Giswil Neuer Gemeindeschreiber-Stellvertreter gewählt Dario Helfenstein heisst der neue Gemeindeschreiber-Stellvertreter von Giswil. Er tritt seine Stelle am 1. Juli an. 18.03.2022, 15.22 Uhr

Dario Helfenstein Bild: PD

Der bisherige Gemeindeschreiber-Stellvertreter Patrick Walker hat seine Stelle bei der Gemeinde Giswil per 30. Juni gekündigt. Die Vakanz wurde umgehend ausgeschrieben. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wurde Dario Helfenstein angestellt, wie die Personaladministration der Gemeinde Giswil in einer Medienmitteilung bekanntgibt. Dario Helfenstein ist 25-jährig, im Kanton Nidwalden aufgewachsen und nach wie vor dort wohnhaft.

Nach dem Abschluss der Ausbildung zum Kaufmann bei einer Gemeindeverwaltung hat er den Lehrgang öffentliche Verwaltung mit eidgenössischem Fachausweis an der Hochschule Luzern absolviert. In den vergangenen zweieinhalb Jahren arbeitete er als Leiter der Einwohnerkontrolle. Dario Helfenstein tritt seine neue Stelle am 1. Juli 2022 an. (pd/sez)