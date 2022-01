Neue Mitarbeiter im Giswiler Werkhof für den Aussendienst

Giswil Ein Abgang wird im Werkhof-Aussendienst mit zwei Personen ersetzt Werkhof-Mitarbeiter Stefan Riebli orientiert sich beruflich neu und hat seine Anstellung per Ende März gekündigt. Auf ihn folgen zwei neue Aussendienstmitarbeiter. Simon Zollinger 28.01.2022, 15.39 Uhr

Im Giswiler Werkhof steht bei den Aussendienstlern eine Personalrochade an; der langjährige Mitarbeiter Stefan Riebli geht, für ihn kommen zwei Neue. Bild: PD

Um der anhaltend hohen Arbeitsbelastung im Bereich des Gewässerunterhalts zu begegnen, seien zwei Personen neu angestellt worden, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Giswil. Und weiter: «Aufgrund der seit längerer Zeit andauernden hohen Arbeitsbelastung konnten die für den Wasserbau und den Gewässerunterhalt notwendigen Arbeiten nicht mehr im gewünschten Umfang ausgeführt werden.» Weil in den nächsten etwa sieben Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten an verschiedenen Entwässerungsgräben geplant seien, habe der Gemeinderat entschieden, das Pensum im Aussendienst temporär um 100 Stellenprozente zu erhöhen.

Per 1. April tritt somit Michael Burch die Nachfolge von Stefan Riebli an. Der 36-jährige Michael Burch ist in Giswil aufgewachsen und wohnt nach wie vor hier. Er ist gelernter Fahrzeugwart und hat bisher hauptsächlich als Baumaschinenführer gearbeitet.

Am 1. Mai 2022 stösst zudem der 46-jährige Peter Blättler zum Team Aussendienst. Er ist ebenfalls in Giswil aufgewachsen und wohnhaft. «Als gelernter und langjährig tätiger Forstwart ergänzt er das Team im Hinblick auf die bevorstehenden Arbeiten im Wasserbau und Gewässerunterhalt optimal», schreibt die Gemeindekanzlei. (sez)