Die Mitte Giswil nominiert 3 Kandidierende für den Kantonsrat

Giswil CVP/Die Mitte Giswil präsentiert ihre Kandidierenden für den Kantonsrat Die CVP Giswil/Die Mitte hat Thomas Schrackmann, Monika von Ah und Lisbeth Berchtold für den Kantonsrat vorgeschlagen. Die Kantonsratswahlen finden am 13. März 2022 statt. 15.12.2021, 13.36 Uhr

Lisbeth Berchtold, Thomas Schrackmann und Monika von Ah (von links) kandidieren für die CVP Giswil/Die Mitte für den Kantonsrat. Bild: PD

Die CVP Giswil/Die Mitte hat ihre Kantonsratskandidatinnen und -kandidaten präsentiert, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Der Kandidat Thomas Schrackmann und die Kandidatinnen Monika von Ah und Lisbeth Berchtold seien am 5. Dezember von den anwesenden Parteimitgliedern einstimmig für die Kantonsratswahlen vom 13. März 2022 nominiert worden.

Der diplomierte Bauführer Thomas Schrackmann ist seit Juni 2021 im Kantonsrat und sitzt in den Kommissionen Bauprogramm Kantonsstrassen und kantonale Hochbauten. Ebenfalls ist er seit 2014 in der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Giswil. Im Kantonsrat setze er sich dafür ein, dass der Kanton Obwalden als Wohn- und Tourismusort attraktiv ist und dass er für Gewerbe-, Landwirtschaft- und Industriebetriebe gute Grundlagen bietet. Ebenfalls ist er der Meinung, dass der Kanton Obwalden eine zeitgemässe und finanziell tragbare Bildung bieten muss. In der Freizeit ist er beim Wandern, auf den Ski oder an Schwingfesten anzutreffen.

Zwei Bäuerinnen kandidieren für den Kantonsrat

Die 37-jährige Monika von Ah ist Bäuerin aus Leidenschaft. Sie ist mit ihrem Mann Teil der Betriebszweiggemeinschaft (BZG) von Ah/Burch, die von zwei Familien betrieben werden. Als engagierte junge Bauernfrau will sie sich für die Frauen im Bauernberuf in Obwalden einsetzen und deren Rolle in der Öffentlichkeit stärken. Der Familienfrau und Mutter von drei Kindern ist es wichtig, dass im Kanton Obwalden Traditionen erhalten bleiben, sich die Landwirtschaft gesund und stabil entwickelt und dass der Kanton für Familien dank der guten Bildung attraktiv ist. Monika von Ah war jahrelang Mitglied der Guggenmusig Loiwifäger.

Lisbeth Berchtold ist als Gemeinderätin im Bereich Bildung und Kultur und als Bäuerin in Giswil bestens vernetzt. Sie will sich für gute Rahmenbedingungen für Familien, für die Bildung, die Gesundheit und den Erhalt der Obwaldner Landschaft einsetzen. Mit ihrem Engagement im Beruf als MPA und Bäuerin, aber auch in diversen Vereinen im Kanton sowie in der Gemeinde Giswil weise sie sich als Mitgestalterin von Lösungen in Bildung, Gesundheit und der Landwirtschaft aus. (cn)