich zum stimmungsvollen Verlauf des Anlasses bei. Der kristallklare Jodelgesang, die samtweichen Melodien der Trompete, gepaart mit der feinfühligen Begleitung von Örgeli und Bass, riefen das ausserordentliche Wesen des «Riodi» einmal mehr in beste Erinnerung.

Silvia Rymann, Heinz Della Torre, Peter Rymann und Rita Burch (von links). Bild: Primus Camenzind (Giswil, 9. September 2021)

In seinen abschliessenden Dankesworten sprach Rymanns Sohn Peter von seinem Vater als Persönlichkeit, «welche die Traditionen in die Welt hinaus getragen hat. Er prägt das Leben unserer Familie auch weiterhin.»