Giswil Notfallseelsorgerinnen erzählen von ihrer Arbeit: «Alles ist lösbar, wenn man schrittweise vorgeht» Zehn bis zwölf Einsätze leistet das Care-Team Obwalden pro Jahr. Am «Frauenzmorgä Obwalden» erzählten zwei Mitarbeiterinnen von ihrer Arbeit. Marion Wannemacher 14.11.2021, 14.00 Uhr

Es sind jeweils spannende Themen, die beim «Frauenzmorgä Obwalden» auf den Tisch kommen. Für den vergangenen Samstagmorgen hatte das Frauenforum, das sich aus Frauenbund, Landfrauen und Obwaldner Kantonsrätinnen zusammensetzt, Mitarbeiterinnen des Care-Teams Obwalden nach Giswil eingeladen. Kantonsrätin Regula Gerig stellte Susan Berchtold aus Giswil und Elsbeth von Atzigen aus Alpnach Fragen zu ihrer Arbeit in der psychologischen Notfallseelsorge. Das Thema stiess auf Interesse. Das Restaurant Edith's Alpenrösli war fast bis auf den letzten Platz besetzt.



Von links: Elsbeth von Atzigen und Susan Berchtold vom Care-Team Obwalden erzählen von ihrer Arbeit. Rechts: Moderatorin Regula Gerig.

Bild: Marion Wannemacher (Giswil, 13. November 2021)

Bis zu zwölf Mal im Jahr rückt das Care-Team im Sarneraatal aus, immer zu zweit. Bei sogenannten «AGT», der Kurzformel für aussergewöhnliche Todesfälle, biete die Polizei das Team auf. Oder auch im Katastrophenfall, in Notlagen oder einfach, wenn Angehörige bei einem Todesfall einer nahestehenden Person allein seien, erzählte Elsbeth von Atzigen. Sie ist Leiterin des Care-Teams Obwalden. Es sind Verkehrs-, Arbeitsunfälle, Suizide, aber auch Reanimationen oder Einsätze von Feuerwehr, Rega oder Ambulanz. Jeweils fünf Frauen und Männer und die Notfallpsychologin gehören zum Team, das offiziell dem Zivilschutz angegliedert ist.



Jeder hat persönliches Ritual vor Einsatz

Von Atzigen erzählte, wie ein solcher Einsatz abläuft. Wenn ein Alarm bei den Mitgliedern des Teams eingehe, meldeten sich diejenigen, die zum Einsatz bereits seien, in einer Telefonkonferenz. «Ich muss mich fragen: Kann ich zeitlich und auch von der Psyche her? Wir erfahren, was passiert ist und beschliessen, wer an den Einsatz geht.»

Jeder habe sein persönliches Ritual vor jedem Einsatz, verriet die 51-Jährige, die als Berufsschullehrerin am BWZ in Sarnen arbeitet. Das Ereignis sei ja bereits passiert. «Ich trinke einen Espresso, um zu mir zu kommen, und dann gehe ich los.» Susan Berchtold erzählte, wie sie vor ihrem allerersten Einsatz daheim angerufen habe. Ihr Partner habe sie gefragt: «Weisst du, was du sagen musst?» Darauf habe sie geantwortet: «Nein, eigentlich nicht.» Sie habe ihr Mitgefühl und gehe offen an den Einsatz und schaue, was es brauche. «Ich versuche nicht schon, mir auszumalen, was ich vorfinde. Ich gehe und bin da.»

Fast bis auf den letzten Platz war das Restaurant Edith's Alpenrösli besetzt.

Bild: Marion Wannemacher (Giswil, 13. November 2021)

«Es kann sein, dass man mit den Leuten dasitzt. Vielfach sind sie auch in Bewegung. Ich habe auch schon Spaziergänge gemacht mit jemandem. Manchmal geht es einfach darum, Stille auszuhalten – das ist anspruchsvoll», berichtete von Atzigen. Ziel der Nothilfe sei eine rasche psychische Stabilisierung, die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Betroffenen und ein Anschluss ans soziale Umfeld.



Absprache untereinander per Augenkontakt

Die Einsatzkräfte des Teams verstehen sich vor Ort häufig einfach durch Augenkontakt. Die Einsatzleitung habe der mit dem besten Zugang zum Betroffenen, so die beiden Referentinnen. Vor dem ersten Einsatz durchlaufen alle eine Woche Grundausbildung, jeder bildet sich in Kursen zu speziellen Themen weiter.

Von Kind auf habe sie Interesse an Blaulichtorganisationen gehabt, erzählte Susan Berchtold. Im Zivilschutz war sie tätig als Zentralistin, zwölf Jahre engagierte sie sich bei der freiwilligen Feuerwehr in Sarnen. Von Anfang an war sie im Care-Team Obwalden dabei, das es nun seit zehn Jahren gibt. Die 64-Jährige ist Physiotherapeutin. «Ob es um Schmerzen geht oder um ein Ereignis: Ich möchte einen Beitrag leisten, dass es den Betroffenen wieder gut geht, ihnen ein Werkzeug mitgeben, dass sie in der schwierigen Situation ihr Leben wieder besser meistern können.» Ihre Kollegin ergänzte: «Wir holen sie aus ihrem Schock heraus und stärken sie in ihren Fähigkeiten, die sie haben. Denn eigentlich wissen die Leute, was sie brauchen.»

Und was macht die Arbeit mit ihnen? «Für mich relativiert es die kleinen und grossen Probleme im Alltag», sagte Elsbeth von Atzigen. Susan Berchtold formuliert es so: «Mir zeigt es, wenn ein Hindernis unüberwindbar scheint, gibt es immer eine Lösung. Alles ist lösbar, wenn man schrittweise vorgeht und immer nur einen Fuss nach dem anderen setzt.»