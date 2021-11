Kater in Giswil enthauptet vorgefunden – Polizei sucht Hinweise

Giswil Kater in Giswil enthauptet vorgefunden – Polizei sucht nach Hinweisen Der Tierschutzverein Obwalden geht bei der Tötung einer Katze in Giswil von einer menschlichen Handlung aus. Er setzt eine Belohnung von 1000 Franken aus für konkrete Hinweise zum Täter. Manuel Kaufmann 12.11.2021, 16.30 Uhr

Für eine Familie aus Giswil war der 30. Oktober ein trauriger Tag. Die Mutter der Familie entdeckte am Strassenrand in der Nähe der Schule Giswil ihren Kater leblos am Boden liegend. Dabei fehlten dem Tier der Kopf und der Schwanz, beide Körperteile konnten am Unfallort nicht aufgefunden werden. Was die Familie schon befürchtet hatte, bestätigte gemäss Tierschutzverein Obwalden später der Tierarzt: Der Kopf des 12-jährigen Katers Papst sei mit einem scharfen Gegenstand entfernt worden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass ein Mensch dieses Übel angerichtet hat.

Die Familie, die anonym bleiben möchte, hat mittlerweile Anzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Tierquälerei erstattet, wie die Kantonspolizei Obwalden auf Anfrage bestätigt. Zudem hat sich die Familie an den Tierschutzverein Obwalden gewandt. «Für uns war sofort klar, dass wir der Familie helfen, den Täter zu finden», sagt eine Vertreterin des Tierschutzvereins.

Wer der Polizei einen konkreten Hinweis liefert, mit dem der Täter ausfindig gemacht werden kann, soll deshalb vom Tierschutzverein eine Belohnung von 1000 Franken erhalten. «Damit wollen wir die Leute motivieren, die etwas gesehen oder gehört haben, dies bei der Polizei zu melden», so der Tierschutzverein. Gutmachen könne man damit aber nichts mehr. Die Familie sei noch immer am Boden zerstört und brauche Zeit, sich von diesem Schock zu erholen.

Tierschutzverein Obwalden will helfen, den Täter zu finden

Als langjähriges Mitglied des Tierschutzvereins habe die Vertreterin schon einiges erlebt. «So etwas Hässliches habe ich aber noch nie gesehen. In einer gesunden Gesellschaft hätte so etwas gar nie passieren dürfen.» Sie fragt sich: «Warum sollte einer, der zu so einer Tat fähig ist, nicht auch einem Menschen etwas antun können?» Dies sei auch der Grund, warum die Vertreterin anonym bleiben möchte und warum es wichtig sei, dass der Täter gefunden werde. Gemäss der Kantonspolizei Obwalden seien im Kanton keine ähnlichen Fälle bekannt.