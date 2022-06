In Giswil fand die Barbecue Schweizer Meisterschaft statt

Giswil Frauenteam heizt den Männern an der Barbecue Schweizer Meisterschaft ein Am Wochenende hat in Giswil die Barbecue Schweizer Meisterschaft stattgefunden. 15 Teams wurden dabei von 30 Juroren bewertet. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rauch steigt auf über dem Camping Giswil. Der Geruch von Grilladen liegt in der Luft. Eigentlich nichts Besonderes an einem sonnigen Sommertag. Doch die Menge der Grillbegeisterten, die hier versammelt ist, sieht man nicht alle Tage. Auf dem Camping steht ein Grill am anderen. Insgesamt 15 Teams grillieren um die Wette – alle wollen Schweizer Meister werden.

Neun Profi- und sechs Amateurteams haben sich zur diesjährigen Barbecue Schweizer Meisterschaft der Swiss Barbecue Association (SBA) angemeldet. Den ganzen Tag stehen sie hinter ihren Grills und bereiten darauf vorgegebene Menüs zu. Die Profiteams reichen fünf, die Amateurteams drei Menüs ein, die von einem 30-köpfigen Jurorenteam bewertet werden. Der Hauptbestand und die Beilagen der Gänge werden vom Veranstalter vorgegeben, dürfen aber mit eigenen Zutaten ergänzt werden.

Daniel Dupont, Teamchef des Obwaldner Profi Teams El Gusto BBQ Team. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 12. Juni 2022)

Für einen Teilnehmer ist die Schweizer Meisterschaft ein Heimspiel. Daniel Dupont wirtet sonst im Camping eigenen Bistro Seehuis. Heute nimmt er mit seinem Team El Gusto BBQ Team am Wettkampf teil. Es ist die erste Meisterschaft, an der das 2019 gegründete Team teilnimmt. Für Dupont ist klar: «Uns geht es darum, Spass zu haben.» Es sei aber auch interessant, sich mit anderen Teams zu messen.

Die ersten vier Gänge vom El Gusto BBQ Team: Dorade, Lammgigot, Schweine-Rips (hinten, von links) und Rinderbrust (vorne). Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 12. Juni 2022)

Damit es mit der starken Konkurrenz mithalten könne, habe sich das 3-köpfige Team im Vorfeld zwei- bis dreimal pro Monat getroffen, um zu üben. Vier Gänge hat das Team aus Obwalden bereits eingereicht, der fünfte und letzte muss bald zubereitet sein. Mit den ersten vier Gängen ist Daniel Dupont zufrieden. Ob das die Jury auch so sieht, erfahren die Teilnehmenden erst am Abend.

Juror Leo Scelza verkostet den 5. Gang. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 12. Juni 2022)

30 Juroren verkosten die Grillade

Bewertet wird von den Juroren nicht nur Geschmack, Garstufe und Konsistenz des Essens, auch Aussehen und Kreativität spielen eine Rolle. Die Foodboxen der Teams werden den Juroren zufällig und anonym zugeteilt. Tom Kemper ist Jury-Marshall. Er leitet das Jurorenteam. Selber verkostet der Jury-Marshall nur, falls ein Juror eine sehr gute oder eine sehr schlechte Bewertung abgibt.

Jury-Marshall Tom Kemper instruiert die 30-köpfige Jury Manuel Kaufmann / Obwaldner Zeitung

Klar sei das Bewerten von Essen nicht immer einfach, sagt Kemper. Trotzdem gäbe es teilweise grosse Unterschiede bei der Qualität der Menüs. «Uns wurden auch schon rohe Fische eingereicht», sagt Kemper. Jeder Juror müsse einen Kurs absolvieren, bevor er an die Schweizer Meisterschaft darf. «Wir haben den Anspruch, dass hier die 30 besten Juroren sitzen», so Kemper. Wichtig sei, dass die Juroren nicht zu viel essen. Kemper sagt: «Ist der Appetit weg, wird auch die Bewertung schlechter.»

Hans Jörg Elsasser, Präsident der Swiss Barbecue Association. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 12. Juni 2022)

Auch Vegigänge sind möglich

Schweine-Ribs, Lammgigot, Rinderbrust – das Menü ist auffallend fleischlastig. Ist vegetarisch Grillieren überhaupt möglich? «Klar», meint Hans Jörg Elsasser, Präsident der Swiss Barbecue Association. «Wir hatten auch schon reine Vegigänge an Wettkämpfen», so Elsasser. Zudem grillieren die Teilnehmenden nicht nur Fleisch, sondern auch viel Gemüse beispielsweise. Sein persönliches Motto sei: «Lieber weniger Fleisch, dafür qualitativ gutes». Auch gegen Fleischalternativen hat Elsasser grundsätzlich nichts. Aber Grillkäse zum Beispiel sei sehr schwierig zum Bewerten und eigne sich deshalb nicht so gut für einen Wettkampf.

Diese Pokale gibt es zu gewinnen. Hinten: Die Country-Band Bluegrass Beans. Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 12. Juni 2022)

Was weiter auffällt, ist der geringe Frauenanteil bei den Teilnehmenden und Juroren. «Ja, grillieren ist immer noch eine Männersache», sagt Elsasser. Der Frauenanteil nehme aber stetig zu. «Es wäre schön, wenn mehr Frauen mitmachen würden», so Elsasser. Umso mehr freue es ihn, dieses Jahr ein reines Frauenteam an der Schweizer Meisterschaft zu haben.

«Swiss Fire Devils» nennen sich die vier Frauen, die aus dem Kanton Zürich angereist sind. Die Reise habe sich gelohnt, sagt Teamchefin Jessica Maggetti. «Es gefällt uns super hier!» Es gebe keinen Konkurrenzkampf unter den Teams. Vielmehr helfe man sich gegenseitig aus. Dass Grillieren eine Männersache sei, bestätigt Maggetti keineswegs. «Wir sind richtige Fleischliebhaberinnen», sagt die Teamchefin. Und dass sie es mindestens so gut können wie die Männer, beweisen die Frauen auch. Sie erreichen bei der Kategorie Amateur den 2. Rang.

Das Amateur-Team Swiss Fire Devils aus Zürich mit Teamchefin Jessica Maggetti (links). Bild: Manuel Kaufmann (Giswil, 12. Juni 2022)

Neben den Teilnehmenden schlendern auch viele Besuchende und Gäste des Campings durch die Stände. Das Event ist ein Leckerbissen für alle Barbecue-Fans. Dafür sorgen neben Bier und der Musik der Country-Band Bluegrass Beans vor allem die vielen «Müsterli», die es an den Ständen zum Probieren gibt.

Ranglisten: Amateure: 1. Möhrli Grillers, Wigoltingen; 2. Swiss Fire Devils, Affoltern a.A; Mundorgasmus – Rheinvalley BBQ Friends, Rheintal. Profis: 1. Los Grillos, Berikon; 2. World BBQ Team Switzerland, Zürich; 3. Pahl Beefer, Diessenhofen. Das El Gusto BBQ Team aus Obwalden belegte den 6. Rang.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen